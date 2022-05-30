苑瓊丹嫁豪門但堅持財政獨立　富豪老公愛屋及烏願與妻子父母同住

【苑瓊丹｜苑瓊丹老公｜黃乃揚】苑瓊丹於2004年跟傳有2億身家的「玻璃大王」黃乃揚結婚，即使嫁入豪門，但苑瓊丹並沒有放棄幕前的工作，更投資發展不同的業務，目標做上市公司老闆，是鐵一般的女強人！最近有傳苑瓊丹與黃乃揚分居的消息，近日苑瓊丹亦有承認，自新年開始就北上工作，跟老公相隔兩地，已有數個月未有見面，又指不會叫對方幫手管理她在港的生意，笑指兩人財政獨立。



苑瓊丹入行至今39年 憑搞笑形象深入民心

現年58歲的苑瓊丹入行至今39年，於80年代時投考設計學院但不獲取錄，於是就到TVB及亞視報名入行。在亞視時有幸參與不少劇集演出，更曾做過第二女主角，本來前途一片光明，但就因當時率直的個性，一時口直心快說錯一句話就被淪為閒角！

【苑瓊丹｜苑瓊丹老公｜黃乃揚】現年58歲的苑瓊丹入行到今39年，於80年代時投考設計學院但不獲取錄，於是就到TVB及亞視報名入行。（《九品芝麻官》劇照）

後來苑瓊丹打算進軍電影圈，為了加入影壇，她曾自薦幫傳理系學生拍戲，即使沒有酬金，就連車費都沒有，她也不介意，只為累積經驗及提升知名度，到了90年代，苑瓊丹獲邀參演周星馳的電影，包括《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》等，以搞笑形象讓觀眾留下了深刻印象，其中以《唐伯虎點秋香》中飾演「石榴姐」一角最廣為人知。

【苑瓊丹｜苑瓊丹老公｜黃乃揚】苑瓊丹以《唐伯虎點秋香》中飾演「石榴姐」一角最廣為人知。（《唐伯虎點秋香》劇照）

苑瓊丹憑著她的搞笑形象令她人氣急升，幾乎日日有戲拍，當時的她自覺很風光，拍戲時就掉以輕心，曾經有一場戲要讀急口令，令該句對白瘋狂NG了多次，更被導演王晶當眾嘲諷，因為她很要面子，被人責罵感到難堪，最後也只好咬緊牙關繼續拍。經過這一事後，苑瓊丹明白到自己還有不足的地方，所以決定加入TVB再培訓，在處境劇《真情》中飾演低B瓊、《封神榜》中飾演「殷十娘」等角大獲好評，即使只是配角，但憑著她的用心演繹，不少觀眾也大讚其演出比主角更亮眼！

【苑瓊丹｜苑瓊丹老公｜黃乃揚】苑瓊丹憑著她的搞笑形象令她人氣急升。（《真情》劇照）

曾主動追求林正英 相愛1年後陰陽相隔

苑瓊丹在演藝事業上，經歷過跌跌碰碰終於有點起色，但她在愛情路上原來也不是一帆風順！苑瓊丹於1995年拍攝劇集《殭屍道長》時遇上在劇中飾演殭屍道長「九叔」的林正英，當年苑瓊丹對林正英萌生好感，更主動追求林正英，但當時林正英因曾經離過婚又有2個子女，自覺配不上苑瓊丹，但後來卻被苑瓊丹主動的追求所感動，終於勇敢面對感情，兩人終於走在一起。兩人很不容易地才走進一起，但可惜天意弄人，他們交往了1年多後，林正英證實患上了末期肝癌，病發不久，林正英就離開了人世，兩人陰陽相隔，更有傳苑瓊丹因此事而患上了情緒病

【苑瓊丹｜苑瓊丹老公｜黃乃揚】苑瓊丹於1995年拍攝劇集《殭屍道長》時遇上在劇中飾演殭屍道長「九叔」的林正英，當年苑瓊丹對林正英萌生好感，對對方主動追求。（《一眉道人》劇照）

嫁億萬身家「玻璃大王」 嫁入豪門但堅持財政獨立

用了一段很長的時間，苑瓊丹終於走出陰霾，更於2004年與「玻璃大王」黃乃揚在美國低調註冊結婚。苑瓊丹當年結婚時低調得沒有甚麼人知道，結了婚5年才被傳媒揭發已婚，她坦言自己本來並不相信婚姻，也沒有生孩子的打算，笑指覺得自己結婚都是離婚收場，所以就沒有公開宣布自己結婚，不過婚後丈夫對自己及其家人也照顧有加，就發現自己「執到寶」，她更笑言，「這老公其實是隨便嫁的，但沒想到嫁到這麼好的人，替我照料家裡所有人」。

【苑瓊丹｜苑瓊丹老公｜黃乃揚】苑瓊丹於2004年與「玻璃大王」黃乃揚在美國低調註冊結婚。（weibo@苑瓊丹）

苑瓊丹曾經試過因服用減肥藥而患上情緒病，曾一度打老公逼他離婚，面對著苑瓊丹任性及火爆的個性，黃乃揚亦選擇包容及對她不離不棄，苑瓊丹堅持要跟年邁父母一同居住，黃乃揚也尊重及接受，這一點一滴令苑瓊丹更珍惜這段感情，結婚近18年，這兩夫妻的感情有增無減！

【苑瓊丹｜苑瓊丹老公｜黃乃揚】即使嫁了給身家過億的丈夫，苑瓊丹也沒有放棄幕前工作。（《高朋滿座》劇照）

即使嫁了給身家過億的丈夫，苑瓊丹也沒有放棄幕前工作，更積極投資發展不同的業務，目標是做上市公司老闆，努力賺「私己錢」，更笑指與老公兩人財政獨立，「各有各搵」！苑瓊丹近年主要在內地工作，跟老公相隔兩地，兩人已有數月未有見面，不過也未見兩人的感情有所減退，苑瓊丹更笑指，如果老公真是想她的，可以到內地陪她，覺得如果對方願意為自己隔離，那就是愛的表現了！