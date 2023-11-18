12星座分手｜分手前先問自己6個問題：你的決定有受別人影響嗎？

「分手」兩個字看起來好簡單。可一旦你意氣用事，讓這兩字衝口而出，有時就收不回了。



如果你們的感情遭遇危機，使你產生分手的念頭，在做出決定前，最好先提出這幾個問題問問自己，好好審視你們的關係，再慎重做出決定。要知道，一旦分手，感情就很難再破鏡重圓了！

12星座分手前必問的6個問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座、獅子座

要問自己的問題：我有做到自己該做的嗎？

感情是兩個人的互動，雙方都要付出大量溝通、交流、和妥協，好讓對方滿意，以維持良好的關係。如果目前你們之間關係不好，除了對方有問題外，你也應該反省自己是否做到了自己應該做的那部分──是否給了對方所想要的理解和支持？是否通情達理？在發生問題時是否成熟面對？有時候從自己身上尋找原因，對挽救感情會有相當顯著的效果！

金牛座、巨蟹座

要問自己的問題：我是否依然愛他？

有人說「愛是一種習慣」，然而，愛一個人與習慣一個人還是有著本質上的區別。愛一個人甚至不需要理由，需要的只是你希望繼續和他在一起的那顆心。不要說「我們一起經歷了那麼多事，所以我放不下」，這些理由不是決定你去留的原因。即使用過去拴住自己，你還是會發現，兩人在一起時應有的舒服自在與愉悅已經消失。隨著時間的推移，你們的現在和未來也只能越來越單薄。因此，你得判斷自己到底是依然愛他，還是難以割捨舊情，捨不得決裂。明白自己想要什麼，就能做出正確選擇。

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雙子座、天秤座

要問自己的問題：我對自己的立場夠堅持嗎？

一旦分手，已經習慣的生活將就此改變，你能承受得住重新一個人生活，適應生活和心理上的落差和不適嗎？你能克制住自己不再去找他嗎？你能在失落過後很快振作，重新開始嗎？如果這些問題的答案都是肯定的，你可以完全對自己負責，那麼你就有能力做出選擇。如果答案是否定的，建議你還是先建設自己的內心吧。

雙魚座、天蠍座

要問自己的問題：我的決定是受到外界影響嗎？

外界的聲音或多或少會影響你的判斷，加深你的疑慮。也許有些人的意見對你至關重要，也確實能幫你撥開雲霧，洞悉真相。但感情這件事如人飲水，冷暖自知，還是必須根據自己的感受和判斷做出決定，這樣才是對自己真正的負責。不要讓其他人插手你們的關係，也不要被別人的意見左右，進而影響你們的關係。堅信自己的決定，聽信自己的大腦。

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處女座、山羊座

要問自己的問題：我還能容忍他的缺點嗎？

把他的優點和缺點分別列出來，看看你依然能接受的缺點到底有多少？感情還在時，他身上的缺點也能讓你覺得他無比可愛；一旦愛情不在，即使是優點，你也會覺得沒什麼了不起。這實際上取決於你對他的接受度有多少。如果你能找到與他的缺點和平共處的方法，你們的關係就有很大轉機。如果你無法容忍他的缺點，他的每個行為都是你的眼中釘，那麼也許你們就得考慮是否還要繼續這段關係了。

人馬座、水瓶座

要問自己的問題：他能滿足我所求嗎？

每個人都希望喜歡的人能在乎自己的喜好。例如，他能明白你看電影不愛爆米花，一定要吃臭豆腐的怪癖；或是冬天時你吵著要吃冰淇淋，身旁的他明明反對卻還是幫你買，不忘多帶一杯熱飲給你暖手……雖然每個人的需求不同，但最根本的都是希望心靈相通。然而，如果對方已沒興趣知道你的喜好，對你缺少關注，甚至根本不瞭解你，這樣的關係不僅毫無默契可言，更可以算得上是陌生。反過來說，如果他依然願意滿足你的需求，願意去哄你，又何必不再給彼此一個機會呢？

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