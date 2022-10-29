香港小姐再競選｜麥皓兒挑戰自我一圈港姐夢　一年內勁甩逾40磅

【香港小姐再競選｜麥皓兒｜丘梓謙】近年 TVB 開始追求創新製作為求吸納更多年輕觀眾群，加上為慶祝台慶55周年及香港小姐競選亦踏入50周年而推出真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》。今晚（29日）讓我們一同見證過往跟后冠擦身而過的佳麗再次上場比拼，一圓這個港姐夢。



一眾參賽佳麗均為歷年未能成為三甲的港姐，包括1號梁允瑜、2號蔡菀庭、3號陳懿德、4號黎寬怡、5號李天縱、6號李芷晴、7號賴彥妤、8號鄺靜汶、9號黃婉恩、10號王嘉慧、11號何沛珈、12號關楓馨、13號麥皓兒及14號莫韻諰，而當中亦有不少超齡港姐，13號麥皓兒則是其中一位。

香港小姐再競選｜香港小姐競選亦踏入50周年推出真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》。（TVB）

香港小姐再競選｜34歲麥皓兒昔8強止步 今再戰一圓港姐夢

現年34歲的麥皓兒是《2007年香港小姐競選》入圍八強之一，落選簽約大台成為旗下藝人‎。多年間一直出演無數的劇集，但仍未出現代表作。不過她出色演技成功在觀眾心目中留下深刻印象，例如去年劇集《那些我愛過的人》中，麥皓兒飾演「蚊滋」一角，乘虛而入勾引人夫，把綠茶婊特性完美表露無遺，當時被網民大讚「演得好」。另外，近日熱播劇集《下流上車族》都看到麥皓兒的身影，跟影后鮑起靜亦有不少對手戲。

香港小姐再競選｜雖然古醫生不擅於溝通，但勝在真情實意，被崔姑娘（麥皓兒 飾）追求。（《那些我愛過的人》劇照）

麥皓兒為再度挑戰自己，重新踏上港姐舞台參賽《香港小姐再競選》，雖則當年22吋「螞蟻腰」不再，但仍然保持住24吋纖腰。麥皓兒自爆曾為演好師奶角色，一度增磅至145磅，最後花了一年時間減掉超過40磅。不過麥皓兒表示自己是次參賽初期帶點猶豫，後來因皮膚而被製作組看中：「佢哋話我啲皮膚好年青喎，都多謝佢哋。」另外，她又感激男友蔥頭（丘梓謙）支持。

香港小姐再競選｜近日熱播劇集《下流上車族》都看到麥皓兒的身影，跟影后鮑起靜亦有不少對手戲。 (ig@makhoyee_cayley)

香港小姐再競選｜蔥頭當晚全程在場。（TVB）

香港小姐再競選｜麥皓兒疑慘遭收音師非禮公開惡行 獲男友力撐

今年5月麥皓兒在個人社交平台上載了一篇文字而且語氣帶點嚴肅表示絕不啞忍，原來她在拍攝過程遇上不專業的收音師。她表示：

收音師在沒有知會下，突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙，將收音咪插落我腰下再較下的位置，左右來回移動，頓時令我感到非常驚訝不安，很不舒服。 麥皓兒

麥皓兒直批其行為已經涉及非禮，為免再次發生同類事件，最終決定公開收音師的名字與行為。事後有不少藝人朋友紛紛慰問她，而男友丘梓謙（在《愛回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」一角受關注）亦公開支持女友勇敢行為，更直斥今次事件非常過份。

香港小姐再競選｜麥皓兒拍攝TVB新劇《下流上車族》，在拍攝的時遇上不專業的收音師 (ig@makhoyee_cayley)

香港小姐再競選｜麥皓兒原來是丘梓謙現實女友

不知不覺麥皓兒跟丘梓謙交往將近9年了，但二人依舊甜蜜。雖則是姊弟戀，但無礙二人發展。丘梓謙曾接受訪問談及跟麥皓兒相識經過及二人相處之道，他表示自己是在一個朋友派對認識麥皓兒，他知道對方比自己年長，但他不介意，直言「年齡只是一個數字」，交往前二人已經志趣相投、無所不談，直到交往後共同話題更是變多了。

香港小姐再競選｜麥皓兒跟丘梓謙交往將近9年了 (ig@makhoyee_cayley)

丘梓謙大讚女友是一個遇到問題不逃避、願意開門見山去解決，因此當自己遇上難題他都會跟女友麥皓兒分享。俗話說：「娛樂圈是個大染缸」，作為藝人言行舉止都需要留意，有時候遇到困難都有口難言。

有不少藝人都希望另一半非娛圈人士，或許麥皓兒跟丘梓謙同是圈中人，對對方的工作或遇到困境都會更明白了解。拍拖將近9年，二人成功跨越7年之癢，過去曾被媒體問到將來可有結婚打算時，丘梓謙則表示暫時先以事業為重，努力在演藝圈打拼。