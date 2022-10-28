美麗戰場｜丁子朗入行6年以成績換父母支持 曾得罪人從錯誤中學習

【丁子朗｜美麗戰場】TVB劇集《美麗戰場》迎來大結局，結局篇劇情發展急速，令觀眾看得津津樂道！其中由丁子朗飾演的「程裕進」消失數集後竟以乞丐造型回歸，令一眾網民紛紛估他會否是劇集「Final Boss」！丁子朗在劇中飾演渣男角色，其演繹備受讚賞，回顧他的入行之路，原來昔日只得18歲的他，決心暫停學業、放棄留學，不顧家人反對也決定獨自回港加入娛樂圈發展？



【丁子朗｜美麗戰場】丁子朗在劇中飾演渣男角色，其演繹備受讚賞！（《美麗戰場》截圖）

【丁子朗｜美麗戰場】由丁子朗飾演的程裕進消失數集後竟以乞丐造型回歸，令一眾網民紛估他會否是劇集「Final Boss」！（《美麗戰場》截圖）

美麗戰場｜丁子朗放棄留學隻身回港追演藝夢 入行6年以成績換父母支持

現年25歲的丁子朗，自小就喜歡演戲，成為演員更是他從小到大的夢想。14歲時，丁子朗跟隨家人移民到加拿大生活，成功考入當地大學，修讀環球經濟系。擁有著演藝夢的他，18歲時在加拿大參選了《型男家族》，雖然當時他落敗了，但就被TVB高層看中了，更邀請他回港參選《香港先生選舉》。

丁子朗當然不錯過這千載難逢的機會，所以他決心暫停學業回港參選，最終在《香港先生選舉》之中成功奪得亞軍，並同時奪得「最上鏡先生」及「最受歡迎香港先生」殊榮，成為「三料香港先生」，也正式開展了他的演藝之路。

由參選香港先生到簽約正式入行，丁子朗家人雖然支持他追夢，但就認為娛樂圈收入不穩定，擔心日後的路並不易走，加上丁子朗還未完成學業，家人始終希望他可以讀完書再做演員。不過，丁子朗就認為入行機會難得，不想放棄了這次機會日後會感到後悔，所以他不顧家人的微言，想辦法說服家人，決心放棄留學回港實現夢想。

【丁子朗｜美麗戰場】丁子朗放棄留學隻身回港追演藝夢。（梁碧玲 攝）

美麗戰場｜4度獲提名飛躍進步獎 曾得罪人從錯誤中學習

入行後不久，丁子朗已得到不少擔任主持及拍劇機會，在《踩過界II》、《金宵大廈2》、《青春不要臉》以及近日熱播的《美麗戰場》等劇集中的演出也成功令觀眾對他留下深刻印象！靠著努力與堅持，令丁子朗四度被提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」獎項，而且在2021年成功獲獎。

丁子朗在得獎後發表感言時表示：「希望你們（家人）會見到我的成績，我會繼續努力。」用成績爭取父母的支持及證明當初自己的決定是正確，讓他們不用再擔心自己，他曾在傳媒訪問時坦言，很開心父母為自己而感到驕傲，親友亦由質疑變支持。

原來當全世界都不看好自己時，只要堅持，就可改變他們的想法。 丁子朗

【丁子朗｜美麗戰場】靠著努力與堅持，令丁子朗四度被提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」獎項，而且在2021年成功獲獎。（karl_ting＠IG）

入行6年，丁子朗的努力與進步相信大家亦有目共睹！在這些年間，不斷在錯誤中學習，他曾坦言自己是一個衝動的人，在初入行時曾經因為不懂說話而得罪服裝姐姐，但幸好也有人對他提點，才令他「知道條路要怎樣走」。在娛樂圈中，要長遠地走下去，就要敢承擔過錯，努力學習並改過，丁子朗抱著要在錯誤中學習的態度，相信他一定會越來越進步，也期待日後會看到他更多好成績！

【丁子朗｜美麗戰場】丁子朗曾得罪人從錯誤中學習！（karl_ting＠IG）

美麗戰場｜丁子朗坦承拍過3次拖 自認工作狂會以事業為重

在愛情方面，丁子朗曾與林宣妤與戴祖儀傳過緋聞，不過他就堅稱與她們兩人只是朋友關係。丁子朗曾在接受訪問時透露，曾拍過3次拖，入行後有過2段關係，其中1位的確是圈中人，但就沒有透露是誰！

丁子朗坦言自己是工作狂，以事業為重，即使是情人節約了對方吃飯，只要有通告，他都會取消約會，以工作為先！作為藝人，工作時間不穩定，圈外人確實很難理解與體諒，所以不少藝人都會寧願找圈內人成為另一半，丁子朗也不例外，他坦言希望未來的對象會是圈中人！

【丁子朗｜美麗戰場】丁子朗坦承拍過3次拖，自認工作狂會以事業為重！（karl_ting＠IG）