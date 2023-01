38歲袁嘉敏皮膚緊緻如少女：盼迎新開始 曾以裸露演出登事業高峰

袁嘉敏(Candy)以2009年香港小姐最上鏡小姐頭銜出道,美貌自然就備受肯定,但她亦曾自認是「二奶樣」,吸引到的追求者不是已經結婚,就是曾離婚的人,對於只想在愛情中追求一顆真心的她都不是良人。而在近期最新分享的照片中,現年38歲的袁嘉敏肌膚緊緻飽滿,狀態猶如少女,而帖文中提及到自己去年底製作的爆紅YouTube影片,亦希望自己在2023年可以有一個「嶄新且光明」的開始!



袁嘉敏盼在2023年有嶄新的開始 刪去有「黑暗故事」的影片

在袁嘉敏Instagram帖文中提及到的一段英文及兩段廣東話YouTube影片,目前後者已被移除了,她希望那些秘密就像泰坦尼克號中的希望之鑽一樣沉沒在海底,把那些「秘密和黑暗故事」永遠留在那裡。而且袁嘉敏更提到這3段影片原本都是長達一小時,但被她刪減去敏感及刺激的內容,而其中的一段影片是她首度回應與鍾培生父子一事。

袁嘉敏去年與鍾培生父子爭議事件哄動一時

入行將近14年的袁嘉敏,最哄動的新聞定必是2022年4月與鍾培生父子的爭議事件,當時她在社交平台Instagram限時動態中分享了鍾培生與父母的合照,並以英文寫道:「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.(我不曾公開談論過任何人的壞話,但鍾培生和鍾仁偉這兩個人是絕對的混蛋,太可怕了。)」

後續袁嘉敏再度在Instagram斥鍾培生父子對她有「古怪要求」,寫道:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾氏在一起的一年,真是一場噩夢)」,接連的爆炸性內容,隨即引起全城熱議。其後在訪問被問及此事,也直言不怕被鍾培生父子控告誹謗,因為她所說的都是真事。

袁嘉敏在影片中提及:很怕別人整天都提及金錢 不愛名牌

雖然當時有猜測鍾培生向袁嘉敏曾提供的「經濟支持」,前前後後合共近百萬元,兩人是因金錢糾紛而不歡而散,但她否認並指「經濟支持」數目很少,不值一提。而袁嘉敏在這段已被刪除的影中,亦提及這段關係完全是由別人主動提出,而她自己的性格很怕別人整天都提及金錢。

袁嘉敏更回應了自己曾在波爾多逛Hermès時獲VIP級招待,表示:「我不喜歡Hermès這個品牌,但最討厭的是LV,我喜歡些低調的品牌。」解釋當時在地聯絡人是Hermès的VIP,才受此款待。而袁嘉敏拍攝此影片也是希望能擺脫大眾對她的誤解,重新認識她。

袁嘉敏自認是「二奶樣」 令她在情路上難覓真心

袁嘉敏的外貌及身材一直以姣好著稱,在2009年以香港小姐「最上鏡小姐」頭銜出道,及後簽約TVB,曾主持多個節目和參演多部電視劇,其中有不少性感大膽的演出。而最令觀眾留下深刻印象的就不得不提及,在劇集《潛行狙擊》中飾演張國強的情婦,當時更被封為「高登女神」。令人稱羨的外貌,卻曾被袁嘉敏在節目訪問中,自認是「二奶樣」,令她在情路中總是遇到已經結婚或是曾離婚的男士,對於只想在愛情裡覓一顆真心的她,感失望。

袁嘉敏在《鴨王》中大膽半裸演出:說真的『除』之餘都要演的!

袁嘉敏在與TVB約滿,轉簽至太陽娛樂文化,主力拍攝電影,大部分都是需要性感演出的角色,當時她在2015年的三級片《鴨王》中,大膽的半裸露演出,令電影在首日上映就成為票房冠軍,紅極一時迎來事業高峰。

但袁嘉敏在拍完這部電影的兩年後,選擇淡出演藝圈,當時她提到自己花了不少時間去鑽研內心戲,但她覺得可惜:「在宣傳時候,大家都只會集中身體裸露,說真的『除』之餘都要演的!」另外,袁嘉敏亦斥當時的床戲由兩場變六場,而自己沒法反抗只能半推半就的完全拍攝,而在電影上映前,部分沒有做後期的無碼影片段在網上瘋傳,令她情緒大受影響,相信這也是她對演藝圈感失望,以及想淡出的原因之一。

淡出幕前主力經營YouTube 近年僅參演新版《女子監獄》

淡出幕前的袁嘉敏主力經營她的YouTube頻道,轉型做KOL的她自己一手包辦拍片和剪片,主要都是分享她外遊的影片,當中不乏旅行時穿泳衣和睡衣等的性感鏡頭,吸引到不少觀看次數,更被意大利品牌邀請她設計首飾,可惜受疫情影響導致計劃需延期。成功轉型成KOL的袁嘉敏,在2019年復出參演新版《女子監獄》,看來是想放低曾在演藝圈受到的傷痛,重新出發。