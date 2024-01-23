婚禮場地2024丨證婚/輕婚禮6大熱門場地：户外草地/海景｜附價錢

【婚禮場地2024/户外證婚場地】不少女生都對於自己的婚禮有所期待，嚮往以歐美形式童話般的浪漫婚禮，的確在陽光普照、微風輕拂加上自然環境，都令人相當難忘。想擁有一個户外、海天一色的西式婚禮，並不一定需要每每到訪外地，其實近年香港亦有不少戶外證婚場地及草地婚禮場地，由大排筵席、輕婚禮到酒會cocktail party都可以，新人們可以更加彈性安排自己的想法！



戶外證婚場地有什麼好處？其實不少新人都比較喜愛自然的捉拍，而戶外證婚正正可以讓大家共同沐浴在日光，綠油油的環境仿如置身外國感覺的草地，能夠以一個實惠價錢舉辦婚禮。另外，戶外證婚的私隱度相對較高，場地每次只會預留給一對新人，而新人與來賓、家人亦可以更近距離相處，共同分享喜悅，令婚禮不再是充滿隔鄰，只有新人的表演；攝影師的鏡頭下亦更易捕捉幸福畫面。

香港户外證婚場地：1. 九龍仔公園

想要一個實惠價錢舉辦户外證婚、户外婚禮？不妨考慮屬於政府場地的九龍仔公園，九龍仔公園為康文署旗下開放可供市民舉行婚禮的康樂場地之一。環境清雅、易到達，滿地綠草，洋紫荊園更種有超過140棵洋紫荊樹，很容易拍出美照。

不過因為九龍仔公園愈來愈受新人喜愛，大家入紙申請亦要多預留時間，因為申請後亦需要再抽籤。而租用費用由HK$2,970/首四小時起，費用亦會因著申請月份而有所微調，大家可參考康樂及文化事務處須知。另外，康文署亦有規定只準新人的任何一方申請，申請程序為最早可於擬結婚日期十二個曆月前或最遲須於擬結婚日期兩個曆月前遞交申請。

香港户外證婚場地：1. 九龍仔公園（Creation HK）

香港户外證婚場地：九龍仔公園

地址： 九龍城延文禮士道13號

租用費用：HK$2,970/首四小時起（* 不足一小時亦作一小時計）



香港户外證婚場地：2. 馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel

若然需要大排筵席，馬哥孛羅香港酒店提供六間特色宴會廳，典雅與時尚的户外選擇全都有，早晚亦可以得到不同風格的婚宴。喜歡戶外婚禮的新人，可選擇坐享維多利亞海港美景的Cucina意大利餐廳露天場地，先在優雅奢華的酒店內拍照，再移師到維港相伴的户外翠綠草坪上舉行證婚或派對。

香港户外證婚場地：2. 馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel（馬哥孛羅香港酒店）

香港户外證婚場地：馬哥孛羅香港酒店 Marco Polo Hongkong Hotel

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號



香港户外證婚場地：3. 香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

想要更近距離拍下海天一色、日落草坪的景色，香港瑰麗酒店（Rosewood）就可以滿足你，酒店面向一望無際的維港美景，而且新人、賓客都可以攜帶寵物到場，氣派、典雅又浪漫；連一眾藝人明星：連詩雅、梁諾妍等都曾在Rosewood 舉辦婚禮。

香港户外證婚場地：3. 香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong（香港瑰麗酒店）

香港户外證婚場地： 香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

地址：尖沙咀梳士巴利道18號



香港户外證婚場地：4. WM酒店

要是鐘情臨海渡假感覺的婚禮，WM酒店絕對是你的首選，酒店背山面海，彷如置身大自然當中。另外，WM酒店的玻璃小禮堂小禮堂，臨海謐靜，加上玻璃透光度高，打造出難忘、完美的夢幻婚禮，最特別的這個禮堂是香港少數非教徒都能夠證婚行禮的教堂。

香港户外證婚場地：WM酒店

地址：香港西貢惠民路28號



香港户外證婚場地：5. 香港沙田凱悅酒店

要是鐘情清幽山景，恬靜環境的新人，香港沙田凱悅酒店的戶外空間相信能夠合你心意，綠樹環繞好比度假勝地，而且酒店是LGBTQ+友善，讓每種愛都值得被看見與珍賞。

香港户外證婚場地： 香港沙田凱悅酒店

地址：香港新界沙田澤祥街18號

戶外園林草地婚禮租用費用：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 HK$66,888

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日 HK$63,888

2024 年 9 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日 HK$73,888



香港户外證婚場地：6. 香港黃金海岸酒店

香港亦可以打造國外渡假的感覺，在充滿異國風情的香港黃金海岸酒店，有充滿度假風的沙灘海景或翠綠園林的户外庭園可供選擇。而且酒店有套房提供，能夠一個場地完成中式儀式及戶外證婚，享受一個和舒適、方便的婚嫁體驗。

香港户外證婚場地： 香港黃金海岸酒店

地址：香港青山公路1 號

