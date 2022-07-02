57歲張曼玉孑然一身　無悔離過婚歷11段情：我很享受

【張曼玉近況／張曼玉近照／愛情】張曼玉已經很長一段時間沒有現身幕前，早前竟出席品牌公開活動，更在派對上擔任DJ為大家播放音樂，網友也感到十分驚喜！郭富城還公開了張曼玉的無口罩近照，女神張曼玉早年曾被嘲面容衰老，美貌不再。而這次的近照則完美地反擊了這些留言，女神還是當年的女神，氣質笑容滿分！



消失已久的張曼玉，日前罕有現身出席時裝品牌的公開活動，相中可見她在場內擔任DJ，還十分興奮地邊打碟邊跟隨音樂舞動。久未露面的她狀態大好，心情也是明顯可見的愉快，成為全場焦點的她彷如會發光一樣耀眼。在場內張曼玉基本全程戴著黑色口罩，未可窺探其全貌，幸好郭富城在活動後分享了他與張曼玉、林嘉欣和謝霆鋒的合照，照片中滿臉笑容的張曼玉女神氣質依舊，瀟灑從容的模樣是別緻的美！

【張曼玉近況/愛情】郭富城在活動後分享了他與張曼玉、林嘉欣和謝霆鋒的合照，照片中滿臉笑容的張曼玉女神氣質依舊，瀟灑從容的模樣是別樣的美！（IG@aaronkwokxx）

張曼玉歷11段情均無果：我不是感情失敗者！

現年57歲的張曼玉走過事業的高低，同樣也經歷過愛情的喜與悲，情路波折的她經歷過11段戀情，更曾離過一次婚，但她也無悔走過這些日子。她曾被封上「感情失敗者」，但感情的世界「如人飲水，冷暖自知」，只有她知道每一段感情的快樂。她坦言自己經歷過很多段感情，每一次都很快樂而且還擁有了美好珍貴的回憶。

雖然離婚了，但我不覺得自己的感情是一片空白。我經歷過很多段感情，每一次都很快樂都有美好的回憶，所以我不認為自己是感情的失敗者。 張曼玉

張曼玉敢愛敢恨 單身也可很棒

有媒體曾問過50多歲的張曼玉甚麼時候打算脫離單身生活時，經歷過11段戀情的她是這樣回答的：「現在正是在嘗試單身」，她直指單身最棒的地方便是可以選擇，甚麼事情也可以自己決定，最重要是她很享受現在的單身生活，一點也感受不到寂寞。單身與否全在乎自己選擇，戀愛也不一定是快樂的，有時候單身反而更自在！而且張曼玉對感情很看得開看得透，從來不會懷緬過去，捉緊現在的時光，不會被過去的情感拖後腿。

當我遇到另一個讓我心動的人，之前那個我會忘記得一乾二淨。 張曼玉

【張曼玉近況/愛情】張曼玉對感情很看得開看得透，從來不會懷緬過去，捉緊現在的時光，不會被過去的情感拖後腿。（視覺中國）

錯的時間遇上對的人 拒當第三者分手

張曼玉當選香港小姐亞軍後，與設計師Eric相識相愛，戀愛的二人非常甜蜜，更早早便過著同居生活，有傳她為了避嫌不讓男友吃醋，更拒絕了所有的親密戲與吻戲。然而，Eric與前女友的關係卻不清不楚似斷非斷，寧可忍痛割愛也不願擔上第三者惡名的張曼玉果斷與他分手。隨後又遇上了韓國髮型師Mark kim，經歷多次離離合合後，還是未能結果。

【張曼玉近況/愛情】寧可忍痛割愛也不願擔上第三者惡名的張曼玉果斷與他分手。（視覺中國）

比起愛得卑微 不如早日抽身

而張曼玉最廣為人知的其中一段戀情，便是與大導演爾冬陞。張曼玉參選港姐的評委之一正是爾冬陞，二人於1987年正式走到一起。二人分手的原因眾說紛紜，有指爾冬陞口中「一個黏膩到不行的小女人」便是張曼玉，直指張曼玉為了他而去弄兔仔牙，而爾冬陞得悉後便決定與她分開。同時也有傳是張曼玉忍受不了爾冬陞的大男人主義，不願委屈自己的她選擇分手。

【張曼玉近況/愛情】有傳是張曼玉忍受不了爾冬陞的大男人主義，不願委屈自己的她選擇分手。（視覺中國）

接連遇人不淑遭受背叛

1991年，她拍攝《雙城故事》時與美國演員Hank因戲生情，浪漫滿滿的張曼玉還曾寫情書給他，然而兩人分手後，男方竟向傳媒公開了情書的內容，信中的錯字和語病讓她成為眾人的笑柄。張曼玉的真心竟遭到曾經心愛之人的糟蹋，簡直猶如一把利刃刺進她的心。但她並沒有因為被「背叛」而失去愛人的勇氣，她與地產商宋學祺戀愛時依舊無私奉獻，當男方因投資失利陷入財困時，她二話不說傾盡錢財助他解決問題，可能命運再一次與她開玩笑，男方捲走她的資金後便夾帶私逃，又一次的真心錯付！

愛情這種事不可說，一說就錯。因為感情易變，人更易變。 張曼玉

【張曼玉近況/愛情】她二話不說傾盡錢財助他解決問題，可以命運再一次與她開玩笑，男方捲走她的資金後便夾帶私逃，又一次的真心錯付！（視覺中國）

相信不少女生假如遇上多次的「背叛」後，也許會不再相信愛情，甚至是恐懼戀愛，但正如上面提及張曼玉只要遇上心動的人，便會把之前的人和事忘記得一乾二淨，再次投入戀情。後來遇上了Ebel總裁Guillaume的她毫無疑問又再一次交託真心，同樣地又遭到背叛，知道對方外遇後也不作挽留，決絕地離開對方。

有人讓我失望，我都覺得是上了一課，這些人事物都在豐富我的一生，事後回想都會覺得滿精彩的。 張曼玉

【張曼玉近況/愛情】張曼玉只要遇上心動的人，便會把之前的人和事忘記得一乾二淨。（視覺中國）

離過婚又如何 一紙婚書不代表甚麼

1997年，張曼玉到法國參演電影《迷離劫》時和法國導演阿薩亞斯相一拍即合，二人相戀一年後即閃婚。後來有指因聚少離多，婚姻只維持了短短3年多。張曼玉曾在受訪時表示自覺不適合婚姻，對於愛情從來都是瀟灑面對，拿得起也放得下。比起戀愛的終點婚姻，她曾說過更享受過程，離過婚也不代表是失敗者，她認爲每次的感情只要全心全意愛過就足夠了。至今單身的她不是對戀愛灰心，而是不強求，追求更純粹更適合自己的愛情而已。

一紙婚書也代表不了什麼，名份承諾也是如此。人生的歸宿不一定是婚姻，但一定要有愛。 張曼玉

【張曼玉Q&A】