男親女愛｜蔣志光歌影視三棲逆襲奪男配角！太太隨口一句牢記在心

【男親女愛｜蔣志光】TVB經典劇集《男親女愛》日前再度於深夜時段播放，劇集由鄭裕玲（DoDo姐）及黃子華領銜主演，並由原子鏸、鄧健泓、苑瓊丹、胡楓、陳彥行、蕭亮、蔣志光、阮小儀及楚原聯合主演，當年亦創下高收視紀錄。日前，《男親女愛》重播而再掀起全城熱話，而蔣志光劇中飾演主角們好友詹士安，他把角色演繹得特別兼充滿獨特性別氣質被大批網民大讚。



TVB經典劇集《男親女愛》日前再度於深夜時段播放（youtube@TVB USA Official）

蔣志光劇中飾演主角們好友詹士安（youtube@TVB USA Official）

蔣志光入行37年 曾因1原因一度封口不唱

入行37年的蔣志光，在演藝圈出演無數作品，不過入行初期他是由歌手身份出道的，1985年蔣志光有幸獲林子祥邀請到其首個演唱會上扮他的唱腔，亦因模仿神似被寶麗金唱片賞識，展開了歌手生涯。次年，蔣志光以《我也不想說謊》一曲參加流行曲創作比賽，而開始備受關注，可惜他推出的專輯銷量較遜色。之後轉為獨立發展，蔣志光原本是創作歌手，包辦《相逢何必曾相識》、《舊朋友》等曲及詞，但是惟多年一直未有大紅大紫，使他氣餒至認為自己「歌唱生涯經已完結」，更一度封口不唱。

蔣志光入行37年 曾1原因一度封口不唱（youtube@TVB USA Official）

蔣志光實力甩「綠葉王」 勇奪最佳男配角！

直到1993年，蔣志光開始於大台參演不同的劇集，此後更漸漸愛上演戲而一直當演員至今。他出演無數作品，其演技受到不少人認同。直到《老表，你好hea！》一劇，蔣志光引起網民關注及熱議，他更憑此劇勇奪「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項；幾年在《白色強人》劇中一幕他一口流利英文再次引起網民關注及熱議，以實力甩掉「綠葉王」稱號。

蔣志光在《白色強人》劇中一幕他一口流利英文再次引起網民關注及熱議（youtube@TVB USA Official）

《老表，你好hea！》一劇除了讓蔣志光獲得獎項外，劇中飾演失意歌手「高音」，翻唱經典金歌《相逢何必曾相識》及《愛是永恒》再度爆紅，當年有網民更在社交平台力求蔣志光復出樂壇，大台更追貼熱潮要求蔣志光及韋綺珊於台慶壓軸出場大唱金曲。

直到《老表，你好hea！》一劇，蔣志光引起網民關注及熱議，他更憑此劇勇奪「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項（youtube@TVB USA Official）

蔣志光歌影視三棲 憑《相逢何必曾相識》再逆襲

蔣志光於歌唱及電視圈都獲得小成就，原來他心中有個電影夢！其實蔣志光自小已經對電影感興趣，他更為了增強英語能力而看英文電影。中五畢業後曾成為一名獨立製作的電影幕後，惟獨立電影前景不明朗，因此蔣志光才轉行音樂發展。不過至今蔣志光仍未放棄他的夢想，有時候更會免費寫劇本。

蔣志光影視歌三棲 憑《相逢何必曾相識》逆襲（youtube@TVB USA Official）

蔣志光行動去證明愛 抵過千言萬語

至於感情方面，蔣志光的私生活向來低調神秘，從未親自曝光家人，在大眾前亦甚少提及家人們，但蔣志光絕對是一名「愛妻號」。他曾透露在12年前參加馬拉松時拿到一個獎牌，當時太太隨口說了「咦！不如你儲齊12塊送畀我吖！」，因太太一句話他就參加了12年的馬拉松，收集了 12面獎牌。此外，蔣志光表示自已是一位對金錢沒有概念的人，因此把所有收入都交給太太處理。由這些瑣碎小事已經看到蔣志光對太太的愛，非單純口中的愛，而是以行動去證明自己對太太的愛。