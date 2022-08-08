法籍Youtuber路易女友患PTSD！男方訂製刻有交往日情侶戒不離不棄

法國籍YouTuber「Bonjour Louis! 我是路易」操一口流利中文，和台灣女友Ada感情穩定，經常發布許多和Ada互整的影片，小倆口逗趣又甜蜜的互動受到許多人的喜愛。未料日前Ada因小時候受家暴，繼而被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD），導致記憶力衰退，經常忘記兩人在一起的細節，對時間的概念也變得模糊。路易不但不離不棄，還暖心為女友準備驚喜，減輕失憶為她帶來的痛苦與不安。



Ada被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD），導致記憶力衰退。(IG @bonjour.louis)

路易騙女友Ada要來一場「超浪漫約會」，還提示有VIP娛樂活動、大螢幕展示空間、吃開放式料理的西餐，讓對方超期待，實際上則是去網咖的VIP包廂、MTV電影院跟連鎖速食SUBWAY，氣得女友大翻白眼。而最後一個環節，路易甚至準備了Ada最怕的恐怖箱，對方差點崩潰。可是，這時Ada卻在箱內摸到一個方盒，打開後發現是他們專屬的情侶對戒！

路易透露，其實早在1個多月前，得知女友診斷出PTSD導致失憶的時候，眼看Ada因為想不起彼此相戀點滴而陷入壓力，自己非常心疼。路易提到Ada對於「時間」的概念很模糊，甚至忘記兩人正式交往日期，而這點也讓Ada感到害怕，特地去訂製刻有交往紀念日的情侶戒指，讓她看到戒指就能記住日期。

路易訂製刻有交往紀念日的情侶戒，讓Ada看到戒指就能記住日期。(IG @bonjour.louis)

Ada被男友用心深深打動，忍不住直接哭了出來，路易在IG貼文透露自己現在更懂得珍惜在一起的時光，而且每晚睡前都會偷偷訓練女友的大腦，包括：告訴她一遍兩人曾一起做的事、去過的地方、說過的話和唱過的歌等等，好讓大腦短暫喚醒他們之間的回憶，以及讓她每天晚上都帶著這些美好的回憶入睡。

路易決心陪伴Ada左右，與她渡患難。(IG @bonjour.louis)

起初路易有點沮喪：「我了解到即使Ada再怎麼努力回憶，她可愛的大腦也不會讓所有的記憶都出現」，但他很快便打起精神，不再因女友忘記他們之間的事而變得灰心和自暴自棄，反而決心陪伴Ada左右，與她共同進退，有難同當。他道：「接下來我也會努力，創造更多美好的回憶給她」。

路易曾引用法國作家Victor Hugo名言「你深愛的這個女人就是你的家」表愛意。(IG @bonjour.louis)

路易與女友Ada交往4年多，路易曾浪漫引用法國著名作家Victor Hugo名言「Une femme qu'on aime est toute une famille」（「你深愛的這個女人就是你的家」）來表達自己對Ada的愛意。路易說：「或許很多人會認為家庭需要有婚姻的約束和小孩才能完整，但對我來說，Ada現在就是我的全部，能一起帶著寵物出門散步，一起聽海浪聲看看夕陽，過著平凡的日子，這樣簡單幸福就夠了！」