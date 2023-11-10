劉鑾雄記招讚甘比投資賺200億！情傾對方個性單純：沒要求我送禮

【劉鑾雄｜甘比】富豪劉鑾雄（大劉）今日下午突然召開記者會，為近日有關甘比投資失利的傳聞開腔護妻！有報道早前指出，恒大負債2.3萬億，集團重要股東劉鑾雄夫婦牽涉據指其中，因此虧損慘重，而在劉鑾雄遺囑分配上，亦有傳甘比「被踢出局」，引起不少人議論。對此，劉鑾雄在記者會上回應護妻！



劉鑾雄在記者會上，表示再不發聲，便「有人」愈見離譜。他稱對方為「賤人」，後悔當初助對方，「應任由其破產。」他亦重提當年甘比媽捐腎相救的傳言，表示只是謠言，「被人傳我快要死，換腎謠言都是此人作出來！」

劉鑾雄強調，妻子甘比沒累他虧損金錢，並讚其讓他在藝術投資上，賺得逾200億。而在恒生股份的決策上，雖甘比與胞姊曾提醒沽出，但他表示沒有聽，因此虧損都是因為他自己的決定。此外，劉鑾雄同時提到，甘比因擔心影響子女，希望不要開記者會，但他則認為要挺身保護家人，「不能容讓親人受辱。」

富豪劉鑾雄（大劉）今日下午突然召開記者會，為近日有關甘比投資失利的傳聞開腔護妻！（吳子生 攝）

劉鑾雄（大劉）曾於年初（1月3日）開記者會，澄清與舊愛呂麗君的關係，否認復合的揣測。劉鑾雄亦罕談過去情史，並否認為報恩而娶陳凱韻（甘比）。曾有指大劉得甘比媽捐腎相救，他在記者會中，表示「我要換腎都找個後生的啦！」相較上述傳聞，大劉其實曾在婚後大讚甘比單純、非物質主義，而甘比多年來亦熱衷慈善，幫助不少基層人士，相當充滿愛心，猶如一道清泉。

【劉鑾雄｜甘比】大劉曾在婚後大讚甘比單純、非物質主義。(IG@kimbeechan_official)

陳凱韻（甘比）與富豪劉鑾雄婚後一直恩愛非常，甘比不但為大劉誕下兩女一子，更一躍成為華人置業（華置）的行政總裁兼執行董事，飛上枝頭從住公屋的娛樂記者晉身女富豪之列。不過，擠身上流社會的甘比一直不忘回饋社會，經常做善事。早前甘比更以長女劉秀樺的名義開設社企餐廳「秀樺廚房」，向有需要人士派飯，親和力十足又貼地，難怪深得大劉寵愛多年。

甘比與長女劉秀樺不時都會親身落區向基層派飯，於是便以長女劉秀樺的名義、於11月初在深水埗開設社企餐廳「秀樺廚房」，為特殊人士提供就業機會及不定期向有需要人士派飯。而甘比又指希望繼續透過「劉鑾雄慈善基金」做慈善工作：

如果有啲好慘嘅case我哋都會幫手，唔洗報東張（TVB節目《東張西望》），報大劉都得。 甘比

「秀樺廚房」預計將於11月初在深水埗開業（華置）

陳凱韻（甘比）小時候父母離異，自小就與家人居住於公屋，中學預科畢業後就加入了《蘋果日報》任職娛樂記者，月薪僅HK$10,000。甘比性格處事圓滑，在當娛樂記者的三年期間與周星馳、鄭秀文、古天樂、劉德華等巨星都私交甚篤，有著良好關係。

劉鑾雄 甘比｜甘比與鄭秀文鍾楚紅私交甚督。（IG：@sammi_chengsauman）

劉鑾雄與甘比因一次採訪而展開愛情故事？

而甘比與劉鑾雄（大劉）的邂逅亦是在她擔任娛樂記者採訪大劉時發生。有指當年甘比被派去追訪大劉時，引起大劉的注意，自此便展開了娛樂記者與富豪的愛情故事。

自訪問後大劉對甘比一直都十分欣賞，甚至不忍心甘比在娛樂圈這個大染缸中工作，在甘比當了娛樂記者3年後，於2002年安排她到自己旗下的公司華人置業（華置）工作，逐步將甘比由娛樂記者培養成一個商界女強人，並在工作中日久生情。

劉鑾雄 甘比｜劉太甘比一早到場，給傳媒拍照後就入場了。(周倪瑩攝)

劉鑾雄為何情傾甘比？

劉鑾雄（大劉）身邊一直都有不少紅顏知己，曾與李嘉欣、蔡少芬、關之琳等女星傳緋聞，當年更有一位交往多年的女友呂麗君，二人育有一子一女。不過，隨著大劉與呂麗君的關係逐漸變差，以及甘比懷孕，先後為大劉誕下大女兒劉秀樺、次子劉仲學以及小女兒劉秀兒後，大劉於2014年正式與呂麗君分手，並於2016年與甘比正式註冊結婚，給這位逾14年的紅顏知己一個名分，成為劉家的女主人。

劉鑾雄 甘比｜劉鑾雄大讚甘比親力親為照顧子女，每天早上都會送子女返學，風雨不改。（IG@kimbeechan_official）

相比起呂麗君經常為劉鑾雄（大劉）爭風呷醋，更曾在甘比於2008年誕下女兒劉秀樺時，發中英聲明似在質疑小孩的生父並非大劉，指「外間一直誤導女嬰父親的身分」，因而弄得滿城風雨。甘比與大劉交往多年來一直都保持低調，默默地為大劉打理好公司的業務，用行動說話，甘心當大劉背後的女人。而大劉更在2016年與甘比結婚後，接受傳媒訪問時，大讚對方從來都不會向他要禮物，為人單純。而在大劉生病時，她亦一直不離不棄，貼身照顧，令他不禁對甘比更加疼愛。

劉鑾雄 甘比｜知名富商劉鑾雄熱愛收藏，早前他再交出三幅名畫並於佳士得和蘇富比作秋季拍賣。（甘比IG圖片）

我認識甘比十幾年，她從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢。 劉鑾雄

在結婚後，劉鑾雄（大劉）將旗下華人置業（華置）的股分分予甘比，更由她出任公司的行政總裁兼執行董事，令甘比一躍晉身女富豪行列。不過，出身草根階層的甘比即使現在生活富貴無憂，仍然十分關心社會。2022年更透過華置推出多個適合中學生的暑期工職位，並會由甘比親自面試。此外，在疫情期間更積極落區派發抗疫用品，又到安老院探望老人家，全部都親力親為，即使是女富豪仍依舊貼地無架子，難怪深得大劉寵愛多年。

劉鑾雄 甘比｜甘比熱心慈善。(甘比ig)

【劉鑾雄、甘比Q&A】