下流上車族丨林景程將「衰仔」演得淋漓盡致！單靠1句抱得美人歸

【下流上車族｜林景程】TVB台慶劇之一《下流上車族》由資深演員林敏驄、江美儀及影后鮑起靜領銜主演，並由一批新小生及花旦攜手演出。劇集以家庭喜劇為主，講述一個家庭用盡下流手段為求上車成功，題材貼地。自播出已經成功引起觀眾們的共鳴，一眾演員的演技亦大獲好評。

近日，劇情講述毓霞（鮑起靜飾）與親生仔家寶（林景程飾）因移民而產生矛盾，家寶（林景程飾）更親揭「要狗唔要媽」真相，原來家寶愛兒太郎因不適應日本生活而失眠，後因跟次郎（狗狗）視像過後情况好轉。劇集播出後，林景程被一眾觀眾大罵「不孝子」，本人直言：「話我衰仔最好呀，即係代表個角色有迴響，做演員唔諗咁多嘢嘅，都係跟個劇本盡力做。」



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下流上車族丨林景程演活「不孝子」惹網鬧爆

下流上車族丨劇情講述毓霞（鮑起靜飾）與親生仔家寶（林景程飾）因移民而產生矛盾，家寶（林景程飾）更親揭「要狗唔要媽」真相（IG@lamkingchingz）

下流上車族丨憑《超級巨聲》入行 自爆多年迷茫

現年38歲的林景程入行多年星途平平，憑《超級巨聲》入行後，卻未有獲得任何唱歌機會。他曾接受訪問憶述入行初期「迷失到黐線」，更心想自己「係咪完咗呢？」其後他被《On Call 36小時》的監製潘嘉德邀請飾演一名實習醫生，從此開展他的演戲之路。

下流上車族丨憑《超級巨聲》入行 自爆多年迷茫（FACEBOOK@林景程）

下流上車族丨靠《香港愛情故事》入屋 終成「親生仔」

所謂：「皇天不負有心人」，多年努力林景程在劇集《香港愛情故事》終於成功入屋，劇中他飾演一名靠口才為生的地產經紀Henry，每次他一出場都讓觀眾棒腹大笑，爆出不少精警名句，讓不少觀眾都大讚其演技。之後，他更憑劇中的角色「帶挈」拍廣告，有地產公司請他做代言人拍攝廣告。

下流上車族丨靠《香港愛情故事》入屋 終成「親生仔」（IG@lamkingchingz）

林景程憑《香港愛情故事》的精湛演出成功冒起，之後今年再出演《金宵大廈2》單元《姐姐》，跟黃子雄及樊亦敏飾演一家人，再度令觀眾眼前一亮。自從成功入屋後，不但獲大台邀簽約成「親生仔」，更漸漸獲得不少出演的機會。

什麼角色都沒有所謂，有份演就可以了。 林景程

下流上車族丨今年再出演《金宵大廈2》單元《姐姐》，跟黃子雄及樊亦敏飾演一家人，再度令觀眾眼前一亮（IG@lamkingchingz）

下流上車族丨母親離世成人生低潮期

2008年是林景程人生的低潮期，當年其母因癌病離世，使他傷心不已，但他一直抑壓自己的情緒，只懂逃避現實。直到看到母親的相片終「爆喊」，把一直抑壓的情緒慢慢釋放，重拾生活熱情再出發。林景程曾表示自己擁有一個演藝夢，唯母親多年來一直反對他入行，讓他多年卻步。直到母親離世一年後他下決心去參加《超級巨聲》，繼而入行。當時他曾想過母親會否依舊反對，但他深信母親在天上會支持其決定。

下流上車族丨母親離世成人生低潮期（IG@lamkingchingz）

下流上車族丨直到母親離世一年後他下決心去參加《超級巨聲》，繼而入行（FACEBOOK@林景程）

即使現在已經無法跟媽媽對話，但我相信她永遠都會站在我的立場，讓我繼續做下去。 林景程

在劇集《香港愛情故事》林景程所飾演「金牌銷售員」，其銷售員角色成功塑造，形象走進觀眾心中，令到不少觀眾都以為他口才了得，並認為他現實中必能勝任。但是林景程單靠「副業」已經是拍劇7倍的人工，他為了夢想不惜演藝、副業兩邊走。

下流上車族丨棄30K人工堅決追演藝夢（IG@lamkingchingz）

下流上車族丨棄30K人工堅決追演藝夢

林景程於2006年修讀香港理工大學物理治療系榮譽理學士學位，並取得物理治療師的專業資格。不過林景程現時以物理治療師工作為「副業」。眾所周知娛樂圈收入不穩定，也作為幫補生計。其實物理治療師基本起薪點為30K，對比演員的工作收入是7至8倍，但林景程由始至終都是把物理治療師為副業，他真正的興趣是演戲。

我對呢一行唔係純粹覺得童話式好好玩而入行，而係真係鍾意做戲，所以如果唔做戲就會好唔開心，所以我唔會諗完全脫離呢一行。 林景程

下流上車族丨靠1句成功娶12年圈外女友

至於感情方面，林景程於去年迎娶了12年圈外女友。二人交往12年經歷分分合合，但因與對方相處時最舒服，最終決定結婚前1年復合，並視對方為終生伴侶。曾在受訪被問到太太喜歡他哪一點時，林景程則直言太太喜歡他蠢，藝人是應該懂得交際，但是林景程個性笨手笨腳，剛好太太就是喜歡他這一點，互相補足下相處起來十分舒服。

下流上車族丨靠1句成功娶12年圈外女友（IG@lamkingchingz）

下流上車族丨林景程於去年迎娶了12年圈外女友。二人交往12年經歷分分合合，但因與對方相處時最舒服，最終決定結婚前1年復合，並視對方為終生伴侶（IG@lamkingchingz）

外界都認為口才了得的林景程在求婚過程中，一定說了不少甜言蜜語感動太太，但是林景程卻表示整個求婚過程十分簡單，只是有天跟太太經過珠寶店，當太太看中其中一枚戒指，在購買時，林景程說：「不如我們結婚吧」，就這樣抱得美人歸。