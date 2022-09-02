袁偉豪深夜放負重提入贅論！坦言張寶兒比錢更重要：最多重新開始

【袁偉豪張寶兒】昨日凌晨（1日），袁偉豪跟太太張寶兒在個人社交平台隔空傳情，原先是張寶兒個人開直播跟粉絲交流，不久後正在隔離中的袁偉豪中途煞入，隨即變成夫妻共同直播，二人初初都純粹放閃，後來變成袁偉豪大控訴之夜。袁偉豪跟張寶兒自宣布結婚後，外界一直嘲諷他「食軟飯」，由於二人家境差距挺大，張寶兒又有一個富爸爸，因此袁偉豪自此被封為「億萬駙馬」。



偉豪跟張寶兒自宣布結婚後，外界一直嘲諷他「食軟飯」。（IG@benontheroad）

袁偉豪攬實張寶兒。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪深夜放負怒斥兼拒認「軟飯男」 一直靠「老本」過活

袁偉豪跟張寶兒二人於2016年因拍攝旅遊節目《打工捱世界II》結緣，之後成為情侶一直感情穩定。交往兩年後，在2020年9月袁偉豪向張寶兒求婚成功。入行多年來袁偉豪甚少緋聞，絕對是一個好男人兼愛妻號。早年袁偉豪父親因病離世，張寶兒一直在旁不分晝夜陪伴左右，之後二人又聯名購買6千萬清水灣豪宅，可見二人感情深厚。

昨日凌晨 (1/9)，袁偉豪跟太太張寶兒在個人社交平台隔空傳情，原先是張寶兒個人開直播跟粉絲交流，不久後正在隔離中的袁偉豪中途煞入。（IG@_bowiecheung）

不過袁偉豪跟張寶兒的家境差距大，自二人宣布結婚後，袁偉豪就開始被外界笑他「入贅」靠女家、靠外家置業等的嘲諷言論，導致他一直耿耿於懷及情緒低落。直到昨晚袁偉豪趁機在直播大平反，深夜發洩狂呻兼否認自己是「軟飯男」：「講我點樣置業、點樣嫁咗俾你、話我點樣食軟飯，呢啲每句好小好小嘅說話，好似好簡單報導，其實逐漸入咗我心，我當然唔開心。」

袁偉豪跟張寶兒的家境差距大。（IG@_bowiecheung）

其實袁偉豪在2007年參選《香港先生選舉》，勇奪冠軍再加入大台，之後就開展他的演藝之路。由低做起，從閒角或配角一步一步憑著自己多年的努力，近年終於成功晉身一線小生行列。昨晚袁偉豪大呻自己多年間努力做出成績，又跟自己喜歡的人結婚，更大爆自己近年都是「食老本」，無懼無錢的境況，最多一切重新來過，不明白為何外界總是指自己靠女家。

袁偉豪在2007年參選《香港先生選舉》，勇奪冠軍再加入大台，之後就開展他的演藝之路。（IG@benontheroad）

面對外界指我食軟飯，又指我是姓張，我覺得他們沒有良心。 袁偉豪

之後，袁偉豪提議以後由太太張寶兒直播訪問他︰「其實以後唔使做訪問，我開live你訪問我咪得，啲話題又有養份，又唔使俾人放大。」其實外界不斷嘲笑袁偉豪是「軟飯男」，由以前至今他一直都跟外界力證自己是靠實力，從不靠他人。若果知道自己當下沒有能力或實力，袁偉豪都會忍痛放手兼好好鍛鍊自己。

袁偉豪自爆當年迎娶太太張寶兒時，花了自己很多積蓄，但他直言一切都是值得。（IG@benontheroad）

袁偉豪全心全意愛張寶兒：人生第一桶金就是娶了太太

多年間一直被外界封為「億萬駙馬」，雖則袁偉豪多次反擊，但他曾表示自己最大的投資正是太太。入行多年事業終於有起色，但為了太太他休息了一年半沒有拍劇，跟太太周遊列國，製造更多屬於二人的回憶。袁偉豪曾自爆自己當年迎娶太太張寶兒時，花了自己很多積蓄，但他直言一切都是值得，對於袁偉豪而言，錢花光了，最多就是重新賺回來，可見袁偉豪眼中的太太張寶兒比起錢更為重要。

袁偉豪多年間一直被外界封為「億萬駙馬」，他亦多次反擊。（IG@benontheroad）

我賺到人生第一桶金就係娶咗張寶兒做我老婆。 袁偉豪

此外，袁偉豪不時公開大讚太太張寶兒，更指婚後感覺好正，表示張寶兒是自己心靈上的依靠，不介紹在太太面前做小男人，聽她的話又如何，坦言在她面前無需面子及任何枷鎖。袁偉豪不停大讚張寶兒「識好多嘢」，連自己都不及太太：「不論係計錢定思考都好，某程度女人都比男人更透徹，落決定嘅果斷性都係！」

袁偉豪不時公開大讚太太張寶兒，更指婚後感覺好正，表示太太是自己心靈上的依靠。（IG@benontheroad）

我尋找到一個人可以在心靈上有依靠，我可以在她面前做一個弱者，其實做一個弱者聽老婆話，有什麼難？ 袁偉豪

太太張寶兒開口力撐 坦言是袁偉豪養活自己

「軟飯男」的標籤確實是影響了袁偉豪不少，太太張寶兒都理解苦況。有次張寶兒出席公開活動時，被問到家中財政方面的問題，張寶兒坦言她會跟袁偉豪分工合作，至於家中大部分支出都是由袁偉豪負擔，她笑言其實一直都是袁偉豪在養她！

【袁偉豪 Q&A】