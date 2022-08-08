岑珈其履行對太太承諾30歲前求婚超愛妻　孝順子婚後願與母親同住

【岑珈其／緣路山旮旯】由岑珈其、余香凝、梁雍婷等主演的電影《緣路山旮旯》於上周上映，這是岑珈其首次擔正成為愛情電影男主角，更與余香凝、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉及陳漢娜5位女神有感情線！不過，電影上映後有網民狠批岑珈其「毒男」、「樣衰」，面對種種的批評，岑珈其並沒有逃避，反而正面回應指「多謝你的分享，我的樣衰令你難受，影響到你不好意思，但我真的真的很喜歡做演員。樣衰我改不到，但我會努力再做好演出，希望將來可以得到你的支持」。由此可見，岑珈其對演戲充滿熱誠，加上其高EQ的回應也獲不少網民大讚！

岑珈其入行15年一直默默耕耘，曾經歷多年無名的時期，即使要做不同散工維持生計，依然沒曾放棄追夢！私下的岑珈其更是暖男愛妻號及孝順子，對太太兒子疼愛有加，他更為了有多些時間陪伴媽媽，婚後與媽媽同住！



【岑珈其／緣路山旮旯】岑珈其首次擔正成為愛情電影男主角，更與余香凝、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉及陳漢娜5位女神有感情線！（《緣路山旮旯》劇照）

緣路山旮旯｜岑珈其入行15年歷事業低潮不放棄

現年32歲的岑珈其於2008年憑著在電影《烈日當空》中飾演中學生「肥毛」一角正式入行，在入行初期因工作量不穩定，所以要做不同散工維生，由飲食業、婚禮剪接、地盤、跟車、司機等等都做過，為的只是賺取生活費努力追夢！

成為演員是岑珈其從小至大的志願，他曾直言會主動尋找工作機會，例如電影《點五步》中的「陳強」一角也是他積極爭取回來。於2018年，岑珈其首次擔正做電影《非同凡響》的男主角，也令他的名字開始廣為人知，其後開始越來越多電影及電視劇的演出機會，在ViuTV劇集《教束》、《二月廿九》、《地產仔》等中也能看到他的演出，其後也加入了綜藝節目《膠戰》擔任主持，名氣也開始急升，令這位對演戲充滿熱誠的小子終於捱出頭！

如果我不盡最大努力，我沒資格講我有多愛演戲。 岑珈其

【岑珈其／緣路山旮旯】加入了綜藝節目《膠戰》擔任主持，名氣也開始急升（kakisham＠IG）

緣路山旮旯｜岑珈其私下是孝順子婚後願與母親同住

岑珈其在幕前的「火爆爺爺」的形象深入民心，但私下卻是個孝順子及暖男愛妻號！岑珈其曾經分享指自己能夠放心追夢全靠家人的支持，他在入行前曾經與哥哥一起從事地產業，在離職前曾經擔心沒辦法給爸媽家用，但因為細哥的一句「你份家用我幫你付」，為岑珈其給予很大的鼓勵，也鼓勵到他要更努力追夢，岑珈其曾坦言，很感激家人容許他的「不孝」，所以他會盡量抽時間多陪家人，在婚後更願意與媽媽同住！

【岑珈其／緣路山旮旯】岑珈其曾坦言，很感激家人容許他的「不孝」，所以他會盡量抽時間多陪家人，在婚後更願意與媽媽同住！（kakisham＠IG）

緣路山旮旯｜岑珈其履行對愛妻30歲之約 新手爸爸望成妻子好隊友

在感情方面，他曾經跟拍拖5年的圈外女友許下過承諾，就是會在30歲前向她求婚，本來早已計劃了旅行求婚大計，可惜因疫情關係無法出國，令計劃無法如期實行，最後就在他30歲前在家中求婚，履行對女友的承諾！雖然原先求婚大計無法順利實行，求婚過程也欠缺了外國的浪漫氣氛，但單憑「講得出做得到」，願意履行承諾一點，已足以為他賦予「愛妻暖男」的稱號。

結婚後，岑珈其自覺責任大了，要承擔起照顧家庭的責任，他又不希望太太在婚後會有經濟負擔，所以決定婚後繼續與媽媽同住，一方面可以多陪伴母親，另一方面也可以減輕經濟壓力避免住屋問題，幸好太太也不介意與奶奶同住，一家人過著幸福融洽的生活。

【岑珈其／緣路山旮旯】岑珈其曾經跟拍拖5年的圈外女友許下過承諾，就是會在30歲前向她求婚。（kakisham＠IG）

岑珈其與太太於2020年11月正式結婚，婚後不久宣布太太懷孕消息，榮升為爸爸！他不時在社交平台上分享一家人的幸福合照，又在節目、訪問中經常提及妻子與囝囝，看得出他是個廿四孝好老公及好爸爸！

近年岑珈其開始多了不少演出機會，自己也努力接工作「賺奶粉錢」，讓太太專注留在家中照顧囝囝。作為新手爸爸，岑珈其希望可以成為太太的「好隊友」，更大讚太太事事親力親為照顧好囝囝，十分感激及佩服她！

能夠娶到太太同有臻臻，是我人生最大的福氣！ 岑珈其

【岑珈其／緣路山旮旯】岑珈其與太太於2020年11月正式結婚，婚後不久宣布太太懷孕消息，榮升為爸爸！（kakisham＠IG）

緣路山旮旯｜岑珈其會教導兒子將批評轉化為努力的動力

作為藝人，工作時間並不穩定，但岑珈其也會盡量抽時間陪伴家人，放假時會全心全意投入家庭，相反，在工作時也會百分百投入，希望在事業、家庭也可以取得平衡。岑珈其曾被批「又矮又樣衰」，但他就深明作為公眾人物避不免要面對外界批評的道理，又認為有評論其實是好事，他會樂於接受讓自己改善。

他也會教導兒子，不用太在意他人的批評，認為心態才是最重要，不要太在意別人對你的批評與指責，應轉個角度將這些批評轉化為努力的動力，被批做戲不好看？那就努力做好一點吧！透過自身經歷跟孩子分享，也是對孩子最好的教材！

【岑珈其／緣路山旮旯】作為藝人，工作時間並不穩定，但岑珈其也會盡量抽時間陪伴家人，放假時會全心全意投入家庭！（kakisham＠IG）

【岑珈其／緣路山旮旯】他也會教導兒子不要太在意別人對你的批評與指責，應轉個角度將這些批評轉化為努力的動力！（kakisham＠IG）