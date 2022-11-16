何超儀與丈夫結婚十九年走過重病！勇走不尋常路收穫事業與愛情

何超儀陳子聰︳曾被譽為「最叛逆的千金」何超儀於《夏威夷電影節》獲頒發終⾝成就獎，成為該獎項⾸位非導演的女性電影製作⼈獲此殊榮，當日更特別為何超儀剪輯了⼀段記錄了她曾參演或製作過的作品，絕對是對她多年來對電影業貢獻的認可。但當日為人感動的事不只一件，何超儀因事未能出席此頒獎典禮，特地拍攝影片致歉和感謝，當中更特別感謝丈夫陳子聰的支持和陪伴。何超儀與陳子聰跌宕起伏的十九年婚姻，由初初的不被外界看好走到今日成為一段佳話。



何超儀獲頒發終⾝成就獎 向丈夫致動人感謝辭

何超儀獲《夏威夷電影節》頒發終⾝成就獎，向丈夫致動人感謝辭（IG@josie_ho_chiu）

何超儀獲《夏威夷電影節》頒發終⾝成就獎，不少人因此再次看到她對演藝工作的熱誠，同時有許多人留意到她在致感謝辭中除了感謝所有幕後團隊的努力外，更多次感謝丈夫陳子聰的支持及陪伴她一起走這條電影路，其中更表示：「沒有他的話，自己甚麼都做不到。」何超儀臉上洋溢的愛意，簡單讓人無法忽視她對陳子聰的感情。

何超儀與陳子聰結婚十九年恩愛如初

一位是「最叛逆的千金」；一位是嘻哈音樂樂隊成員，不被世俗約束的兩人，由初初交往到踏入婚姻時，不論是外界、朋友還是家人都不看好這段感情。何超儀的父親何鴻燊就曾在二人婚禮，當著眾多賓客對陳子聰警告：

娶了我的女兒做妻子，以後要記得三從四德。 何鴻燊

陳子聰曾在訪問中提到自己思想開放，曾試過同時有近十位女朋友，在面對這樣義正言辭的話語，以非常不像他性格的方式，選擇以行動證明自己對何超儀的認真，恩愛如初的走過十九年婚姻。

陳子聰突患肝腸病 何超儀放下工作細心照料

陳子聰突患肝腸病 何超儀放下工作細心照料（IG@josie_ho_chiu）

在2016 年陳子聰突然患上肝腸病，何超儀隨即放下所有工作，24小時貼身照顧丈夫，當時何超儀已經成立了852電影公司，正正處於事業上升期，這樣的舉動讓人感動。在經歷疾病折磨和何超儀細心照料後，相信讓兩人感情更牢固和升溫，之後陳子聰閞始擔任何超儀投資電影的監製，不時更會看到他們到處旅行，非常思愛。

何超儀不走常規的路 憑用心和努力收穫事業與愛情

何超儀不走常規的路，憑用心和努力收獲事業與愛情（IG@josie_ho_chiu）

要細數到兩人當初相遇全因何超儀當初的叛逆，她不願走常規的路，不想跟其他兄弟姐妹一樣進入父親何鴻燊公司工作，她從小一心只想踏入演藝圈成為歌手和演員。何超儀以歌手身分出道，及後再拍攝電視劇和電影成為演員，由一開始因「賭王千金」被質疑和甚多偏見。而性格堅強好勝的何超儀憑藉一部部小角色，改變外界對她成見，走到今天成為《夏威夷電影節》終⾝成就獎的⾸位非導演的女性電影製作⼈，也在這條路上遇上她想相扶一生的丈夫陳子聰。