輕·功｜金牌綠葉韋家雄娶細20年妻　當眾罵偷拍狂獲封「真英雄」

【輕·功｜韋家雄｜愛情】被喻為「金牌綠葉」的韋家雄，近日出演TVB新劇《輕·功》，擔任導演角色。韋家雄出道逾30年，曾演多部代表作，讓觀眾留下深刻印象。他於2015年，更憑劇集《梟雄》，奪得萬千星輝頒獎典禮的「最佳男配角」。雖然他奪獎後，一直未獲男主角機會，但相信他在不少人眼中，演技實力已經毋庸置疑。



【輕·功｜韋家雄｜愛情】「金牌綠葉」韋家雄出道逾30年。(IG@wai_kar_hung)

現年57歲的韋家雄，原為一位廣告攝影師，經友人轉介任職幕後，其後接觸到演藝生活，從而萌生興趣，毅然報讀亞洲電視藝員訓練班，並於1992年簽約亞視。他在3年後轉戰無綫，出演多部受歡迎電視劇，包括《陀槍師姐》、《刑事偵緝檔案IV》、《封神榜》、《皆大歡喜》及《法證先鋒》等。即使不是主角，但相信不少人都對他印象深刻，而他在奪得「最佳男配角」時，更被獲讚實至名歸。

【輕·功｜韋家雄｜愛情】韋家雄曾戀細17年的陳嘉嘉。(Facebook@Even Chan 陳嘉嘉)

韋家雄曾戀細17年女友、因家人被迫分開？

韋家雄還是位愛妻號，由於小時候父親因情婦而拋妻棄子，讓他自小便出來工作，幫手養家，或因此更懂事，對待愛情都是專一和認真。他曾在20出頭時奉子成婚，在訪問中指出，當時尚很年輕，並未顧慮對方感受，加上工時長，關係漸變疏遠，最終離婚收場，負起單親爸爸的責任。

於劇中，韋家雄予人個性敦厚感覺，易於陷入苦戀，因此當他與葉翠翠拍攝劇集《4 in Love》時，曾被傳出積極追求對方的緋聞，更被笑稱「做兵」。不過他都有否認及澄清，隨後在拍攝《金枝慾孽貳》時，與陳嘉嘉擦出愛火，他便公開地獻殷勤，成功奪取歡心。兩人年齡差約17年，雖然愛得甜蜜，但礙於陳嘉嘉的父母反對，最後導致分手收場，結束3年情。陳嘉嘉不久後戀上圈外日籍男友，很快便閃婚，並在2019年移居日本。

【輕·功｜韋家雄｜愛情】韋家雄其後遇上真愛，相識兩個多月便決定結婚。(IG@wai_kar_hung)

始終年紀是有差距，只是心境將我們拉近，我的思想不會老。 韋家雄

韋家雄閃娶嫩妻、僅比兒子年長數年

雖然飽受情傷，但韋家雄依然勇敢去愛，在2018年公開圈外女友、被喻「銀行之花」的Keynes。兩人緣份源於演員李啟傑的介紹，更無懼近20歲年齡差距，發展戀人關係，在相識兩個多月後決定結婚。這段愛情還得到家人支持，雖然韋家雄兒子僅比Keynes年輕數年，但他依然支持父親的決定，而Keynes的父母更是相當滿意，韋家雄曾在訪問中表示，與外母關係老友，「可能就是欣賞我年紀大、夠穩重。」

【輕·功｜韋家雄｜愛情】韋家雄非常疼錫老婆。(IG@wai_kar_hung)

韋家雄為顧家愛妻號

為了老婆，韋家雄特意將住所由將軍澳，搬往屯門掃管笏，讓Keynes不時都可探望父母。他婚後亦盡好丈夫責任，每天準時下班回家，抽更多時間陪伴家人，亦叫Keynes辭去銀行工作，以便做好家務及照顧愛犬，實行「男主外、女主內」，一起維繫家庭生活。韋家雄曾在專訪中指出，兩人的感情關鍵，在於做回自己，「不要扮一個不是真實的自己。爭執一定有，有時為了瑣事，生氣完便算。」敢於打開心扉，向愛人展示自己的所有，才能讓關係更為完整。

【輕·功｜韋家雄｜愛情】韋家雄曾為被偷拍女生發聲，被網民封為「真英雄」。(YouTube@和稙 わしょく)

韋家雄敢為被偷拍女生發聲

除了愛妻號，韋家雄也是個富正義感的人，曾被網民稱讚為「真英雄」。過去有段女生被偷拍的影片，在網上瘋傳，當時韋家雄也在鏡頭內，並伸手捉住偷拍的阿叔大罵。當時有女生被發現偷拍，於是搶走手機，欲將相片刪除，並用英文指罵對方。對方其後衝前搶手機，遭韋家雄出手阻止，指責「你拍別人是不對的事」，令對方收手。事情其後引起討論，韋家雄獲讚見義勇為，而他其後亦有謙稱是應份事情，更謂「之前看過人打架、鬧交都有幫勸」，為人相當熱心。

【輕·功｜韋家雄｜愛情】韋家雄從不依靠哥哥韋家輝的名氣。(IG@wai_kar_hung)

韋家雄不靠兄幹 走出一條演員路

提及韋家雄，不少人都想到其胞兄韋家輝，憑著出色的編劇，於電影業發展不俗，與杜琪峯更有多次合作。擁有一位出名的哥哥，但韋家雄並沒依靠對方的名氣，更拒絕拍攝《一個字頭的誕生》的邀請，憑自己的實力去獲得每個演出機會。正因如此倔強的個性，為他累積豐富演藝實力，讓觀眾都欣賞他的為人和演出。