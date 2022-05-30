莊思明無悔戀楊明6年　誓與男友風雨同路　不離不棄：非君不嫁

【莊思明／楊明】莊思明（Lisa）與男友楊明拍拖6年，二人一直愛得火熱，更一起合資燉湯餐廳生意「燉」，可惜餐廳受到疫情衝擊而結束門市業務，轉營食品批發和線上訂購服務。儘管楊明近年因醉駕等事件而醜聞纏身，但貴為拿督千金的莊思明亦依然與楊明風雨同路，患難見真情，更曾揚言非楊明不嫁。



莊思明貴為拿督千金，家中坐擁10億身家，相當富貴，可謂圈中荀盤。因此，自莊思明與楊明因於2016年拍攝《愛•回家》擦出愛火拍拖以來，楊明一直都被指「食軟飯」，更與女友合資燉湯餐廳生意，結果近日大受疫情衝擊，轉營食品批發和線上訂購服務，捱不住貴租結束門市業務。不過，莊思明就曾於社交平台發文反擊「食軟飯」傳言，指楊明從來沒有花過她一分一毫，處處維護男友，心痛愛人被抹黑。

我可以好肯定咁話比大家聽，楊明冇用過我一分一毫，反而調返轉，我買衫褲鞋襪甚至連去超級市場買屋企日用品嘅所有錢都係楊明俾，因為佢同我講照顧另一半係男人嘅責任。 莊思明

楊明一直都被指「食軟飯」，更與女友莊思明合資燉湯餐廳生意。（楊明IG圖片）

外界都會覺得楊明是情場浪子，因此不看好二人的戀情，結果莊思明與楊明至今已經交往了6年之久，感情穩定，令不少人大跌眼鏡。而相戀以來，二人都經歷不少風風雨雨。2020年，楊明因於山頂撞車而被警方拘捕，弄得滿城風雨。在案件進行審訊期間，莊思明並沒有上演「大難臨頭各自飛」的戲碼，反而依舊對男友不離不棄，每次審訊都會十指緊扣陪伴楊明上庭，得悉楊明罪成被判監時更不禁哭成淚人。

楊明與女友莊思明到東區法院應訊。(廖雁雄攝)

人的一生難免浮浮沉沉，順境逆境都是一時，也都是常態。凡事往好處想，你的心態決定你的命運！浮在上面不必驕傲，沉在下底不用悲觀！人生總在歷練中成長。 莊思明

即使楊明醜聞纏身，更曾被判刑，但貴為拿督千金的莊思明依舊願意與楊明甘苦與共，在男友低潮期間一直默默支持。而莊思明亦表示與楊明早已認定彼此是終身伴侶，從沒有想過要放棄這一段感情，更曾揚言非楊明不嫁：「嫁硬楊明」。

莊思明曾揚言非楊明不嫁：「嫁硬楊明」。（IG@lisa_chng）

正所謂情人眼裡出西施，即使楊明對外形象不佳，對莊思明來說卻是100分男友，眼中滿滿是愛人的優點。莊思明曾表示最欣賞楊明樂觀、單純、無機心及孝順，笑言：「我媽咪錫他多過錫我」。莊思明又透露楊明私底下對她付出了很多，又給予她很大的安全感。而早前為慶祝莊思明生日，楊明更為女友製這小驚喜，親手整生日蛋糕予女友，令莊思明既甜蜜又感動。

今年嘅生日真係好驚喜，因為我冇諗過你會親手整個蛋糕俾我，多謝你為我製造呢個小驚喜，第一次整朱古力蛋糕嚟講真係好好食，謝謝你為我做的一切，I love you。 莊思明

楊明親手整生日蛋糕予女友，令莊思明既甜蜜又感動。（IG@lisa_chng）