月薪過7.5萬男友謊稱只有2.2萬　網民：他怕你是拜金女！

任何良好的關係都是建基於誠實與信任之上，一旦雙方失去坦誠與信任，建立已久的關係也會變得岌岌可危。一位港女在Facebook「香港單身狗關注組」發文，指自己拍拖半年的男友一直隱瞞其經濟狀況，並且「報細數」，令女事主感覺被欺騙，更考慮要不要跟對方分手。



一位港女在Facebook「香港單身狗關注組」發文，指自己拍拖半年的男友一直隱瞞其經濟狀況，並且「報細數」。（《現正分手中》劇照）

這位香港女網友在「香港單身狗關注組」大吐苦水，指其男友一直表明自己的月薪是2.2萬。事主卻無意中看到他的糧單，發現男友的月薪竟有7.5萬，戶口更有2百萬儲蓄。男友隱瞞真實收入，並且「報細數」的行為讓事主非常反感，覺得被欺騙，二人之間的信任瞬間崩塌。

事主卻無意中看到他的糧單，發現男友的月薪竟有7.5萬，戶口更有2百萬儲蓄。（《夫妻的世界》劇照）

不過不少網友都認為人工是私隱，兩人只交往半年，男方即使不告知真相也是情有可原。亦有人熱心網民為她分析不同的可能性，其中一個原因可能是男友想要確定女方是不是拜金女，才在拍拖初期隱瞞薪金，若覺得時機成熟自然會向對方坦白。有網友則開玩笑指如果反過來是2.2萬人工，卻謊稱是7.5萬，才應該分手吧，更笑言如果女事主真的分手，便把「筍盤」留給有需要的人。

不過不論是哪個原因都好，欺騙總會帶來不良的後果。如果是一開始不想透露太多，大可以選擇沉默，而不是說謊。