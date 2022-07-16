12星座絕情排行榜｜誰分手後絕吃回頭草？即使深愛著你亦不願復合

關於到底該不該吃回頭草，網路上總是有各式各樣的說法，有一派人認為吃回頭草是地獄輪迴，但也有人認為和舊愛重新開始並沒有什麼不對；你的想法又是如何呢？



分手總是讓人難過，然而許多情侶分開後，往往因為各種懷念、不捨，忍不住想復合，不過也有人在感情中就是「鐵石心腸」，他們分手後是絕對不會再找舊愛的；一起來看看絕對不吃回頭草的星座排行榜吧！請連帶參考月亮星座吧。

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No.1山羊座

正向發展的山羊座，就有如一位事業有成且健康長壽的老人，帶來責任、守成、穩健、冷靜、紀律、規矩、忠誠、成熟、睿智、聲望、權威、地位、成就以及田莊之富等，然而逆向發展的山羊座將有如寒風中貧瘠身弱的老人，緊縮、阻礙、沉默、壓抑、疑心、戒心、嚴肅、冷漠、不苟言笑、吝嗇、守財奴、頑固、保守、憂鬱、沮喪、孤獨以及悲觀等。

山羊座是一個脾氣特別倔的星座，尤其在感情這方面，他更是比任何人都倔強，他們可以失戀，但是絕不可以低頭、不可以認輸，所以就算他失戀了，他也不會主動挽回，因為他覺得既然能走到分手，就不值得去挽回。

No.2處女座

處女座善於規畫、計算、驗證、循序漸進、保持穩定與品質，注重「安全」「安定」「低調」「低風險」，因此，也格外謙虛、小心、專注與謹慎，這樣的傾向使處女座只要有固定模式或程序可以依循，便能成為該領域的研究學者或專家；然而，過度小心反而容易顯得神經質、不安、惶恐、小題大做、吹毛求疵、不知變通、頑固與墨守成規。

處女座在愛情中是很有潔癖的，也就是說，你但凡讓他感覺到這份感情有瑕疵、有不完美，那麼他絕對會毅然絕然地離開對方，儘管他有萬般的不捨，心裡面有不甘，他也絕對不會回頭。

No.3水瓶座

水瓶座的符號象徵水波，在現代則被解讀成電波，在這樣自然邏輯的基礎之上寶瓶座所類推出的特性是前衛、改革、革新、進化、傳佈、社會、團體、人道精神、理想主義、自由、自主、獨立、平等、分享、寬容、友愛、友善、利他、博愛、正義、智慧、聰明、天才、獨特、創意、新穎、求變、科學、理性、客觀、研究、發明、劃世代、大規模、革命；負面則是反叛、叛逆、批判、反駁、任性、孤僻、偏激、執著、乖張、倔強、標新立異、不夠圓滑、不受拘束、異常、意外等。

水瓶座不是一個願意挽回愛情的星座，因為他認為好的愛情應該是兩個人共同努力才擁有的，而不是靠他一個人生拉硬拽才得到的，所以失戀了之後，水瓶座不會去挽回，他覺得這樣的感情只會讓他一個人受累。

No.4獅子座

若獅子的這些企圖心無法得到滿足且感覺地位不保時，那麼即使是親生的小獅，也恐怕難逃一場無情奪權的血腥廝殺；戰勝的獅子當然是皇袍加身、意氣風發，而敗戰的獅子除非另闢國土，否則表面上紳士風度，但卻容易將頑固、自負、獨裁等負面特質展現在其他生活層面來當作洩壓，其自尊心之高居十二星座之冠，但也是可愛之處，因為沒有比獅子座的自我認識來的更純粹與乾脆。

以獅子座的個性是不允許他在愛情中先低頭的，所以獅子就算失戀也要失得帥氣瀟灑，絕對不會在分手之後去挽回，這樣跌份兒的事兒，他怎麼可能會做？

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No.5天秤座

一個達到內外在平衡的天秤座，所展現的是寧靜而愉悅、迷人而高雅，對藝術的美感不在物質上的金銀華麗，而是一種從內在散發出的整體和諧美感，在人際關係中所散發的是一股平和、清雅的君子風範。然而，失衡的天秤座，在缺發內在自我的平衡中，自然而然向外界來求取，過度擔心他人的感受而顯得優柔寡斷、患得患失、過度在意他人對自己形象上的評價反而變得附庸風雅、賣弄風情，害怕與人爭執反而變成應聲附和、輕易妥協。

天秤座失戀之後不挽回的原因之一是他不確定自己應不應該挽回，他怕挽回了之後，發現還是不合適、還是想分手，所以倒不如就這樣放著，沒準兒對方一念舊，興許想要往回追他呢。

No.6人馬座

一個高度正向發展的人馬所展現的智慧與仁慈不單單對自身”人類”的關懷，而是對宇宙萬物的博愛與熱誠，人馬所展現的平等觀是完全不需要透過利弊衡量；然而，倘若發展方向錯誤，這樣的博愛可能會演變成過度樂觀與濫情，智慧與理想可能變成吹噓與空想，偏差的平等觀可能會變成粗心及不負責任。諸如上述的特性都是人馬座這個黃道區間獨有的象徵意義。

人馬座在分手之後是不太想要挽回的，除非自己非常非常喜歡對方，因為他不喜歡一頭熱的愛情，也不希望挽回了之後要百般地寵溺對方，對方才會給一點好臉色，所以不是自己愛得無法自拔的人，人馬真的會選擇失戀、選擇單身到死。

No.7天蠍座

與前一時期天秤座所追求的內外在平衡不同，天蠍座區間所面臨的，是靈魂與肉體同步卻不同方向、撕裂式地的死去與轉化。無法轉化成功的天蠍，將停留在慾望的掙扎與憤恨之中，死亡陰影將如影隨形使得天蠍變得殘忍、卑鄙與冷酷，而轉化成功的天蠍，將能透過肉體的衰敗與靈魂的提升展現出更深層的洞察與睿智，頓悟生命的實相。諸如上述的特性都是天蠍座這個黃道區間獨有的象徵意義。

天蠍座只有在對這個人動了結婚的念頭之後，才會沒有下限地對人家好、對人家低頭，只要兩個人的分手不是因為原則道德上的問題，那他還是會主動挽回對方的，可如果對方態度很堅決，甚至認識了其他的新異性，天蠍可能永遠都不會出現在對方面前。

No.8雙子座

旺盛的好奇心讓雙子座無法安定在同一個已知的領域上，包含智識、生活、社交、興趣等，然而，雙子座對這樣的狀態通常是不自知也不在乎的，換言之，舉一反三的自然反應讓雙子座具有絕佳的學習能力與理解力，也正因為過於旺盛的好奇心及靈敏的思考能力讓雙子座根本無心無暇去關注更深一層面的人事物，諸如此類都是雙子座這個黃道區間獨有的象徵意義。

雙子座如果很愛這個人，那麼分手之後，如果對方還願意跟他做朋友的話，他會試圖拉近兩個人的距離，如果對方把他刪得很乾淨，沒留什麼聯繫方式，那雙子也很明白兩個人是沒有繼續的可能了，也就不會再打擾對方了。

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No.9白羊座

在「自我」尚未確立前，白羊座的特質是沒有「別人」存在的，坦率、純真、直接、毫無保留，完全不在乎外界的眼光，其勇氣與熱情是完全不需要任何理由，探索任何未知的人、事、物，其潛意識裡真正的動機就是要反向確立「我是誰」，並將自我逐步推進新世界，但過於熱衷自我的追尋卻容易產生莽撞、粗心、自私、堅持己見、忽略週遭人事物的潛藏危機，這些負面特質使白羊座容易與外界環境產生衝撞、爭執、破壞、殲滅、戰爭以及傷害。

白羊座很容易因為自己一時的衝動就跟對方說再見，等他冷靜下來以後，發現自己還是最愛人家，那他會主動去挽回，甚至重新追一遍都很有可能，只不過對方不能太傷他的自尊心，一旦傷了，他是絕對不會回頭的。

No.10金牛座

當「物質慾望」被滿足時，此滿足感將形成金牛座安全感與安定感的來源，進而顯現出穩定、安靜、優雅、享受等特質，然而當「物質慾望」無法被滿足時，那種內心的不安及焦慮便形成金牛座急於為了獲取滿足而努力工作或積極理財的行為動機，從另一個層面來說，若當金牛座的物質被「過度滿足」時，便會顯現出紙醉金迷、安逸享樂、自我放縱、緩慢而懶散。

金牛座挺有責任感的，失戀了之後，他會希望兩個人能破鏡重圓，只不過這次的架吵得有點兇，但並不代表兩個人的關係要就此結束，他會試探性地詢問對方的態度，如果得到的是否定的結果，金牛會徹底把對方刪除。

No.11雙魚座

雙魚形容詞，是靈性、靈感、感應、領悟、同情、體諒、包容、仁慈、敏感、感性、脫俗、善良、柔順、適應、謙虛、通靈、宗教、遺傳、藝術、陶醉、夢想、想像、隱藏、隱居、海洋、酒精、不切實際、優柔寡斷、意志力薄弱、自我放逐、自我欺騙、易受傷害、欺騙、自憐、散漫、混亂、迷惘、渾沌、茫然、幻想、善變、宿命、消極、逃避、軟弱、依戀、沉溺、中毒、犧牲、受人利用等。

雙魚在失戀之後會有很長一段時間不認為自己失戀了，只是兩個人鬧了一點小矛盾，過一陣兒就會好，所以他會自己騙自己，這一切僅僅是兩個人生了點兒氣，所以兩個人平靜一陣子之後，雙魚會主動找對方的。

No.12巨蟹座

巨蟹座在逐漸茁壯成熟的軀殼內，包裹的卻是一顆極為柔軟、敏感、純真、矛盾、不確定、如玻璃般易碎裂受傷的心；而當被告知『你已經是大人了』的那一刻起，其實也同時象徵著被宣告俱備傳承家族社會的能力與義務，被寄予繁衍興盛保衛家園的厚望；然而，無論在情緒上或是行動上，當外武入侵時，這個尚未完全成熟的小大人，其抵抗或攻擊手段卻還是直接不晦、缺乏謀略的，這樣的負面表現讓巨蟹座被冠以情緒化、歇斯底里以及心胸狹窄等。

真的動過情之後，巨蟹座就沒有辦法眼睜睜地看著自己最愛的人離自己遠去，所以就算失戀了、就算分手了，他也想要挽回對方，再搶救一下這份來之不易的感情。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】