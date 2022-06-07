連詩雅陳家樂2年地下情修成正果 努力擺脫負面形象：時間證明一切

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅（Shiga）與陳家樂低調拍拖近2年，雖然兩人並沒有正面回應過緋聞，但二人的戀情已是圈中公開的秘密！近日有傳陳家樂在出海時手拿戒指向連詩雅求婚，連詩雅也被男方的誠意感動，答應了求婚，將榮升為「準陳太」，陳家樂也親證了求婚成功，但結婚日子未定！連詩雅出道12年有過不少緋聞，更曾經愛上過有婦之夫，在不知情下成為了小三，歷過多段感情但都是分手收場，可說是情路坎坷，今次與陳家樂修成正果，不少粉絲也祝福她幸福快樂！



連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅（Shiga）與陳家樂低調拍拖近2年，雖然兩人並沒有正面回應過緋聞，但二人的戀情已是圈中公開的秘密！（shi_ga@IG）

連詩雅陳家樂2年地下情修成正果

有傳連詩雅與陳家樂是在2020年，因合作拍攝旅遊節目《12個夏天》而擦出愛火花，不過兩人並沒有正面回應過戀情，似乎是希望低調處理這段感情。連詩雅曾經大讚陳家樂為人親切，又指要對方心地好、人品好才可以出現在她的生活圈子之中，可見在連詩雅心目中，陳家樂絕對是個好男人！

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅與陳家樂是在2020年，因合作拍攝旅遊節目《12個夏天》而擦出愛火花！（《12個夏天》劇照）

雖然連詩雅與陳家樂並沒有公開認愛，但於2021年9月，兩人分別在他們的社交平台上上載了出海玩水上運動的靚相，似是互相用男女朋友視角替對方打卡，罕有高調地大方放閃，隔空傳情。有指連詩雅與陳家樂已見過雙方的家長和朋友，可見他們感情穩定，亦是公認的一對！

連詩雅陳家樂求婚｜雖然連詩雅與陳家樂並沒有公開認愛，但兩人曾分別在他們的社交平台上上載了出海玩水上運動的靚相，似是互相用男女朋友視角替對方打卡！（shi_ga＠IG）

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅與陳家樂曾隔空傳情高調放閃！（carlosbb＠IG）

低調拍拖近2年，連詩雅與陳家樂近日又有好消息傳出，有指近日連詩雅陳家樂兩人約同朋友們一起出海釣墨魚，陳家樂在船上拿出戒指向女方求婚，連詩雅亦在好友的見證下答應了求婚，場面相當浪漫，而連詩雅亦將榮升為「準陳太」，這段低調戀情終能修成正果，相信一眾粉絲也為連詩雅感到高興！

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅答應了陳家樂求婚，即將榮升「準陳太」（《12個夏天》劇照）

連詩雅曾戀有婦之夫情路坎坷 改戀愛情觀：只渴望一段簡單浪漫的愛情

連詩雅入行12年情史豐富，在剛出道時更有不少負面新聞，她曾被爆在16、17歲時戀上永安百貨太子爺郭永淳，其後她也有承認與對方曾經交往過，但直言當時並不知道原來對方已結婚，到分手後才知道自己成為了小三，而這負面新聞亦對連詩雅的形象及事業造成很大的打擊！

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅曾戀上有婦之夫情路坎坷！（shi_ga＠IG）

連詩雅其後也跟關楚耀、周柏豪等傳出過緋聞，又跟百億麻雀館太子爺石恆聰及音樂人徐浩拍過拖，不過最後也是分手收場。連詩雅多年來在愛情路上充滿波折，可說是情路坎坷，曾經的她把愛情看得很重，也會奮不顧身地追求愛情，但人大了就選擇以隨遇而安的心態看待愛情和婚姻，只渴望一段簡單浪漫的愛情，而她與陳家樂選擇低調相戀，相信也是活活體現了「簡單」與「浪漫」！

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅曾經把愛情看得很重，也會奮不顧身地追求愛情，但人大了就選擇以隨遇而安的心態看待愛情和婚姻！（shi_ga＠IG）

連詩雅陳家樂｜連詩雅努力擺脫負面形象：時間證明一切

除了連詩雅自己改變了對待愛情的心態，就連大眾對她亦有不一樣的看法！連詩雅自出道起負面新聞不斷，形象並不討好，但她近年一直默默耕耘，希望用實力一改既有形象，而她於2020年，在節目《12個夏天》的表現也成功顛覆觀眾對她的負面印象，在節目中盡展其真性情，網民們也大讚她夠貼地，獲得不少好評！

我無法改變全世界對我的看法，所以何必執着這些，做好自己希望世界可以慢慢容納我就心滿意足。 連詩雅

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅自出道起負面新聞不斷，形象並不討好，但她近年一直默默耕耘，希望用實力一改既有形象！（shi_ga@IG）

連詩雅認為有很多事情都未必可以自己控制得到，她只希望「用時間證明一切」，但相信她的努力及改變大家也有目共睹！今次男友求婚成功，相信是對即將踏入34歲生日的她最好的禮物，也祝福連詩雅會幸福快樂！

我希望用時間證明一切！ 連詩雅

連詩雅陳家樂求婚｜連詩雅認為有很多事情都未必可以自己控制得到，她只希望「用時間證明一切」！（shi_ga@IG）

連詩雅與陳家樂Q&A