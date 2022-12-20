萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌三度獲提名成大熱　為1事堅持三不

【萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌】TVB一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2022》將於2023年1月8日（星期日）舉行，日前各個獎項提名名單已經公佈了，除了視帝及視后競爭激烈，「最佳男配角」亦同樣激烈。李成昌（昌哥）亦獲得「最佳男配角」的提名，自公佈後已被視為今年的大熱人馬。



萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌獲得「最佳男配角」的提名（Youtube@tvb 截圖）

萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌捱足43年 三度獲提名成大熱人馬

今年絕對是李成昌（昌哥）的豐收年，先有年初播出的《異搜店》，之後有《回歸》、《凶宅清潔師》（J2首播）及《美麗戰場》等劇集都大獲好評。近期熱播的台慶劇《法證先鋒 V》亦看到李成昌的身影，在《美麗戰場》「奸到出汗」的演技，在《法證V》再度盡顯精湛演技，讓觀眾大呼演得好到讓人「起雞皮」，更有人表示：「搵得重量級演員李成昌，無理由做路人甲。」

萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌捱足43年 三度獲提名成大熱人馬（《美麗戰場》劇照）

不過得知自己獲提名的李成昌（昌哥），受TVB訪問時直言「無信心」：「有公司認可，3套都有提名，我已經好開心。問我有冇信心攞獎呢？好老實，我冇信心，依家啲後生仔女好犀利，佢哋嗰種奮鬥、學習精神同演技，我真係唔夠佢哋嚟。」

萬千星輝頒獎典禮2022｜過得知自己獲提名的李成昌（昌哥），受訪時直言「無信心」。（《殺手》劇照）

萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌戲內大奸角 現實暖心男

李成昌效力大台已有43年，自1978年報讀第八期無綫電視藝員訓練班後入行後，自爆期間曾被亞洲電視及香港電視網絡邀請他跳槽，但是李成昌卻從沒有一刻想過離開大台。自小已經充滿表演慾的他，家人卻一度希望他能從事銀行或政府工作等「鐵飯碗」，後來李成昌為了達成自己夢想，瞞家人考入藝員訓練班。

萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌戲內大奸角 現實暖心男（YouTube@香港演藝人協會截圖）

老竇本身好想我入銀行或政府工呢啲鐵飯碗，但我本身好有表演慾，私下去考香港話劇團（前身為業餘話劇社）但衰咗，做咗銀行一年幾見到TVB開藝員訓練班，瞞住佢哋考完一關又一關，最後1978年加入TVB第8期藝員訓練班。 李成昌

萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌曾被邀跳槽 望北上「搵真銀」

李成昌於香港演藝人協會專訪時曾大爆入行心路歷程，更分享自己效力大台多年都不離開的原因。儘管有3次跳槽機會，李成昌都為了「做生不如做熟」而選擇留在大台：「我時常想接受挑戰，如果公司跟我簽約，希望靈活一點，可以返大陸見識，因為未返過，除了拍公司劇，到過橫店三、四次，自己到北京拍劇兩次，做演員這麼多年，要體驗一下內地製作，這世人沒理由不上去闖吓、見識吓，大陸最主要價錢、待遇吸引，有些跟荷李活制，坐商務客機，有保母、專車，不過工作時間不短，一天十二或十四小時。」

萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌曾被邀跳槽 望北上「搵真銀」（YouTube@香港演藝人協會截圖）

萬千星輝頒獎典禮2022｜李成昌都為了「做生不如做熟」而選擇留在大台（YouTube@香港演藝人協會截圖）

除了個人事業發展外，李成昌絕對不會漠視家人：「不想長時間離開屋企，即使拍公司劇北上一個月，我也心掛掛，女兒在外國讀書，只得太太一個女人仔，有時電器失靈，總之就擔心。我老婆還有幾年就退休，她答應我，如果我上去，她或許提早退休，陪我一起上去。」雖則渴望北上「搵真銀」，但是李成昌亦不放心棄太太、女兒不顧。

不想長時間離開屋企，即使拍公司劇北上一個月，我也心掛掛。 李成昌

萬千星輝頒獎典禮2022｜24孝好男人老來得女 甘願為姐捐骨髓

入行初期李成昌親姐姐確診患上淋巴癌，得知後李成昌為救親姐姐甘願捐出骨髓，不幸的是姐姐最終仍是離開人世。或許這些經歷使他更努力工作，為求讓家人有更好的生活。入行不久後，李成昌跟圈外女友拍拖，多年後二人結婚，直到2001年誕下女兒，可謂老來得女。

老婆少說話，但遇到合適的話題還是會說很多話，昌哥至今還是感恩能相愛足這麼多年，「我覺得係緣份嚟。」（微博@李成昌)

佢呢一世嚟到呢度遇到我，我都要令到我個女開開心心！ 李成昌

萬千星輝頒獎典禮2022｜24孝好男人老來得女 甘願為姐捐骨髓（YouTube@香港演藝人協會截圖）

或許外界都會疑惑，為何李成昌跟太太結婚多年都未有生育打算。其實李成昌年輕時跟太太享受二人世界，當年紀漸漸增長，考慮到變老的問題：「萬一我有什麼冬瓜豆腐，誰陪我老婆呢？」才到了四十五歲跟太太商量後便決定成為人父。

萬千星輝頒獎典禮2022｜直到愛女出世後李成昌為求給女兒提供更好的學習環境供女兒到英國讀心理學。（微博@李成昌)

直到愛女出世後，李成昌為求給女兒提供更好的學習環境供女兒到英國讀心理學，但堅持「三不」—不賣、不當、不借：「如果讓女兒知道我們這樣，她不開心，我們計算自己儲蓄和投資，估計公司跟我簽約到幾時，可以支付，才做這個決定。我帶女兒來這個世界，讓她去追尋自己想要的事情，她媽媽以前也是留學生，我個女也有這個性格，十四歲半自己一個人去入學，我和太太都沒有陪她。」



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