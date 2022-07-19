鮑起靜不顧家人反對追愛 方平霸氣放閃：除了我還有誰可以陪你？

【鮑起靜｜方平】香港金像獎影后鮑起靜與丈夫方平日前首度一起擔任頒獎嘉賓，方平於致辭時更難得甜言蜜語，連鮑起靜也差點招架不住，讓場面變得熾熱。方平在台上向鮑起靜甜蜜告白，「除了我還有誰可以陪你？」，的確，兩人結婚42年，多年來甘苦與共，任何時候都陪伴彼此，到底他們有著甚麼夫妻相處之道？



方平與鮑起靜首次共同擔任香港電影金像獎頒獎嘉賓。(葉志明攝)

鮑起靜先開口表示兩人首度共同出席金像獎，方平隨即回應「我們一起入行54年，結婚42年。除了我還有誰可以陪你？」言辭間流露霸氣。鮑起靜其後問到貴為導演的方平，對選女主角的看法，對方更打趣道「內心像你，樣子亦像你就可」，哄得鮑起靜無法招架，指他從來沒有這樣說過。兩人相處多年，無論言行舉止都非常合拍，但原來當年拍拖時，曾遭到不少反對聲音，並歷不少風雨，需要兩人共同面對和衝破。

方平與鮑起靜結婚逾42年，於台上致辭時依然恩愛。(葉志明攝)

方平與鮑起靜在拍攝《白髮魔女傳》互生情愫。(葉志明攝)

鮑起靜與方平的相遇 感情升溫關鍵在於這？

出身演藝世家的鮑起靜，與方平相差3歲，並在1968年的長鳳新電影訓練班相遇。兩人當時份屬好友，以姊弟相稱，鮑起靜曾形容外貌俊秀的方平，十多年間有過百名漂亮女友，而且每次都會向她介紹。鮑起靜與方平感情升溫的關鍵，在於拍攝《白髮魔女傳》的時候，由於飾演情侶，因此漸漸擦出愛火。雖然周圍的人都不看好，鮑起靜父親更提醒指方平「女人緣太旺」，但鮑起靜則認為大家相識多年，已經清楚對方底細，故信自己的選擇，並指自己最適合對方，「就算10年後分開也不枉此生。」

感情路上或會出現不少意見和建議，適度的聆聽固然是好，但過度在意的話，這或會成為關係轉差的導火線。即使愛情不被看好，但鮑姐依然堅持信任對方，並努力維繫關係，最終為其贏得幸福美滿的家庭。

鮑起靜曾為家人從花旦轉為接拍綠葉角色。(鮑起靜Facebook)

鮑起靜與方平甘苦與共

鮑起靜與方平於1979年結婚，同年誕下女兒。由於兩人與電影公司解約，收入減少，鮑起靜只好放下花旦地位，轉簽麗的電視，從綠葉做起，而方平則擔任製片及導演。雖然鮑起靜其後再度懷孕，但因家庭經濟重擔，只好選擇放棄。

遇上經濟困境，不少夫妻都會大難臨頭各自飛，但鮑起靜跟方平則選擇共同捱過困境，讓感情進一步昇華，而鮑起靜亦終在2009年憑《天水圍的日與夜》奪得金像獎影后，實力再次得到認同。

鮑姐曾言方平是位「潮洲大男人」，故對他的照顧無微不至。(鮑起靜Facebook)

每次分隔兩地工作，方平都會準時打電話報到，給予對方滿滿安全感。(鮑起靜Facebook)

鮑起靜與方平的施與受

感情要懂得施與受，鮑起靜曾言方平是位「潮洲大男人」，故對他的照顧無微不至，每天為對方斟茶遞水，亦會切飯後果。相對的，口花花的方平婚後非常顧家，會為家庭計劃將來，每次分隔兩地工作後，都會盡快回家，不會離家門太長時間，亦會準時打電話報到，讓鮑起靜充滿安全感。兩人在感情上互補對方所需，讓這段關係能夠維繫長久。

【鮑起靜、方平Q&A】