港女因男友5行為討厭迪士尼：瘋狂買周邊、對冷知識不熟悉被無視

迪士尼樂園是不少女生假期最愛前往的地方，但偶爾也有會有人不能理解為什麼能一去再去，甚至會有男生在各大討論區發帖文抱怨女朋友，太喜歡去迪士尼了。但近日有一位女網民在連登討論區上，以「因為男朋友，我好討厭迪士尼」為題，表示男朋友是十分喜歡迪士尼的一切，甚至為加入迪士尼樂園工作，但5大原因讓她因此沒法喜歡迪士尼。



港女討厭迪士尼原因1｜工作只為接近喜歡的卡通角色（Disneyland）

港女討厭迪士尼原因1｜工作只為接近喜歡的卡通角色

這位女網民指她的男朋友在迪士尼樂園工作，是「副業」，正職是追迪士尼卡通角色，她形容男朋友沉迷在夢想世界中，十分喜歡其中一個卡通角色，該角色也成為了自己最大的情敵。女網民表示現在男朋友整天開口閉口都是迪士尼：「我今天又看到XXX好開心呀」、「XXX真的好可愛，好美」，每次提起卡通角色，他的狀態：「分分鐘比起港女追MIRROR還要興奮。」讓該女網民感嘆男友都不關心自己。

港女討厭迪士尼原因2｜迪士尼無處不在（Disneyland）

港女討厭迪士尼原因2｜迪士尼無處不在

這位女網民指她男友手機、Instagram都有迪士尼專屬相簿，專門儲存了與迪士尼卡通角色的照片和影片，讓她大嘆：「我寧願他看性感女生」。除此次外，這位女網民的男友還會把個人資料頭像和手機背景圖片，都換成迪士尼卡通角色；而家中房間都是與迪士尼角色公仔，只差還沒擺放1：1公仔，但沉迷程度相當驚人。

港女討厭迪士尼原因3｜瘋狂購買迪士尼周邊產品（Disneyland）

港女討厭迪士尼原因3｜瘋狂購買迪士尼周邊產品

情侶之間不一定要互相禮物，但偶爾為對方準備一份小禮物，也能讓他和自己感到幸福。但這位女網民表示男朋友的金錢永遠不會花在她身上，自己也不是想對方買名貴禮物，只希望對方購物時可以想起自己，偶爾買些小零食哄她也不錯。但她男朋友永遠只會想起迪士尼出了新款周邊，第一時間就入手，經常說無錢，但其實錢都花在迪士尼，讓她很難過。

港女討厭迪士尼原因4｜不僅輸給卡通角色 還不及迪士尼同事重要（Disneyland）

港女討厭迪士尼原因4｜不僅輸給卡通角色 還不及迪士尼同事重要

相信最讓這位女網民，難過的地方是自己永遠不及男朋友的迪士尼同事、角色重要，讓她有一種永遠都輸給他們的感覺。她形容可能是迪士尼同事間情誼聯繫得很好，讓他們很有歸屬感，會經常相約外出玩，但讓她無法接受的地方是男朋友無時無刻都回覆公司群組，就連二人發生性行為時都，會聽到手機訊息震動聲，但反之這位女網民的訊息，卻是要等到他有空再回覆。

港女討厭迪士尼原因5｜對迪士尼冷知識不熟悉被罵（Disneyland）

港女討厭迪士尼原因5｜對迪士尼冷知識不熟悉被無視

迪士尼樂園每個表演、角色和園區設計，都是有不同設計和小巧思，這位女網民每當自己表示不知道時，或向男朋友提出疑問時，都會被男朋友無視和覺得被他當是愚蠢，讓她感到很生氣表示自己又不是迪士尼員工，怎麼可能知道！

這位女網民表示自己以前對迪士尼，不討厭也沒有到特別喜歡，但現在因為男朋友對迪士尼很討厭，奉勸所有在迪士尼工作的男生要好好珍惜自己的女朋友。喜歡迪士尼或卡通角色是完全沒問題，但不能忽視身邊重要的！