香港婚紗攝影推薦｜港島10大Pre-wedding地點：户外景點 草地婚攝

【Pre-wedding｜香港婚紗攝影推薦｜香港婚紗攝影】婚禮要準備的事宜可不少，而首要準備的當然是婚禮時擺放的婚紗照，有些女生更會影幾款不同風格的婚照，不論是韓式風格、日系清新或是歐美寫實風，尋找一個與自己心水風格的地點就更顯重要。若果你還在考慮本地拍攝還是遠到外地拍攝，其實香港本地亦有不少仿如國外的户外拍攝好去處，不妨參考一下！



香港婚紗攝影推薦｜港島區拍攝景點

香港婚紗攝影推薦：1. 山頂公園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



若然喜愛歐陸式風格，空曠草地加上自然景觀的話，擁有英式園景及空曠空間的山頂公園就可能是你的必去之地。山頂公園位於太平山高地，公共交通工具、自駕都能夠到達。推薦程度高的原因，不單地理位置便利，更是日夜都可以拍出童話美照：日光時份可以輕鬆拍出電影感滿滿的亭園配大草地，晚霞過後，入夜略帶煙霧更像隱世仙景。

香港婚紗攝影推薦：2. 美利酒店

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



鐘情純白風格、富藝術感覺的婚照的話，以當代建築風格作背景的話，更顯品味與時尚感，仿如雜誌中的一對主角。美利酒店近年成為大熱的婚攝場地，不單因為鄰近中環婚姻登記處及聖約翰座堂，新人們容易到達，更因為英式揉合現代時尚的氣派建築，極具藝文氣息。

香港婚紗攝影推薦：3. 石澳

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



小朋友才做選擇，想在趕急的行程當中，一日內滿足自然景觀、城市風貌以及兩人的自然捕捉，石澳可算是一個相當方便的懶人包之選。石澳地方細細，不過卻齊集石澳石灘、石澳泳灘，沿途更有特色民居、馬路、公園等可供拍照，無論想要海天一色的擺拍或是自然捕捉的感覺都可以；稍作注意的是石澳需要走動及攀爬，新娘們為確保安全，建議不要穿著過長的婚紗及高跟鞋。

香港婚紗攝影推薦：4. 香港公園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



有些新人可能未必有太多時間準備婚紗攝影，能否在註冊當日才順路抽空拍照？當然可以，近年不少新人都偏好小型、簡單婚禮，註冊結婚後才拍照亦是新一代年輕夫妻的喜好，這時選擇在鄰近婚姻登記處旁的地方拍攝就方便不過。香港公園就近中環的紅棉路婚姻登記處附近，城市景觀與宏偉的人造瀑布以及英式典雅建築都有，那怕時間緊迫的情況下，都能夠輕鬆拍出美照。

香港婚紗攝影推薦：5. 西港城

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果你偏好舊式香港的感覺與風格，前身是香港舊街市，已經有百多年歷史的法定古蹟西港城，相信能夠令你拍出滿意港式婚照！西港城極富殖民色彩風格，以英式愛德華建築風格而起，活化後仍保留住標誌性的紅白磚瓦、圓拱式大門，內裹更有室內布街、大舞台等，拍完西港城後，更可以步行上環到中環的街巷；整個復古感滿滿！

香港婚紗攝影推薦：6. 鶴咀

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



要是你想拍出秘境、隱世的婚照，彈丸之地的香港亦有一個天地相連的角落：鶴咀。在這個香港最東南端的海角，處處風景，不單有近岸懸崖、百年白色燈塔以及海岸保護區，自然風光而成的蟹型、巨洞懸崖、礁石等，加上日落時份有種獨一無二的醉人美感。

秘境風景雖美，不過想要前往鶴咀都要稍稍付出一點腳力，因為鶴咀是香港唯一的海岸保護區，亦是行車禁區，所以需要下車後沿著鶴咀道行走，大約走35到45分鐘才能到達。

香港婚紗攝影推薦：7. 舂坎角

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



想拍出海天一色，又不想在常見的沙灘、石澳等位置取景？南區就有一個相對容易前往的天涯海角，只需要30分鐘左右就可以輕鬆到達，一地能夠享受無敵海景、上世紀半圓形2號炮台以及探照燈座平台，拍出簡約異地感。

香港婚紗攝影推薦：8. 西環泳棚

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍下四面為海，被浪花包圍的美照，除了去婚照常見的海灘外，更可以到香港現存的最後一個泳棚！西環泳棚位於香港島摩星嶺域多利道，建於50多年前並留存至今。竹棚伸向海中心，加上日落美景，吸引了不少攝影愛好者慕名前來。

香港婚紗攝影推薦：西環泳棚( 香港旅遊發展局)

香港婚紗攝影推薦：9. 文武廟

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



每次旅行都會體驗當地的特色服飾：日本有和服、泰國有泰服、韓國有韓服，大日子當然要拍出香港特色，來點不一樣！要拍出中式感或香港特色，在香火鼎盛的廟宇，或在人來人往的街頭間穿上新式旗袍，亦是個不錯之選。位於中上環的文武二帝廟，是香港殖民管治時期其中一座最早興建的中式廟宇，歷史悠久，陪伴香港成長與變遷，稍要注意的是拍照時切勿阻礙到前來祈福的善信。

香港婚紗攝影推薦：10. 沙灣徑

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好小清新風的婚照，不妨一訪到港島西邊小海灣，這條人跡罕至的沿海小徑：沙灣徑，雖然以「徑」作為通名，但比香港不少道路要長，就連港劇《大叔的愛》亦曾在此取景！沙灣徑呈U形，所以大家可以欣賞到180度海景，日落將至更有海天一色的美景。除了自然景觀外，該地更有散步徑、海邊鞦韆以及石造小橋，仿如隔世！