聖誕禮物2022︳女生最想收聖誕禮物Top 7！這款化妝品萬年不敗？

聖誕禮物推薦2022︳一眨眼2022又來到尾聲，踏入年尾相信女生最期待的就是聖誕節了！閃爍的燈飾、浪漫的燭光晚餐通通都俘虜了女生的心。除此之外，聖誕節更是「出Pool」的好時機，無論有沒有女朋友的男生們，都可以趁此機會向心上人表明心跡！不過你一定猶豫過，到底要送什麼樣的禮物，方能獲取女神的芳心呢？以下整理出7項女生最想收到的禮物，不妨參考看看吧！



聖誕禮物推薦2022︳1. 唇膏

2022女生最想收到的聖誕禮物｜唇膏（IG @romandyou）

可以代表女性的產品一定非化妝品莫屬，可是市面上的化妝品琳瑯滿目，但是所謂各花入各眼，每個女生對不同種類、顏色的化妝品各有所好，如果買到了對方不喜歡的化妝品就掃興極了。而在眾多化妝品裡面，唇膏是最不容易出錯的，而且就算平常沒有化妝習慣的女生，在出席重要約會或場合的時候也會至少塗上唇膏。至於怎麼挑選顏色呢？一些大紅大紫、死亡芭比粉並不是所有人都接受的，相反溫和的大地奶茶色系、豆沙紅棕色和偏橘紅的顏色會比較保險，很受一般女生歡迎。

聖誕禮物推薦2022︳2. 香水、香膏

2022女生最想收到的聖誕禮物｜香水、香膏（Chanel官網）

香水雖然噴在身上也看不到，但是作為優雅精緻的女生是非常看重香氣的！除了臉蛋、裝扮和儀態會給人不同的印象外，身上的淡淡香味也會帶來不一樣的感覺。可是每個女生對於香味的看法都可能有異，我們可以參考一下日韓女生通常會塗什麼味道的香水。一般在日本街頭有女生走過的話，我們幾乎都可以聞到橙花、橘子的清新香味；而許多韓國出品的小眾香水品牌裡面，都主打嬰兒爽身粉的自然香氣，給人活潑純真、帶點可愛的感覺。

香水也有很多種，有一般最常見噴灑式，也有滾珠式和香膏。可是在秋冬季節比較不推薦滾珠式香水和香膏，雖然它們輕巧、方便攜帶，又易於掌握塗抹份量，但是一般是塗在脖子和手腕這些溫度較高的身體部位，而在冬天我們通常外出都會穿著長袖、高領衣物，這會完全覆蓋了能散發香味的位置。

聖誕禮物推薦2022︳3. 首飾

2022女生最想收到的聖誕禮物 | 首飾（Pandora官網）

搭配首飾是日常裝扮必不能或缺的一部分，只穿衣服好像少了點什麼，有點單調和美中不足的感覺，這時候加上首飾絕對是畫龍點睛，也能突出女性柔情似水的氣質。不論是項鍊、手鐲、耳環，還是戒指都非常適合不過，既能表達自己對對方的愛意，也能讓女生打扮時更亮眼。

聖誕禮物推薦2022︳ 4. 手袋

2022女生最想收到的聖誕禮物｜手袋（IG @for_everyoung10）

女人買手袋永遠都不會厭倦、不會嫌多。手袋的款式五花八門，先是早陣子韓國盛行的牛皮袋，再來是腋下半月袋和斜揹的小廢包。想要追求的款式源源不盡，手袋絕對是萬年不敗的禮物選項。

聖誕禮物推薦2022︳5. 手錶、Apple Watch

2022女生最想收到的聖誕禮物｜手錶（DW官網）

再來的手錶是比較中性的禮物，無論男女都可佩戴，而且實用性蠻，既可以當裝飾品，又可以看時間。但是說到實用性，Apple Watch絕對再勝一籌，試問沒有人收到Apple Watch會不高興的吧？其功能已媲美智能電話了。

聖誕禮物推薦2022︳6. 圍巾

2022女生最想收到的聖誕禮物｜圍巾（Uniqlo官網）

圍巾是最能代表冬季的單品無之一，不但可以保暖，大熱的單色或格紋圍巾更成為時尚的象徵，而且臉比較圓潤的女生還很喜歡以厚大的圍巾遮臉來修飾臉型。在寒冷的冬天裡，為女方披上圍巾，甚至兩人圍在一起，實在是太浪漫了，根本就是韓劇的情節啊！

聖誕禮物推薦2022︳7. 小手作

最後，無論是什麼節日，最能傳達心意和感動人心的就是親筆寫的信和小手作。在密密麻麻的字裏行間，對方可以深深感受到寫信者的溫度。如果還是想不到送什麼聖誕禮物的男生們，不妨考慮自己動手製作心意卡予對方。