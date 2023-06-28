林有慧｜蕭敬騰女友背景公開：從助理到王牌經理人 姊弟戀修正果

林有慧，這個名字在前天還是沒什麼人知道，直到男歌手蕭敬騰昨日（27日）在社交平台上宣布，向比自己年長13年的經理人女友林有慧（Summer）求婚成功，表示自己正式告別單身，並會好好珍惜及愛錫這位陪伴自己出道16年、最信任的工作夥伴，令多人得知進是林有慧。6月27日，是林有慧的50歲生日，亦是被求婚的大日子，為這一天賦予了更深一層意義！



蕭敬騰向女友求婚成功！情定經理人林有慧 節目間接認愛相伴16年

【蕭敬騰求婚｜蕭敬騰女友林有慧】男歌手蕭敬騰昨日（27日）在社交平台上宣布向比自己年長13年的經理人女友林有慧（Summer）求婚成功！（喜鵲娛樂＠FB）

【蕭敬騰求婚｜蕭敬騰女友林有慧】蕭敬騰表示自己正式告別單身，並會好好珍惜及愛錫這位陪伴自己出道16年、最信任的工作夥伴！（喜鵲娛樂＠FB）

林有慧高學歷星二代不靠父幹 從小助理到王牌經理人

現年50歲的林有慧（Summer）背景猛料，父親是台灣資深藝人林光寧，作為星二代，從小就看著爸爸在娛樂圈中闖蕩，這也令如對這個圈子抱有興趣。即使有爸爸這個強勁後台，但林有慧也不願靠父親，她在美國紐約碩士畢業回台後，憑著自己的努力應徵電視台節目助理工作，從低做起。

【蕭敬騰求婚｜蕭敬騰女友林有慧】現年50歲的林有慧（Summer）背景猛料！（summer_lin_627＠IG）

林有慧因童年經歷育成獨立個性

林有慧因為童年的經歷育成堅強獨立的個性，父親林光寧在當藝人前，在歌廳中當排班經理，林有慧與弟弟自小就著爸媽上班，在「龍蛇混雜」的環境下成長，但他們從小就清晰分辨是非黑白，堅持不抽煙、不吸毒、不學壞！

加上爸媽都要忙於工作關係，林有慧從小就要學會自己照顧自己，小時候生病時都自己去醫院，自己掛號、入院，之後才打電話通知家人自己住院了，就連長大後出國留學都沒有找代辦公司，自己一手一腳處理，而父親甚至到參加她的畢業典禮時，才知道女兒是修讀傳播學系。

聽起來感覺很悲慘，但似乎林有慧也樂觀面對，今日的林有慧，能夠獨當一面，自信、獨立地示人，很大原因都是因為童年經歷吧！

不要小看自己的能力，但是也不要放大自己的存在。 林有慧 Summer

【蕭敬騰求婚｜蕭敬騰女友林有慧】林有慧因為童年的經歷育成堅強獨立的個性！（summer_lin_627＠IG）

創立「喜鵲娛樂」 成為蕭敬騰唯一經理人

由一個小小的節目助理，到幫不同的大牌歌手籌備演唱會，曾任福隆製作公司經紀部經紀人。累積各項範疇的經驗，林有慧決心轉型做老闆，在2006年創立了經理人公司「喜鵲娛樂」。

初創立經紀公司不久，就簽下了2007年在《超級星光大道》出道的蕭敬騰。作為當時炙手可熱的歌唱新星，本應簽王牌經理人才對，怎麼會看得上初創立不久的「喜鵲娛樂」？

蕭敬騰曾接受訪問時表示：「很多時候做決定都是憑直覺，我只希望這個決定是由我來做的決定」。有一次，蕭敬騰在駐唱時被媒體包圍，當時他打電話給林有慧求救，也因為這事，促成了兩人合作的緣份。

就這樣，林有慧成為了蕭敬騰唯一的經理人，也成就了今日的「金曲歌王」蕭敬騰！林有慧與蕭敬騰除了是互相信任的工作夥伴，也漸漸成為了相戀相愛的戀人，兩人的緋聞盛傳多年，雖然兩人都未有正式承認過，蕭敬騰只是在節目上間接認愛，令二人的戀情成為圈中公開的秘密。

【蕭敬騰求婚｜蕭敬騰女友林有慧】林有慧成為了蕭敬騰唯一的經理人，也成就了今日的「金曲歌王」蕭敬騰！（喜鵲娛樂＠FB）

蕭敬騰日前在社交平台上宣布正式告別單身，向林有慧求婚成功，二人相識相伴16年，今日這段年齡差13年的姊弟戀終於修成正果，不少粉絲及圈中好友也紛紛送上祝福！

我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字。 蕭敬騰