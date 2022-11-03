超能使者｜林子善新劇大秀「爆肌 」！靠一哥賞識入娛圈即做男一

【超能使者｜林子善】TVB台慶劇之一《超能使者》以超能力、特效、動作元素為題作，劇集播出前看預告片已經感受到劇組在製作後期上花了不少心機。劇集由一眾人氣的小生花旦陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演，並由劉佩玥、沈震軒、王君馨、林子善、伍樂怡、歐瑞偉及黃庭鋒聯合演出。自《超能使者》首集播出後，成功引起熱議。



超能使者｜林子善大曬「爆肌 」大打功夫

眾所周知一套劇集除了劇情外，選角亦同樣重要的。《超能使者》是講述一班普通人意外地獲得超能力（或稱為異能），自獲得超能力後化身為正義使者幫助弱小，後更組成正義聯盟打擊罪惡。當中有不少動作場面，早於預告片已經看到林子善大打功夫。不過播出至今林子善的超能力依然是一個謎，因此大家一定要繼續收看。

超能使者｜TVB台慶劇之一《超能使者》以超能力、特效、動作元素為題作，（IG@jazz_boon）

超能使者｜林子善大曬「爆肌 」大打功夫（IG@lamtszsin413）

超能使者｜林子善入行已被一哥賞識

林子善是透過拍攝電影而入行。他自小讀書成績不算太好，但人際關係相當好，原本一心打算投考防員，但天生愛搞笑，最終決心報名參加《喜劇之王》訓練班。經過多輪面試，林子善最終成功入圍。在電影中飾演古惑仔洪爺，跟周星馳有不少對手戲，是一個戲份較為重的角色之一。

其後，在電影《洪興大飛哥》林子善首次擔任男一，亦有幸跟黃秋生多位大前輩合作。他本人對此感到十分感恩，直言多年來生命中出現了不少貴人相助，若果沒有周星馳、田啟文、李力持，等大前輩，他無法如此順利踏入演藝圈。

超能使者｜林子善在電影中飾演古惑仔洪爺，跟周星馳有不少對手戲（電影《喜劇之王》截圖）

超能使者｜林子善曾為求生計學習打碟做DJ

對比許多新人來說，林子善的入行經過及演出機會都比其他人多。雖然出演星爺多部電影《喜劇之王》、《少林足球》、《功夫》後，亦有機會出演其他拍攝工作，惟周星馳產量不算多，使林子善工作量大減，最後為求生計投身 Disco 界學習打碟。不過，林子善對演戲的熱誠從未減退，一直渴望加入 TVB 拍劇。他曾尋求好友李思捷「搭路」卻無果。或許冥冥中自有主宰，黃子華有年回大台拍攝《奸人堅》，親自點名請林子善飾演「下靶位」的角色，因而正式加入大台。

超能使者｜黃子華有年回大台拍攝《奸人堅》，親自點名請林子善飾演「下靶位」的角色（《奸人堅》劇照）

超能使者｜林子善人緣超好 因拍劇組成《鐵馬家族》

林子善向來人緣十分好，在圈子認識了不少好友。最為著名一定是跟鄭嘉穎、馬國明、黃嘉樂、唐詩詠合作拍攝劇集《鐵馬尋橋》而組成「鐵馬家族」，大家更以兄弟姊妹相稱。林子善當年結婚，所有「兄弟姊妹」義氣十足組成伴郎團祝賀他結婚。

超能使者｜林子善林子善向來人緣十分好，在圈子認識了不少好友。（IG@lamtszsin413）

超能使者｜林子善跟鄭嘉穎、馬國明、黃嘉樂、唐詩詠合作拍攝劇集《鐵馬尋橋》而劇組成《鐵馬家族》（IG@lamtszsin413）

超能使者｜林子善圈中有名「愛妻號」 貼心幫太太買衛生巾

林子善跟圈外女友董佩欣（Kary）早於2011年開始交往，拍拖多年於2017年開花結果。婚後二人育有一女 Jasmine 小乖乖，自從愛女出生後，完全被女兒可愛模樣深深，更不時在個人社交平台大方分享愛女的照片。

超能使者｜林子善跟圈外女友董佩欣（Kary）早於2011年開始交往，拍拖多年於2017年成功開花結果。（IG@lamtszsin413）

雖則一副有女萬事足的模樣，卻未有因此忽略太太。林子善曾接受訪問大方分享維繫婚姻保鮮秘訣，他表示學習包容對方的缺點外，亦要好好聆聽對方內心的想法。不少夫婦育有小孩後，都會把重心放到子女身上，從而忽略了夫妻間的相處，但是林子善跟太太對於這個問題早已達成共識。二人一有空都會抽起部分時間，享受二人世界。

我真的很愛這女人。 林子善

超能使者｜林子善雖則一副有女萬事足的模樣，卻未有因此忽略太太。（IG@lamtszsin413）

超能使者｜林子善一家三口美滿幸福（IG@lamtszsin413）

疫情接近3年，不少行業都受疫情影響，林子善亦是其中一人。疫情間他工作演出量大不如前，完全影響到他生活。不過林子善對此非常樂觀，並留言鼓勵大家。當時一直靠太太出錢撐住家庭開支，林子善亦背負照顧女兒的責任，暫時成為「住家男」。有次他更在個人社交平台上上載自己替太太購買衛生巾的短片，他明白不少男士對此感到抗拒，但自己毫不在意，之後更暖心提醒各位男士要注意衛生巾有不同款式，切勿買錯，果然相當窩心！

辛苦老婆成日出錢出力幫我頂住，我哋大家要保持正能量，望疫情快啲過去。 林子善

超能使者｜林子善差點錯失良緣

不過林子善跟太太 Kary 曾經歷分手，全因在結婚問題上出現分歧：「我給自己很大壓力，覺得人家父母養到女兒那麼大，你可不可以給到幸福女方呢？我希望婚後太太不用工作，留在家照顧小朋友，是很古舊思想的男人。」分開的一段日子中，林子善嘗試結識其他女生，幸得《鐵馬家族》的兄弟姊妹「點醒」，讓他醒覺決心把 Kary 追回來，最終二人在 2017 年結婚，如今一家三口美滿幸福。