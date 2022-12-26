鍾欣潼蔡卓妍二人事業順遂 情路卻歴經波折 阿Sa：之前很衝動

【Twins｜女法醫JD】近年Twins頻頻合體拍攝節目、廣告，今年9月合體出席活動接受訪問，更公開了正在籌備2023年的紅館演唱會，當以為會等來二人的演唱會消息，卻先等來她們合體拍攝的新劇《女法醫JD》上映了，這也是Twins相隔11年再度合體拍攝！成軍21年的Twins由出道即一路順遂，但她們兩人的感情路卻都歴經波折，都曾在婚姻中有不同的遺憾，她們今年在節目《百川可逗鎮》中，談及自己過往的婚姻，都有著這樣形容。



Twins｜相隔11年合體出演新劇《女法醫JD》

Twins相隔11年合體拍攝的新劇《女法醫JD》日前已經上映，雖然戲中二人關係是對立，但不少粉絲對於她們的合作相當期待，畢竟是代表著不少人的青春回憶。但播映不久，就屢傳鍾欣潼（阿嬌）戲份少、阿Sa演技浮誇等等差評，但更多的粉絲是衝著二人的魅力，以及被她們戲外深厚姊妹情所吸引。

Twins｜二人事業順遂 情路卻歴經波折

Twins｜二人事業順遂，情路卻歴經波折（IG@choisaaaa）

Twins二人多年深厚的姊妹情，也是她們成為了香港最長壽女團的關鍵！但友情、事業順遂的兩人，在感情路上歴經波折，先前經歴離婚，近期在節目《百川可逗鎮》中，談及自己過往的婚姻，都有著不同的遺憾。

Twins｜鍾欣潼曾忽略了自己：「想不想結婚」

Twins｜鍾欣潼曾忽略了自己：「想不想結婚」（IG@q_gill）

鍾欣潼（阿嬌）當年與台灣醫生賴弘國可說是愛得高調，更一起參與過育前綜藝節目《爸媽學前班》大放閃光，當時不少人都以為他們感情穩定，說不定正規劃人生下一步。但可惜兩人婚姻僅維持14個月，便離婚收場。在節目中阿嬌回憶這段婚姻，當時自己是在考慮「該不該結婚」，卻忽略了自己「想不想結婚」。就這樣走入了婚姻，大概這就注定了他們二人無法走到最後！

我曾經就是有結過婚，就是也離婚了。就是糾結了很久在那段時間，我該不該結婚，應該跟隨我自己的心，但那刻我沒有。 鍾欣潼

Twins｜鍾欣潼遺憾沒擁有一個小孩

Twins｜鍾欣潼遺憾沒擁有一個小孩（微博@鍾欣潼）

隨後鍾欣潼（阿嬌）也談及自己的遺憾，是在這段婚姻中沒有成為一位媽媽。阿嬌早在20多歲時就有考慮生小孩，但她顧慮到可能會影響組合工作，就一直拖著，到現在都沒有小孩，現在阿嬌回想會覺得有點後悔。

Twins｜蔡卓妍曾因衝動步入婚姻 導致離婚收場

Twins｜蔡卓妍曾因衝動步入婚姻 導致離婚收場（IG@choisaaaa）

而蔡卓妍（阿Sa）在2010年時也歴離婚，當年正當紅的她宣佈結婚及離婚消息時，可說是滿城皆知！而阿Sa與鄭中基當年是秘密結婚，意外被曝光後，兩人隨即召開記者會承認已結婚，同時表示正在辦離婚，當時令不少他們二人粉絲相當驚訝！而當於節目中談及這段婚姻時，阿Sa表示「我上次就是很衝動，我衝動過，我現在要很認真地考慮。」

Twins｜蔡卓妍糾結自己能否兼顧好家庭與事業

Twins｜蔡卓妍糾結自己能否兼顧好家庭與事業（IG@choisaaaa）

蔡卓妍（阿Sa）同時也分享到自己的人生規劃，20到30歲是她打拼事業的時間，然後30到40歲就開始組織家庭，然後40到50歲就當媽媽，開始放慢自己的生活步調。但計劃趕不上變化，如今阿Sa已經踏入40歲了，而她直言現階段不想放棄事業，但如果這幾年不生，應該也生不了，但她也不確定自己是否能兼顧好家庭與事業，所以現階段的她十分糾結。而阿Sa現在與男友石恆聰穩定交往多年，不少粉絲都相當期待他們踏入人生新階段，但也正如她之前提及到的一樣，婚姻要認真地考慮。