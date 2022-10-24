施明曾坦言難忍李家鼎粗聲粗氣而離婚　當年靠英雄為美奪女方芳心

李家鼎兒子李泳豪，於上周與台灣女友Agnes正式簽紙註冊結婚，父親李家鼎與一眾圈中好友都有到場為李泳豪給予祝福，不過現場就未見有母親施明與哥哥李泳漢的身影，早前有報道指出，施明因對新抱不滿而導致與兒子關係決裂！

施明與李家鼎於1977年結婚，婚後育有李泳漢與李泳豪2個兒子，但兩人在1994年選擇離婚，雖然兩人分道揚鑣，但卻不帶有仇恨，即使在離婚後，李家鼎依然對施明與兒子照顧有加，施明曾坦言做不到「再見亦是朋友」，因為現在只有親人的情。



李家鼎兒子李泳豪，於上周與台灣女友Agnes正式簽紙註冊結婚，不過現場就未見有母親施明與哥哥李泳漢的身影。（drift_greg@IG）

李家鼎靠英雄為美奪施明芳心

現年70歲的施明是一名混血兒，出身於演藝世家，但因親戚拒絕介紹自己入行，只好自己投考訓練班，其後於70年代入讀麗的映聲藝員訓練班入行，與劉松仁等是同期同學，而在就讀訓練班期間，就已經被導演看中邀請她參與電影拍攝，就這樣開展了她的入行之路。

施明因在入行時已懂得馬術、空手道和柔道，所以自自然然在入行後大多時都是參與武俠片的演出，成為「打女」！因為工作關係，施明遇上了當時為武術指導的李家鼎，施明曾在訪問中分享指，因為當年拍戲時不太懂人情世故，又「無知、百厭」，所以被人欺負，但幸好有李家鼎幫手出面擺平。

施明當年拍戲時不太懂人情世故，又「無知、百厭」，所以被人欺負，但幸好有李家鼎幫手出面擺平。（李泳豪＠weibo）

離婚28年再見亦是親人 施明坦言難忍李家鼎粗聲粗氣而離婚

施明又指，不知道李家鼎是因為喜歡自己所以主動幫手，還是只因較正義，後來兩人相戀並結婚，婚後就誕下2名兒子李泳漢與李泳豪，可惜到1994年卻離婚收場。施明曾在訪問中提及過，難忍李家鼎的粗聲粗氣及不細心。施明指出，李家鼎曾不顧她的哮喘病，而堅持在家養雀鳥。而導致兩人離婚的導火線就是因為一件事。

李家鼎曾分享指，當年在施明生日時，他的學生突然致電表示想學騎馬，令施明感不滿並關了自己在房內，李家鼎想打開門時，過度用力打破了門，經過這事之後，施明就不再理會他，後來更提出離婚。

施明李家鼎相戀並結婚，婚後就誕下2名兒子李泳漢與李泳豪，可惜到1994年卻離婚收場。（drift_greg@IG）

施明為讓兒子專心讀書，就毅然帶同兒子到美國生活，到了當地人生路不熟，又沒有親友接濟，但她為了讓愛兒好好讀書，竟然選擇放下身段，在美國試鏡爭角色拍廣告及當電影配音，再加上李家鼎給予的生活費，才能維持生計。

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至他曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。施明在接受好友苑瓊丹時被問到，有否曾想過與李家鼎復合，但施明就指：「他是我前夫，再見亦是朋友？我做不到，但他又是我兩個兒子的爸爸，那就是親人吧。」

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

施明坦言與李家鼎再見不是朋友，但是親人。（drift_greg@IG）

李家鼎坦言一生中最大的失敗就是離婚，不過雖然兩人不再相愛，但也沒有反目成仇，離婚後，施明與李家鼎依然會一同出席家庭聚會，感情依然很好，李家鼎也坦言與對方確實有相愛過，作為男人不應心胸狹窄，「應來得開心，去得瀟灑」，李家鼎至今依然對施明及兒子照顧有加！