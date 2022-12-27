女網民稱內地男友常贈名貴禮物　勸籲女性：「快跟港男分手」

近日一位內地女生在討論區Dcard以「港男vs大陸男」為題發文，力數7原因為何大陸男生較香港男生優勝，更表明自己「兜兜轉轉還是喜歡大陸的男生」，一起來看看原因何在吧！



1. 信守諾言

這位女網民表示自己與內地男友交往近一個月，對方從來「不畫餅」，即信口開河，「答應的事必定做到」，大方之餘亦相當專一，每個紀念日都「儀式感滿滿」。

這位女網民表示自己與內地男友交往近一個月，對方從來「不畫餅」。（《愛的迫降》劇照）

2. 有交帶、會主動報備

女網民與內地男友如膠似漆，每天都在一起；對方外出應酬時亦會定時定候報備，就算出差亦會每晚致電給她，哄她睡覺，為人相當有交帶，二人亦沒有吵過架。

3. 容許女友檢查手機

女網民的內地男友手任由其隨便翻，甚至還會將手機直接遞給自己。（《柔美的細胞小將2》劇照）

女網民的內地男友手機任由她隨便翻，甚至還會將手機直接遞給自己，令女網民非常有安全感。

4. 將女友照片設為手機桌布

女網民的內地男友的手機桌布是對方的照片，讓她藉此宣示主權。

5. 願意為女友拍照打卡

這位內地男友知道女網民喜歡打卡拍照，每天都會不厭其煩地為她拍許多照片，還會幫忙P圖。（《奶酪陷阱》劇照）

這位內地男友知道女網民喜歡打卡拍照，每天都會不厭其煩地為她拍許多照片，還會幫忙修圖，助她輕鬆打卡。

6. 高調公開關係

女網民男友從不抗拒公開二人關係，除了會主動在社交媒體上放閃，更會大方向朋友和家人介紹她。（《金秘書為何那樣》劇照）

女網民男友從不抗拒公開二人關係，除了會主動在社交媒體上放閃，更會大方向朋友和家人介紹她。

7. 出手闊綽 常送禮物

女網民表示無論自己想要什麼，對方都願意付錢買給她。紀念日有花收已不在話下，更經常送贈Apple Watch等名牌貴價禮物給她，對她寵愛有加。

女網民表示無論自己想要什麼，對方都願意付錢買給她。（《她的私生活》劇照）

女網民於文末直言「這是健康的戀愛」，女孩們就應「每天都能把自己打扮得美美的」。又批評香港男生十分普通，但卻自信滿滿，而且十分「摳門」，即是吝嗇的意思，直言「女人的青春不是来陪你捱窮」，勸喻廣大女性快跟港男分手。

此帖文一出，隨即惹來網民一面倒狠批。不少人都認為這根本不是戀愛，而只是「包養」。有些則責備女網民拜金，認為她不是喜歡內地男，只是「鍾意物質，只要肯為你花錢，個個男你都得架」、「你只是想要一個聽話的奴才」。亦有人為港男平反，「哪個地方都有好男人及壞男人」、「性格人品與地方完全無關」、「一個不好不代表全部的港男都不好」，更指香港現今的女生都會獨立自己賺錢。