黃夏蕙宣布8月移民！與潘炳烈婚後38年仍恩愛 維繫婚姻靠互相忍讓

黃夏蕙｜現年91歲的黃夏蕙近日宣布將於8月跟丈夫潘炳烈離港，移居美國安享晚年，並希望赴美探望臨盆在即的女兒，一享四代同堂之樂！黃夏蕙坦承過去一直忙於工作，忽略了陪伴家人的時間，計劃在美國完成工作後跟丈夫環遊世界！黃夏蕙與潘炳烈結婚38年仍恩愛，黃夏蕙曾經分享過兩人的婚姻之道，「長久的愛情，不在乎熱戀激情，只在乎互相的忍讓」，原來維繫婚姻全靠「忍」？即使明知對方有第三者都要假裝不知道，然後用愛感化對方？



現年91歲的黃夏蕙近日宣佈將於8月跟丈夫潘炳烈離港，移居美國安享晚年。（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙誇張的打扮及每年到黃大仙祠上頭炷香的習慣引起了不少輿論！黃夏蕙年僅16歲就加入了影視圈，當年憑著出眾的外貌及身材，惹來了不少狂風浪蝶，情史亦相當豐富！黃夏蕙在18歲時，跟當時的一線小生林蛟一見鍾情，兩人很快就墜入愛河繼而相戀，不過這段感情也沒有維持多久，很快就分手了！

黃夏蕙誇張的打扮及每年到黃大仙祠上頭炷香的習慣引起了不少輿論！（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙年僅16歲就加入了影視圈，當年憑著出眾的外貌及身材，惹來了不少狂風浪蝶！（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙｜18歲曾戀上有婦之夫 沒名份為對方生6子女

跟林蛟分手後不久，黃夏蕙就認識了名門律師胡百全，有傳當時胡百全力追黃夏蕙，雖然胡百全比黃夏蕙年長23歲，更是有婦之夫，但因為胡百全對她無微不至的照顧而深深吸引住黃夏蕙。雖然愛上有婦之夫在當年也算是禁忌之戀，但當時年輕的黃夏蕙也沒有顧忌甚麼，單純憑著對男方的「喜歡」就大膽地去愛！

雖然愛上有婦之夫在當年也算是禁忌之戀，但當時年輕的黃夏蕙也沒有顧忌甚麼，單純憑著對男方的「喜歡」就大膽地去愛！（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙對外以「先生」稱呼胡百全，但事實上兩人並沒有正式註冊結婚，在沒名沒分下為對方生了6個孩子！黃夏蕙曾想盡辦法離開胡百全，試過入修院，又試過自殺，但最後都因為不捨得而離不開對方！黃夏蕙不求名份，也不為金錢，只想對方全心全意地愛她一人，不過胡百全根本無法給她想要的，所以最後黃夏蕙也決定離開！

黃夏蕙對外以「先生」稱呼胡百全，但事實上兩人並沒有正式註冊結婚，在沒名沒分下為對方生了6個孩子！（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙｜終遇真愛潘炳烈 婚後38年仍恩愛

後來黃夏蕙遇上了有「香港賽車之父」之稱的潘炳烈，兩人於1983年結婚，婚後至今38年仍相當恩愛，雖然黃夏蕙比潘炳烈年長5歲，但他們坦然面對這點，黃夏蕙更笑指他們是「姊弟戀」的始祖，而明顯地這年齡差亦沒有令兩人的熱戀溫度減退！

後來黃夏蕙遇上了有「香港賽車之父」之稱的潘炳烈，兩人結婚至今已有38年，婚後多年仍相當恩愛！（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙曾經分享過她與潘炳烈的婚姻之道，維繫多年感情全憑一個「忍」字，他們認為靠著互相忍讓，才能令愛情保溫及長久。黃夏蕙更指，假設知道對方有第三者都會扮作不知情，然後用愛去感化對方，令對方回心轉意，認為這才是「愛的真諦」！

長久的愛情，不在乎熱戀激情，只在乎互相的忍讓，當渡過愛情蜜月期後，往往愛已成了一個習慣，便需要互相忍讓，才可一起生活直到白頭。 黃夏蕙

黃夏蕙曾經分享過她與潘炳烈的婚姻之道，維繫多年感情全憑一個「忍」字，他們認為靠著互相忍讓，才能令愛情保溫及長久。（黃夏蕙@FB）

黃夏蕙｜每年搶頭炷香背後原因有洋蔥

黃夏蕙近日宣布將於8月跟丈夫移民離港生活，不少網民都表示對「夏蕙BB」很不捨，亦有網民表示日後不能再看她搶頭炷香！提起黃夏蕙，相信很多人都會想起她每年搶頭炷香的習慣，黃夏蕙曾經分享過，以前每年年三十晚都會想約同好友一起到黃大仙上香，但好友們相繼離世，只剩黃夏蕙一人繼續堅持做此事，而她每年都會跟黃大仙祈求長命百歲，讓她可以一直代好友們拜神祈福及為社會做多些事！

提起黃夏蕙，相信很多人都會想起她每年搶頭炷香的習慣！（黃夏蕙@FB）