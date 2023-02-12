三大男生會感扣分的細節｜日本Modelpress(モデルプレス)網站，近期舉行投票，票選男生默默注意女生的三大細節，結果近日出爐。網民更聲稱：「 除了臉以外，三大隱藏細節可能會改變男人對你的看法！」情人節將近，還在苦惱如何能夠一擊即中，苦練脫單秘訣嗎？不妨參考票選三大令男生感扣分的細節，一同細看到底是哪三大細節才能夠真正俘虜男生吧！



三大男生令感扣分的細節｜「 大嘴巴 」

2023情人節秘記｜三大男生令感扣分的細節｜（《日本版那些年》劇照 ）

日本網民票選原來輕易說出別人壞話的「 大嘴巴 」女子，其實會令男生失望，令女生形象大打折扣！

不要告訴別人讓你失望！你說得越多，人氣就越低，所以要小心！ Modelpress

女生們要小心！男生們暗指要附和及被強迫聽一堆壞話，對此感到疲憊，甚至討厭！「我是沒有這樣想啦」或是「其實我本來不想說」等開場白都會令人懷疑包裝說話，目的是為表現出一種「我不是壞人，我不是故意說壞話的人」的感覺。男生認為令女生加分的細節不只不輕易講別人的壞話，而在於多讚美及欣賞的態度語氣，令兩性相處間和煦，更令人感到舒服自在。

三大男生會感扣分的細節｜理所當然

2023情人節秘記｜三大男生令感扣分的細節｜（《 家政夫三田園5》劇照 ）

網民又指女生理所當然的行為包括沒禮貌、蠻橫及理所當然地讓男生付款等，原來超厭惡，直接令好感度負分！

如果你每天保持謙虛的態度，你可能會更受歡迎！ Modelpress

男生紛紛表示同意，有指約會時不少女生理所當然認為男生應該主動買單，連表明願意付錢掏出錢包都懶做，這樣的女生，原來令男生暗暗覺得超討厭！不少網民更認為理所當然的舉指會令雙方關係不平等，在開首認識階段大家更應該各付各！

三大男生會感扣分的細節｜疏於管理自己

雖然普遍男生比較遲鈍，不容易察覺女生的妝容變化等細節，但日本網民反指原來男生看重女生的不單只是化妝穿搭等光鮮外在，更是長遠的內化行為，因這些細節反映出女生有否好好管理自己！

一個凡事都表現出努力的女人，可以被視為有魅力的異性。 Modelpress

男生認為僅僅通過保養皮膚或學習時尚穿搭只會讓更容易令人注意到，但真正俘虜男生的細節在於女生不斷提升自己及管理自己，原來這樣會不自覺地散發迷人魅力！除了有持續的個人興趣，亦可以養成一些自律健康的習慣，例如重訓、跑步等，因為真正健康和長遠的美麗，都需要努力才能達到，背後需要相對的堅持和毅力付出！

2023情人節秘記｜三大男生令感扣分的細節｜（《心動迎戰》劇照 ）

女生們，如果不小心中了上面扣分事項，不要灰心！可以捉緊情人節前的機會改變，因為自信是需透過鍛鍊累積，管控自我體重或外表可以培養到一定程度的自律，更重要是懂得欣賞自己！筆者相信女生的真正魅力在於累積細節，對自我肯定並展現自信。

資料來源： Modelpress(モデルプレス)原文按此