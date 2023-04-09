22歲女獨遊泰國遇真愛！熱戀7個月被逼回國　相隔23年重逢度餘生

旅行時的艷遇，很多人都會認為只是曇花一現、過眼雲煙而已，畢竟要在短時間內墮入愛河，繼而譜出的異地戀曲需要經得起考驗。雖然能這樣發展出一段戀情的機會微乎其微，世界上卻還是有這樣唯美的奇蹟，現年52歲的珍妮特（Jeanette）和蘇萊（Sulai）就是最好的例子。



1992年，只有22歲的瑞典女生珍妮特（Jeanette）獨自到泰國的 Phi Phi Islands（俗稱PP島）旅行。（IG @raksabailanta）

1992年，只有22歲的瑞典女生珍妮特（Jeanette）獨自到泰國的 Phi Phi Islands（俗稱PP島）旅行。在島上閒逛期間，她偶然看到當地居民蘇萊（Sulai）正在凝視著她，當時他們四目交投，只相視而笑，沒想到這麼一眼，竟將原本素未謀面、互不相識的二人拉近。

在珍妮特旅行期間，蘇萊一直陪伴在側，即使語言不通，但並無阻他們交流。（IG @raksabailanta）

在珍妮特旅行期間，蘇萊一直陪伴在側，即使語言不通，但並無阻他們交流，他們一起遊遍皮皮島，不知不覺間已度過了7個月愉快又浪漫的時光。可是天意弄人，就在他們熱戀期間，珍妮特因為簽證即將到期而被逼回國，在離開前，珍妮特對蘇萊許下承諾：「我愛你，我一定會回來的！」

珍妮特回到瑞典之後，與家人分享這段難忘的戀情，希望得到他們的支持，可惜慘遭父母強烈反對。（IG @raksabailanta）

珍妮特回到瑞典之後，與家人分享這段難忘的戀情，希望得到他們的支持，可惜慘遭父母強烈反對。珍妮特在家中哭了整整兩星期後，發現自己懷有蘇萊的骨肉。年紀尚輕的珍妮特不知所措，最後只能聽從家人的意見做手術，並留在瑞典讀大學。

畢業後，珍妮特成為了一名建築工程師，與另一位男生組織家庭，誕下兩個孩子。（IG @raksabailanta）

畢業後，珍妮特成為了一名建築工程師，與另一位男生組織家庭，誕下兩個孩子。而蘇萊卻在皮皮島等待珍妮特接近5年，仍等不到愛人歸來，後來他也認識了另一位意大利女友，並搬遷到意大利居住。後來，珍妮特與丈夫離婚，離婚後她不時跟自己的孩子分享在皮皮島經歷，最後在孩子的說服之下，她在2009年帶同女兒回到皮皮島，可惜沒有見到蘇萊，更得知蘇萊已經有女朋友。不過原來當時蘇萊已跟女友分手，並到處打聽珍妮特的消息。

6年後，經己22歲的珍妮特女兒，受到珍妮特的啟發下，也決定一個人到PP島旅行，卻怎樣也沒想到，她居然遇到了蘇萊。（IG @raksabailanta）

6年後，經己22歲的珍妮特女兒，受到珍妮特的啟發下，也決定一個人到皮皮島旅行，卻怎樣也沒想到，她居然遇到了蘇萊，並馬上向母親傳遞消息。珍妮特得知消息後，馬上買機票飛到皮皮島。事隔23年，二人終於在2015年2月重逢，在機場的接機大堂裡相擁而泣。即使相隔20多年，珍妮特對對方的感覺仍從未改變。

二人難得重逢再遇後，決定不再分開。（IG @raksabailanta）

二人難得重逢再遇後，決定不再分開，蘇萊主動提出跟珍妮特到瑞典生活，積極學習當地語言及工作，更曾被邀請上當地電視台分享他與珍妮特的愛情故事。 可惜，瑞典天氣寒冷，加上未能克服對新環境的恐懼，蘇萊陷入了情緒困擾，珍妮特也非常不知所措。 此時女兒卻鼓勵母親：「妳在那裡可以生活，但蘇萊在這裡會死掉的。」於是珍妮特毅然放下瑞典的工作、賣掉農場、馬匹和房子，與蘇萊回到皮皮島，展開新生活。

回到皮皮島後，二人過著船上人家的生活，不經不覺已踏入第3個年頭。早上看著藍天與大海，晚上窩在床上看星星，日復一日地過著像童話故事般簡單幸福的生活。