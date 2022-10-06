美麗戰場｜陳曉華備受力捧望躋身「一線花旦」！8字形容感情狀況

【美麗戰場｜陳曉華】TVB台慶劇《美麗戰場》於10月3日（周一）終於播出首集，劇集尚未播出前，預告已經引來網民的熱論。《美麗戰場》雲集五大「上位」花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正演出。其中港姐出身的陳曉華（Hera）入行不足5年已經備受大台力捧，她本次於劇集所飾演的角色對劇情發展具有一定的影響力，她表示自己在劇中的角色性格跟現實中的自己完全截然不同，是一個甘願為愛情做傻事及忍受對方傷害自己：「對我嚟講最難嘅係我同角色嘅愛情觀相差好遠。」



【美麗戰場｜陳曉華】TVB台慶劇《美麗戰場》於10月3日（周一）終於播出首集。（YOUTUBE@TVB 截圖）

【美麗戰場｜陳曉華】《美麗戰場》雲集五大「上位」花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正演出。（IG@herachann）

陳曉華入行不足5年 已一嘗「女一」滋味

陳曉華（Hera）幼年一次住醫治療時，因經《2001年度香港小姐競選》冠軍楊思琦探訪而萌生參選念頭。多年後，終於下定決心參選《2018年度香港小姐競選》，並以大熱姿態奪得冠軍而入行。大學期間於香港中文大學主修護理系，當時已經被譽為「中大校花」，一年後再代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，最終再勇奪冠軍寶座。

【美麗戰場｜陳曉華】陳曉華參選《2018年度香港小姐競選》，並以大熱姿態奪得冠軍而入行。（YOUTUBE@TVB 截圖）

之後入行後一直備受大台力撐，不足5年已經一嘗「女一」滋味。雖則演技亦有待改善空間，但以新人而言演出已經達到合格水平，去年在《萬千星輝頒獎典禮2021》更被提名「飛躍進步女藝員」，陳曉華有望躋身大台新一代「一線花旦」行列。

【美麗戰場｜陳曉華】陳曉華一年後再代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，最終再勇奪冠軍寶座。（陳順禎攝）

多段緋聞 最為轟動非「這段」莫屬

至於感情方面，陳曉華在參加港姐競選期間被傳媒揭露曾跟狄以達交往，當時她表示二人均專注個人事業發展，最終在2018年4月分手。其後決定參選港姐獲男方公開支持參選決定，她曾表示跟狄以達「再見亦是朋友」。直到2020年10月，跟何廣沛合作拍攝劇集《異搜店》而傳出緋聞，更被外界指她介入何廣沛與朱晨麗的感情，她隨即公開否認緋聞，更爽朗直言跟何廣沛是好朋友關係。

【美麗戰場｜陳曉華】2020年10月，跟何廣沛合作拍攝劇集《異搜店》而傳出緋聞，更被外界指她介入何廣沛與朱晨麗的感情，她隨即公開否認緋聞。（IG@herachann）

同年12月，陳曉華再被傳跟大熱男子組合MIRROR其成員陳卓賢（IAN）相戀兼同居，當時有傳媒疑拍到乘坐男方的私家車出外。其後雙方都公開否認緋聞，MIRROR經理人黃慧君（花姐）更指出跟陳曉華同處車上者並非IAN。但事件讓部分鏡粉不滿，陳曉華一度遭受圍剿。

【美麗戰場｜陳曉華】入行後一直備受大台力撐，不足5年已經一嘗「女一」滋味。（IG@herachann）

【美麗戰場｜陳曉華】入行幾年間接二連三爆出緋聞，可見陳曉華桃花相當旺盛。（IG@herachann）

陳曉華用8字形容現今感情狀況

入行幾年間接二連三爆出緋聞，可見陳曉華桃花相當旺盛；換個角度來看，對於演藝事業剛起步的她，讓她打開更大的知名度。陳曉華入行前已經是學校中的大紅人，又是「美貌與智慧」港姐出身，身邊有很多追求者，不過陳曉華曾受訪以8字表示自己現今的感情狀況，「每天都充滿新希望！」

【美麗戰場｜陳曉華】陳曉華用8字形容現今感情狀況（IG@herachann）

年紀日漸長大，擇偶條件亦會隨著年齡及經歷有所改變。陳曉華曾自爆自己的擇偶3大條件，具備以下條件就能夠打動她的心。第一，對方必須要誠實可靠，她認為一段感情中坦誠相對是非常重要，由於人長大後漸漸會缺少溝通，讓事情變得複雜化造成許多不必要的誤會；其二，孝順同樣是必須，若果對方是十分疼愛及孝順其父母，相信對方都會十分疼愛自己，孝順的表現絕對是陳曉華的加分位；最後一點，陳曉華本人是一個外向熱愛戶外活動的女生，平日一有時間都喜歡行山、玩獨木舟，她希望另一半跟自己志趣相投，就可以陪伴自己一齊去。

【美麗戰場｜陳曉華】陳曉華曾自爆自己的擇偶3大條件，具備以下條件就能夠打動她的心。（IG@herachann）

許多人常說「娛樂圈是個大染缸」，一言一語都要相當小心，否則會把簡單一句話而變得複雜。陳曉華好像桃花緋聞多多，但是她絕不是希望靠緋聞見報，而是希望觀眾看到自己努力看的一面及亮眼的演技而打動觀眾的心。單憑她的擇偶條件可見陳曉華是一個真誠兼可愛的女生，一同來期待的往後的演出吧！

【美麗戰場｜陳曉華 Q&A】