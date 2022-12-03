世界盃2022︳上屆法國新「球王」麥巴比與變性人熱戀：自由無價

2022世界盃舉行得如火如荼，除了球星的表現以外，主辦國卡塔爾封建的文化與制度成為世界各地人民的話柄。除了場內不能喝酒精飲料之外，同性戀行為更被視為違法。不過上屆冠軍法國隊的新球王基利安麥巴比（Kylian Mbappe）則破格地高調與變性人女朋友談戀愛，與主辦國的「理念」背道而馳。



上屆冠軍法國隊的新球王基利安麥巴比（Kylian Mbappe）則破格地高調與變性人女朋友談戀愛。（IG @k.mbappe）

這位法國球星麥巴比參與兩屆世界盃以來，暫時已累積7個世界盃入球，盡球王當之無愧。球場外向來緋聞多多的麥巴比在今年五月與法國模特兒Ines Rau結伴出席康城影展，二人在遊艇玩樂的照片曝光，首度承認戀情。

球場外向來緋聞多多的麥巴比在今年五月，與法國模特兒Ines Rau結伴出席康城影展。（IG @supa_ines）

麥巴比的女友Ines Rau 是一名具阿爾及利亞血統的法國模特兒，與麥巴比一樣也是在法國巴黎長大。不過有著辣妹女兒身的她，其實本來是一位男子。8歲時，Ines 已經很清楚表知道自己是女生，繼而在14歲起便開始以女性身份生活，並在16歲進行變性手術。

Ines身高178cm，高挑的身材正正就是模特兒的材料。（IG @supa_ines）

Ines身高178cm，高挑的身材正正就是模特兒的材料。因為自小的偶像是同為變性模特兒的Caroline Cossey，lnes也跟隨偶像的步伐當上模特兒。2014年，她決定公開變性人身份；2017年，Ines成為了《Playboy》雜誌歷來首個變性人的封面模特，她更在當時的訪問中億述：

我以往曾在洛杉磯與富豪訂婚，當時對方不知我是變性人。在公開變性人身份後，便突然失去未婚夫、金錢與豪宅。 法國球王麥巴比女友Ines Rau

因為自小的偶像是同為變性模特兒的Caroline Cossey，lnes也跟隨偶像的步伐當上模特兒。（IG @supa_ines）

雖然看似失去一切，但我不後悔，我感到快樂，因為自由無價。 法國球王麥巴比女友Ines Rau

Ines致力為LGBT社群發聲，幫助因為世俗目光而不敢去表達自己的人。（IG @supa_ines）

其後，Ines致力為LGBT社群發聲，幫助因為世俗目光而不敢去表達自己的人。她透露自己有很長時間都不敢公開自己是變性人，更害怕被視為怪人及永遠找不到男朋友。雖然過去曾跟數之不盡的對象交往，但原來對方都不知道自己是變性人。現在Inès終於勇敢擁抱真實的自己：

我們應該做最舒服的自己，展現真實一面，無論你的性別、性取向是甚麼，拒絕你的人不值得理會，在期待被別人愛前，先要愛自己。 法國球王麥巴比女友Ines Rau