白色強人2｜高鈞賢回巢拍劇獲讚演技大躍進　緋聞女友位位女神

【高鈞賢／白色強人2】現年38歲的高鈞賢近年回港發展，闊別6年後再度亮相TVB劇集，最近於劇集《白色強人II》中客串飾演陳豪的好友，在劇中扮演手腳不受控及具有語言障礙的病人，演繹超神似及感人，獲網民大讚他演技大躍進！高鈞賢於2005年參選香港先生而入行，隨後於2014年離巢北上發展，在近年才回巢無綫，而高鈞賢今次回港發展的決定就有指是為了維繫跟女友的感情，而事實上，高鈞賢入行多年有過不少緋聞女友，而且位位都是女神級，一起回顧一下高鈞賢的緋聞情史吧！



白色強人2｜高鈞賢回巢拍劇獲讚演技大躍進 入行17年外貌零走樣

現年38歲的高鈞賢在入行前曾經擔任過模特兒的工作，於2005年參選香港先生選舉並贏得冠軍而正式入行。簽約TVB後，高鈞賢憑著帥氣的外貌得到不少演出機會。隨後2014年約滿TVB後離巢北上發展。高鈞賢曾在訪問中分享過當時決定離巢的原因，因為自己一入行就在TVB，就像在溫室長大等待安排，希望趁30歲前可以到外面闖一闖，所以就決心離開TVB。

【高鈞賢／白色強人2】現年38歲的高鈞賢在入行前曾經擔任過模特兒的工作，於2005年參選香港先生選舉並贏得冠軍而正式入行。（mattkobe＠IG）

高鈞賢在內地也發展得不錯，更曾於內地網影視盛典頒獎禮中榮獲「年度劇集最佳潛力男藝人」，但他在內地發展了6年後，卻決定回流香港，更於2020年簽約邵氏，而近日熱播的《白色強人II》就是回巢後的首部劇集。雖然高鈞賢在《白色強人II》中只是客串演出，但在短短的演出中已成功吸引到觀眾關注。

高鈞賢在《白色強人II》中飾演陳豪昔日當無國界醫生時的戰友兼好友，但因為當年遭子彈射傷頭部，而影響了記憶力及語言能力，加上全程抽搐的演繹獲網民大讚他演技大躍進。不少網民驚嘆一向擁有靚仔形象的高鈞賢竟然可以顛覆以往形象全神貫注地演繹抽搐症患者，高鈞賢更為了演好角色特意找來了舞台劇肢體導演一起研究角色，又問過不少醫生的意見，看得出他為了這場戲做足功課！

回想起當年，高鈞賢曾經因為NG得太多及表現未如理想而差點被劇組監製拒用，曾經在演藝事業上不被認同，但多年來他一直默默耕耘，甚至不惜跳出舒適圈，離巢到內地闖，在這17年間看得出他花了不少心機與努力在演藝事業之上，今日的進步也是有目共睹的！除了演技昇華外，闊別多年來現身TVB，不少網民也大讚他入行多年外貌也是零走樣，依然擁有帥氣外貌，網民們也十分期待他日後有更多作品。

【高鈞賢／白色強人2】高鈞賢在《白色強人II》中飾演陳豪昔日當無國界醫生時的戰友兼好友，全程抽搐的演繹獲網民大讚他演技大躍進。（《白色強人》劇照）

白色強人2｜高鈞賢回港發展是為與女友修補關係？

高鈞賢近年回港發展，除了是為了事業發展外，他更指是希望有更多時間可以陪伴父母及愛犬，「始終父母已年紀很大，我養的狗狗已經14歲兼有白內障，希望可陪牠走最後的路」。另外，亦有指因為過去幾年在內地發展，令高鈞賢與拍拖多年的女友聚少離多，令兩人關係破裂更曾分手，後來兩人再度聯絡，女友以一句「I make your dream comes true」表示支持男方專注發展事業，怎料這一句話卻深深感動了高鈞賢，令他決心回港發展，並與女友修補關係。

雖然高鈞賢一直沒有透露過女友的身分，但在他返港後就曾被爆出與「億萬千金」兼落選港姐吳玥彤交往，令大眾不禁聯想起吳玥彤就是高鈞賢所指的「交往多年的女友」，不過後來高鈞賢卻回應指，兩人只算是暖昧關係，並非正式交往，又指暫時只做朋友就好，令一眾網民感嘆：「成豪門女婿夢碎了！」

【高鈞賢／白色強人2】高鈞賢近年回港發展，除了是為了事業發展外，他更指是希望有更多時間可以陪伴父母及愛犬。（mattkobe＠IG）

【高鈞賢／白色強人2】高鈞賢曾被爆出與「億萬千金」兼落選港姐吳玥彤交往。（cayley.nyt＠IG）

白色強人2｜高鈞賢緋聞女友位位女神級

除了「億萬千金」吳玥彤外，高鈞賢入行以來亦有過不少緋聞女友，而且位位均是女神級！在初入行時，因為高鈞賢與葉翠翠分別是2005年的香港先生及香港小姐冠軍，兩人經常出雙入對地出席不同的公開活動，所以被傳出緋聞，但兩人一直否認戀情，後來葉翠翠就與圈外男友周曉東結婚，現為3孩之母，與高鈞賢至今仍然保持好友關係。

後來，高鈞賢在拍攝劇集《仁心解碼II》時，有指與苟芸慧擦出愛火花，其後兩人在出席黃長興的婚禮時被拍到行為親暱，故被傳出緋聞，雖然有指高鈞賢曾對苟芸慧展開追求，但一直未有兩人正式交往的消息傳出。另外，高鈞賢與陳法拉與徐子珊也有傳出過緋聞，高鈞賢也曾直言當年的確視陳法拉為女神，但兩人只是好朋友關係，而徐子珊，高鈞賢也指對她有好感，認為對方很有女人味、很吸引，同樣是他的女神，不過也從沒承認過跟這些女神交往過。

【高鈞賢／白色強人2】除了「億萬千金」吳玥彤外，高鈞賢入行以來亦有過不少緋聞女友，而且位位均是女神級！（mattkobe＠IG）

除了這些香港女神級的女星外，原來高鈞賢與日本女星木南晴夏也有傳過緋聞！高鈞賢與木南晴夏曾被傳出交往消息，不過二人長期相隔兩地，這對異地戀也很難維繫，所以兩人交往不久就分手收場，後來木南晴夏於2013年秘密來港，被拍到與高鈞賢在街上激吻，令大眾估計兩人已復合，不過這段戀情最終也是無疾而終。木南晴夏於2018年宣布嫁日本男星玉木宏，高鈞賢也大方為舊愛送上祝福。

【高鈞賢Q&A】