羽生結弦將宣布退役？冰上王子4大暖男特質 比賽獎金捐到災區賑災

羽生結弦｜有日本「冰上王子」之稱的花式滑冰運動員羽生結弦，在北京冬奧後一直未有交代會否退役，近日就有日本媒體指出，羽生結弦在比賽場上引退的心意已決，至於他是否真的退役，他將在稍後時間召開記者會交代去向。羽生結弦是兩屆冬奧金牌得主，超強實力震撼了不少粉絲，加上每次出場後上演的「小熊維尼雨」，看得出他倍受粉絲愛戴！擁有萬千寵愛並不是沒有原因，除了擁有高超技巧及高顏值，他還有這些暖男特質！



羽生結弦擁有萬千寵愛並不是沒有原因，除了擁有高超技巧及高顏值，他還有不少暖男特質！（yuzu_yuzuru＠IG）

羽生結弦暖男特質｜堅毅不屈精神

每次講起運動員的特質，不得不提「堅毅不屈精神」，但羽生結弦的堅毅精神確實令人相當敬佩！現年27歲的羽生結弦，因為自小身體不好，所以由4歲開始父母就讓他接觸滑冰這項運動，羽生結弦當時一學便愛上，一直堅持至今近23年！在2014年，羽生結弦參加中國盃世界花式滑冰大獎賽，在熱身時意外跟中國選手相撞，他的頸部被冰刀割破至血流不止，當所有人都認為受了重傷的他不能再繼續比賽時，他竟堅定地跟工作人員說「沒關係，我到死也會滑」，然後把傷口包紮好就再次踏上冰場，這份堅毅精神觸動到不少人！

到了今年的北京冬奧，羽生結弦決心挑戰極高難度動作「空中旋轉四周半（4A）」，在史上從沒有人有國際賽事中成功跳出，羽生結弦今次大膽挑戰充分展現出挑戰極限之心！怎料，羽生結弦在比賽前，因練習動作而導致腳踝扭傷，甚至右腳已經沒有知覺，這狀況下根本不適宜比賽，但他卻靠打止痛針，堅持硬著頭皮上場。

努力也許會說謊，但不會白費。 羽生結弦

羽生結弦｜羽生結弦的堅毅精神令人敬佩！（gettyimages）

羽生結弦曾在熱身時意外受傷，受重傷仍堅持上場，他堅定地跟工作人員說「沒關係，我到死也會滑！」（yuzu_yuzuru＠IG）

羽生結弦暖男特質｜善良、熱心公益

於2011年，日本發生了311大地震，無情的天災摧毀了羽生結弦的家鄉一一仙台市，即使房子及溜冰場已徹底損毀，但也沒有磨蝕羽生結弦的滑冰夢。沒有溜冰場練習，羽生結弦就到其他城市參與各大滑冰演出，表演當練習，更希望藉此提高對災區受害者的捐助。到2014年，年僅19歲的他在索契冬奧中奪冠，賽後分享指自己是為家鄉而戰，勇奪奧運金牌後更把部分獎金捐去賑災！

羽生結弦自小很愛「小熊維尼」，每次演出後，都有大批粉絲把小熊維尼公仔掉到冰場上送給他以作支持，上演一場深入民心的「小熊維尼雨」，每次演出都會收到上百隻玩偶，根本無法全收藏。善良的羽生結弦會把玩偶捐贈到各國慈善機構或孤兒院，希望可以幫助到有需要的小朋友！

羽生結弦把比賽獎金捐到災區賑災，提高對災區受害者的捐助。（yuzu_yuzuru＠IG）

羽生結弦會把比賽時收到的小熊維尼玩偶捐贈到各國慈善機構或孤兒院！（gettyimages）

羽生結弦暖男特質｜可愛反差萌

羽生結弦每次出場都會帶同他心愛的小熊維尼紙巾盒，在比賽場上，羽生結弦總是一臉認真集中霸氣盡露，場上動作利落、優雅，但在比賽後便會露出溫柔可愛的笑容，抱著小熊維尼，有時更會跟維尼握握手、拍拍它的頭，展露出可愛一面，這樣的可愛反差萌難怪會迷倒一眾少男少女！

羽生結弦每次出場都會帶同他心愛的小熊維尼紙巾盒！（yuzu_yuzuru＠IG）

羽生結弦的可愛反差萌迷倒一眾少男少女。（yuzu_yuzuru＠IG）

羽生結弦暖男特質｜體貼窩心好前輩

羽生結弦與比自己小3歲的師弟宇野昌磨自小就一起訓練，感情相當要好，私下就像個大哥哥一樣對小師弟照顧有加，有次宇野昌磨在接受傳媒訪問，羽生結弦為避免打擾對方，竟在宇野昌磨身後跪地爬行走過，這樣沒有架子又暖心的舉動，被稱「暖男」實在是當之無愧！

羽生結弦為避免打擾師弟，竟在宇野昌磨身後跪地爬行走過！（yuzu_yuzuru＠IG）

羽生結弦是體貼窩心好前輩！（gettyimages）

【羽生結弦Q&A】