貝索斯不愛江山愛美人？為新歡搬離發跡地　這些年為愛情變了個人

首富的愛情是放飛自我的保護傘。世界前首富貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）l近日決定搬離西雅圖。這是他曾白手起家創立亞馬遜，並打拼了近30年的地方。這裏見證了他從一個有志青年，到以2123億美金身家達到世界頂峯的全部歷程。‍‍‍‍‍‍



邁阿密是他的新據點。貝索斯認為這裏離父母近，離他的太空探索公司火箭發射業務近，最重要的是他和未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）都很喜歡邁阿密。為此他不惜斥資1.47億美金（折合約港幣11億4千萬）買下邁阿密豪宅，作為他們的新愛巢。

前首富貝索斯為愛情變了個人，不但上天下海更會下廚為未婚妻煎餅！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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儘管貝索斯在社交平台上發文表達了對此的不捨留戀之情，言語之間還是充滿了對新的美好生活的嚮往。這不是貝索斯第一次因愛做出改變，自從5年前和桑切斯在一起，他在公眾面前的形象就發生了很大的變化。

以前的貝索斯，是襯衫紮在褲子裏，在書架前拿着書笑容靦腆的斯文書生。和前妻在一起時，只穿着樸素的運動裝。‍但和桑切斯在一起時，貝索斯的畫風大變。他開始了積極健身和做醫美，身型和狀態都有了顯著的變化。穿搭上直接擺脱了西裝革履的束縛，大膽地穿上豹紋短褲、花襯衫，秀出大塊肌肉。不管外界的議論聲多大，貝索斯好像始終沉浸在他和桑切斯的世界中。‍‍不知道是這段感情讓貝索斯完全變了一個人，還是首富借這段感情釋放了真正的自我。‍‍‍‍

01 頻頻買豪宅 打破最貴記錄

貝索斯準備搬去的新豪宅位於印第安溪島，這個人造海島上只有40多個住宅區，被稱作「億萬富翁地堡」。特朗普的女兒、特朗普夫婦、「華爾街狼王」卡爾·伊坎（Carl Icahn）等人都住在這裏。今年他在這前後購置了兩套，夏天時先花了6800萬美金買下來一套1965年的9200平方英尺老住宅，並翻修重建。

上個月，又斥資7900萬美金買下隔壁的豪宅，佔地19000平方英尺。除了滿足正常的起居，大泳池、電影院、圖書館、酒窖一應盡全。配套設施極盡奢華，屋外就是大片藍藍的海景。這座島很像獨立於世的現代桃花源，除了41個住宅區，還設有高爾夫球場和會員制鄉村俱樂部。18洞競標賽高爾夫球場建於印第安溪島的中央，旁邊的鄉村俱樂部是有着近百年曆史的老牌會所，出自著名國際建築師Maurice Fatio之手。此外，住在這安全性極高，小島有自己專門的警察部門和海上巡邏隊，他們全年無休。通往住宅的道路也是完全私人的，只能乘坐私人遊艇或駕車通過與島唯一相接的瑟夫賽德橋，沒有任何隱私泄露的風險。和桑切斯在一起期間，他每次購房都會被解讀為討女人歡心。‍‍‍‍‍‍‍

在此之前，貝索斯2020年從華納兄弟創始人蓋芬那接手的華納莊園就被傳是跟桑切斯一起物色的。當時，1.65億美金的價格創下了洛杉磯最貴豪宅記錄。華納莊園佔地36000平，位於眾多荷里活明星青睞的頂級富人區比佛利山莊，高爾夫球場、網球場都有，目前還在裝修擴建中。2021年，貝索斯又在夏威夷茂宜島上花7800萬美金買了隱密性很高的海濱別墅。這裏的原屋主是科羅拉多州能源大亨Doug Schatz。別墅佔地14英畝，共有三幢建築和700平方英尺的大型游泳池，不僅坐擁絕美海景，還能看到旁邊休眠的哈雷阿卡拉火山（Haleakalā）。

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02‍ 打造巨型遊艇 因太高試圖拆大橋

雖然豪宅很多，但今年大部分時間他們都住在豪華遊艇Koru上，這是和桑切斯剛在一起時，貝索斯就下單定製的。這艘幾乎是半個金字塔大小的帆船遊艇打破了世界記錄，從127米的船長來看是世界第二大帆船，從70公尺的桅杆高度來看，無疑是全球最高的遊艇。

由於遊艇過高，建造時，貝索斯還試圖請求荷蘭鹿特丹市拆除已有近百年曆史的KoningShaven大橋以便他的船通行，請求沒有被批准。時隔五年，這艘耗資5億美金的豪華遊艇終於在今年年初造好下水。在投入使用後，這艘船每年還需耗費2500萬美金的維修費用。船頭的女神雕像和桑切斯極度神似，船名也別有深意，在毛利文化中，Koru意味着嶄新的開始。

而今年在遊艇上被拍到的倆人的確十分甜蜜，貝索斯已經在遊艇上完成了求婚環節。隔得很遠，都能看見桑切斯手上閃閃發光的大鑽戒。這顆「鴿子蛋」顏色純淨，貴氣逼人。據鑽石研究機構首席執行官Ajay Anand估計，這枚鑽戒至少重20克拉，價值約為250萬美金。

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03‍‍ 學開飛機 也學做煎餅

除了真金白銀地直給，貝索斯還努力地按照桑切斯的喜好改變自己。自打和桑切斯戀愛以來，他的形象氣質發生了很大的改變。除了健身增肌做醫美，時尚品味也大大提升。和桑切斯出席各種公共場合時，層出不窮的時尚造型看起來年輕了好幾歲。不止外形，這個年近60的男人在心態上也「回春」了，探索的領域開始上天入海下廚房。登山等各種户外運動、開着遊艇在海上「浪」都是日常。桑切斯喜歡開直升飛機，貝索斯真的克服恐懼去學，每次訓練都很認真，甚至愛屋及烏地加投了航空業。

富豪的改變舉動大到開飛機造遊艇，小到學做煎餅。桑切斯曾爆料，貝索斯會在週末早上拿着一本烹飪書照着書上配方精密測量食材的所需份量，只為給心愛的人烤製出一疊美味的煎餅。隨着和桑切斯在一起的時間增長，貝索斯不為人知的一面在大眾面前暴露地越來越多。在去年桑切斯生日時，他精心策劃了一場盛大的生日晚宴。不善社交的貝索斯一直陪坐在桑切斯旁，被她的名媛朋友們圍繞着。後來桑切斯在社交媒體上語氣嬌嗔地分享：「我的戀人在晚宴上嚇了我一跳，他在晚宴上發表了演講，房間裏的每個人都又哭又笑。」

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04‍ 主動提出離婚 前妻分走383億

能讓世界首富如此上頭的女人到底什麼來歷？桑切斯的過往履歷並不簡單。桑切斯出生於1969年，現年53歲。父親是飛行教練兼航空機械師，這樣的家庭也為她和貝索斯共同的興趣愛好埋下伏筆。‍她畢業於南加州大學傳播學院，原本是記者和新聞主播，獲得過艾美獎新聞主播獎提名。之後在電影裏客串進軍了荷里活演藝界，還創辦了第一家由女性主導的航空拍攝公司「Black Ops Aviation」。

在與貝索斯約會之前，她與前夫荷里活「超級經紀人」懷特塞爾（Patrick Whitesell）還在圍城中，已育有3個孩子。貝索斯也尚未與前妻離婚。‍不久之後，貝索斯就主動和前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）結束了25年的婚姻，堪稱史上最貴離婚。前妻大度地把大部分股份留給了貝索斯，分走了383億美金。貝索斯前腳和前妻切割財產完畢，桑切斯後腳就和前夫辦理了離婚。兩人就此開始了正大光明、不管不顧的高調戀愛。比起和前妻在媒體前體面的相敬如賓，貝索斯對桑切斯的態度幾乎是熱烈奔放的。無論是看秀時、宴會上、户外活動等各種場合都極其親密。

桑切斯也在社交媒體上對貝索斯猛烈示愛，土味情話不斷：「世界上我最喜歡的地方就是在你的身邊」、「太陽昇起時，每天愛你多一點」。面對媒體時，桑切斯還會自曝兩人的甜蜜細節，頻頻誇他，表示「跟他在一起我學會了很多」。或許沒人不喜歡這麼足的情緒價值，不管周圍發生了什麼，現在的貝索斯好像都不太受影響。展現出來的狀態總是玩得很開心，和桑切斯旅遊動態不斷。看起來，愛或不愛，燒不燒錢，以及外界的看法在貝索斯這早已沒那麼重要了。59歲的貝索斯，可能真的只是在「做自己」。