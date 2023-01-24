愛情心測｜另一半是否任妳擺佈？7條問題看誰能掌握家庭的決策權

夫妻之間的相處，往往也是需要鬥智鬥勇的。如果能夠順利的拿捏住對方，就能夠掌握家庭的決定權，就能夠讓對方一切都配合自己。



相反的，如果被對方給拿捏住了，自己就只能夠什麼事都聽由對方安排了。那麼測測未來你能否拿捏住另一半呢？

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+ 12

1. 你跟另一半戀愛後，身邊人都祝福你們嗎？

是的→2 並不是→3

2. 你可以為了對方到其他的城市去生活嗎？

可以→4 不可以→3

3. 這一段戀情，你感覺幸福比較多還是憂傷比較多？

幸福→4 憂傷→5

4. 你們會因為鬥嘴吵架經常在鬧分手嗎？

經常→6 不經常→5

5. 如果被分手了，你能夠很快的走出來嗎？

很快→A 不快→6

6. 為了另一半，你做過很瘋狂的事情嗎？

是的→D 沒有→7

7. 你對自己的未來抱有很大的期待嗎？

是的→B 不是→C

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+ 15

A

在你們兩個人的相處中，你會比較強勢，未來基本上你是能夠輕鬆的拿捏住另一半的。這是因為你是目標很明確的那種人，你很清楚自己需要的是什麼。所以如果對方的做法跟你預想的不同時，你定然會表達抗議的。只有對方一切都按照你的意思做，你才會善罷甘休，所以對方慢慢的就會任你擺佈。

B

你跟對方都是相對比較獨立的那種人，所以你們很少會干涉對方的事情。在彼此的相處中，你們都會把自己最好的一面展現給對方，然後遇到麻煩事就自己私底下想辦法解決。因此你們的相處會比較恩愛甜蜜，誰都不會想著要去拿捏對方，更多的是有商有量。

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+ 8

C

未來的很多時候是對方在拿捏你，這是因為你是很懶的一個人。你不喜歡去應對解決那麼多麻煩事，如果有人願意幫你出頭的話，你會迫不及待的。所以對方拿捏你，你並不會介意，反而會在對方的庇佑下，自己過得挺快樂的。當然了，如果有不滿，你也是有勇氣提出來的。

D

未來你基本會被對方拿捏的，因為你的性格屬於比較軟弱的那種。每次遇到事情，你的第一反應就是要逃避，反而是對方每次站出來幫你解決麻煩。所以你會越來越信服對方，不管他讓你做什麼，你都會老老實實照做的，這樣就算出問題也是對方頂著。

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