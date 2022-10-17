下流上車族｜63歲林敏驄處男作引期待！曾歷兩度失婚坦言不適再婚

【下流上車族｜林敏驄】林敏驄跟《下流上車族》一眾演員錄影《開心無敵獎門人》大玩各種經典遊戲。向來不受控制的林敏驄一登場就「搞亂檔」，即時被獎門人大整蠱！錄影過程中林敏驄一系列的「騎呢」行為嚇到一班獎老不知所措，場面相當爆笑。

TVB台慶劇之一《下流上車族》將於今晚（17/10）首播，由資深演員林敏驄、江美儀及影后鮑起靜領銜主演，並由一批新小生及花旦攜手演出。劇集以家庭喜劇為主，講述一個家庭用盡下流手段為求上車成功，題材貼地，必定引起觀眾們的共鳴。



下流上車族｜林敏驄「執二攤」處男作 今晚首播引期待

今晚首播的台慶劇《下流上車族》是林敏驄的處男作兼頂替了姜皓文做男一。原來開播前劇集一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開拍首天原本的男主角姜皓文（黑仔）辭演，臨時請來從未接觸拍過電視劇的林敏驄「執二攤」，當時消息一出即時引來不少觀眾期待林敏驄的爆笑演技。

下流上車族｜林敏驄「執二攤」處男作 今晚首播引期待（YouTube@TVB 影片截圖）

下流上車族｜63歲林敏驄歷兩度失婚 坦言不適合結婚

現年63歲的林敏驄小學時期就讀聖保羅男女中學附屬小學，曾是其母親的學生。中學時期就讀名校聖保羅男女中學，與陳百強是同班同學。後畢業於香港理工學院設計系。他於80年代出道，憑著個人獨特個性及風格成為香港樂壇近代史上重要人物之一，更被喻為「填詞界鬼才」。

下流上車族｜TVB台慶劇之一《下流上車族》將於今晚（17/10）首播，由資深演員林敏驄、江美儀及影后鮑起靜領銜主演（FB@林敏驄）

在1997年於接受訪問時認識落選港姐陳伶俐，同年公開戀情。一年後二人奉子成婚，於1998年10月19日正式註冊結婚。婚後二人育有兩子，長子Lincoln於1999年出生，次子於2004年出生。直到2008年離婚，二人婚姻僅維持十年，而兩名兒子撫養權則歸於前妻陳伶俐。多年後，陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，婚後2年為丈夫誕下一名兒子，當時林敏驄亦為前妻大方送上祝福。

下流上車族｜在1997年於接受訪問時認識落選港姐陳伶俐，同年公開戀情。一年後二人奉子成婚於1998年10月19日正式註冊結婚。（IG@brianna.0li）

下流上車族｜陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，婚後2年為丈夫誕下一名兒子，當時林敏驄亦為前妻大方送上祝福。（IG@brianna.0li）

當年林敏驄宣布跟陳伶俐離婚後，同年有媒體爆料指林敏驄早於1990年11月曾與《1987年度香港小姐》亞軍及最上鏡小姐得獎佳麗李美鳳秘婚，五年後二人分道揚鑣，對秘婚二人均未有否認，李美鳳爆料後一年亦親自回應秘婚，她表示當時不公開婚訊是怕影響事業。

下流上車族｜1987年港姐亞軍李美鳳曾被封為「電眼美人」，淡出娛樂圈後專心照顧家庭。（VCG）

下流上車族｜1996年李美鳳嫁給了台灣富商鄭翔中，當時前夫林敏驄嘲諷她「釣到一條大龍躉」。（YouTube@TVB 影片截圖）

下流上車族｜失婚中學習迎接人生下半場

經歷兩段失敗的婚姻，林敏驄曾於電台受訪時大談婚姻觀，他坦言自己不適合結婚，作為「填詞界鬼才」編寫過不少經典悲慘情歌，對於自己的感情經歷則笑言：「對吖，慘情嘅時候，先有靈感寫歌，開心嘅時候，就繼續開心啦。」被問到當年跟李美鳳秘婚，之後再跟陳伶俐結婚並育有兩子，最後兩段婚姻都失敗告終。

當然唔會想！我依家係安於現狀，見過鬼都唔怕黑咩？ 林敏驄

下流上車族｜經歷兩段失敗的婚姻，林敏驄曾於電台受訪時大談婚姻觀，他坦言自己不適合結婚。（VCG）

我先恍然大悟，發覺自己係唔適合結婚嘅！因為我哋做創作呢一行，係需要有好大嘅自由度同空間先可以做到，同時亦有好多事情需要兼顧，係好難嘅。 林敏驄

林敏驄更表示跟兩名兒子甚少見面，他認為兒子們已長大了，擁有自己的世界。

下流上車族｜林敏驄直言：「當然唔會想！我依家係安於現狀，見過鬼都唔怕黑咩？」（FB@林敏驄）

下流上車族｜或許眾人眼中的林敏驄是一個玩世不恭的「癲佬」，但婚後跟兩位前妻關係稍算不錯。（FB@林敏驄）

或許眾人眼中的林敏驄是一個玩世不恭的「癲佬」，但婚後跟兩位前妻關係稍算不錯，林敏驄亦曾公開感激前妻陳伶俐：「佢之後同邊個唔關我事，陳伶俐係一個有情有義的人，以往我有甚麼事她都會挺身而出撐我。做夫妻緣份好深，是上天安排，我仍然會祝福對方。」雖則兩段婚姻都以失敗告終，卻為他帶來了全新的看法。他確實承認自己不適合結婚，並不代表他逃避；其實這正正是他誠實面對自己，勇敢接受一個不完美的自己。

【下流上車族｜林敏驄 Q&A】