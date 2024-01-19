海外婚禮2024｜何依婷、朱千雪都選峇里結婚！6星級夢幻酒店場地

【旅行結婚｜峇里】結婚是人生大事，大部分人都想大排筵席，留下一個夢幻美好的回憶，為新階段作一個好開始。相較於傳統擺酒，愈多新人喜愛到寧靜的外地辦婚禮，特別是印尼峇里島，不僅有著壯麗的自然海景，而且場地也較多，成為女星們結婚之選。以下盤點6大星級夢幻婚禮酒店，何依婷的更有馬車和煙火坐陣，非常華麗和浩大。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



峇里旅行結婚酒店推介【1】烏魯瓦圖六感別墅(Six Senses Uluwatu)

坐落於峇里島烏魯瓦圖的懸崖邊的烏魯瓦圖六感別墅，坐擁無邊際超美泳池，連黃翠如及何超蓮都被景色迷住。這裡可欣賞無敵海景，建築呈階梯式外觀，待在室外，無時無刻能與海風撞個滿懷。

海外婚禮2024｜黃翠如及蕭正楠選址烏魯瓦圖六感別墅辦婚禮。（IG@signatureweds)

海外婚禮2024｜何超蓮選址烏魯瓦圖六感別墅辦婚禮。（IG@laurinda_ho)

烏魯瓦圖六感別墅(Six Senses Uluwatu)

房價：低至HK$3,697

地址：Jalan Goa Lempeh, 烏魯瓦圖, 峇里, 印尼, 80361

交通：距離伍拉賴國際機場 11 公里

辦理入住時間：15:00

預訂：Agoda

峇里旅行結婚酒店推介【2】巴厘島寶格麗度假村 (Bulgari Resort Bali)

鄰近的巴厘島寶格麗度假村，設有俯瞰大海的無邊際游泳池，亦可乘搭度假村的傾斜式電梯，抵達海灘，是個不錯的辦婚禮和度假勝地。酒店以現代的角度重新詮釋傳統的巴厘島風味，更展現了意大利風格。陳凱琳和鄭家穎的婚禮，選擇在這寧靜廣闊的地方舉辦。此外酒店提供婚禮及一日遊，可帶旅客乘直升機觀賞壯觀火山。

海外婚禮2024｜鄭家穎及陳凱琳選址巴厘島寶格麗度假村辦婚禮。(IG@ghlchan)

巴厘島寶格麗度假村 (Bulgari Resort Bali)

房價：低至HK$10,038

地址：JL. Goa Lempeh, Banjar Dinas Kangin, 烏魯瓦圖, 峇里, 印尼, 80364

交通：距離市中心20公里

辦理入住時間：15:00

預訂：Agoda

峇里旅行結婚酒店推介【3】巴厘島麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton, Bali)

何依婷早前在峇里舉辦婚禮，婚照可見背後站著一輛馬車，而晚上更有煙火加持，展現出超級夢幻和童話式的婚禮感覺。朱千雪亦選擇在這酒店集團建造的教堂「The Majestic Chapel」行禮，教堂聖壇面海，白色牆體，三層結構的拱門，非常神聖和浪漫。

海外婚禮2024｜何依婷選址巴厘島麗思卡爾頓酒店辦婚禮。(IG@reginahyt)

海外婚禮2024｜朱千雪選址巴厘島麗思卡爾頓酒店內的教堂行禮。(IG@tracytschu)

巴厘島麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton, Bali)

房價：HK$2,284

地址：Jalan Raya Nusa Dua Selatan Lot III, 努沙杜瓦, 峇里, 印尼, 80363

交通：距離市中心13.7公里

辦理入住時間：15:00

預訂：Agoda

峇里旅行結婚酒店推介【4】歐貝羅伊海灘度假村 (The Oberoi Beach Resort)

雖然不多女星在這辦婚禮，不過無論景色或價錢，都是熱門之選，更是印度國寶級酒店品牌「The Oberoi Group」旗下，於網上有超高的評價。酒店同樣位於崖邊，可飽覽無敵海景，亦設海旁草坪和花園，舉辦婚禮再好不過。

歐貝羅伊海灘度假村 (The Oberoi Beach Resort)

房價：低至HK$2,141

地址：Jl Kayu Aya, Seminyak Beach, 水明漾, 峇里, 印尼, 80361

交通：距離市中心15公里

辦理入住時間：14:00

預訂：Agoda

峇里旅行結婚酒店推介【5】烏魯瓦圖阿麗拉別墅酒店 (Alila Villas Uluwatu)

同樣位於峇里島南端烏魯瓦圖懸崖上，號稱峇里島第一美，以經典懸空鳥巢建築設計，配搭無邊際海景，展現華麗壯觀氛圍。酒店以純白設計，秉承環保建築的設計理念，糅合現代風格，得到不少女星喜歡，如賈靜雯和修杰楷的婚禮，吳奇隆和劉詩詩也在此蜜月住宿。

海外婚禮2024｜修杰楷及賈靜雯選址烏魯瓦圖阿麗拉別墅酒店辦婚禮。(齊點娛樂有限公司/ 小小姑娘工作室)

烏魯瓦圖阿麗拉別墅酒店 (Alila Villas Uluwatu)

房價：HK$7,044

地址：Jl Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Desa Pecatu, 烏魯瓦圖, 峇里, 印尼, 80364

交通：距離市中心30公里

辦理入住時間：15:00

預訂：Agoda

峇里旅行結婚酒店推介【6】Soori Bali

若然喜歡低調的話，這家酒店遠離繁囂，Beach Front亦可容納30至100人，適合小型簿婚禮。Soori Residence則位於五房別墅的陽台及草坪上，可以面向大海宣誓，感覺非常浪漫。

Soori Bali

房價：HK$6,999

地址：Banjar Dukuh, Desa Kelating, Kerambitan, 海神廟, 峇里, 印尼, 82151

交通：距離伍拉．賴國際機場22.7公里

辦理入住時間：14:00

預訂：Agoda