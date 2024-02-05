專訪｜南西肯恩專輯巡迴再度來港 療癒人心創作 剖白背後傷痛掙扎

日常生活，情緒高低起伏再也正常不過，看似一切如常的背後，如果壓抑太久，心會像是生病了，不知不覺中就積壓出負擔。持續處於這種狀態，無力感則好比大石壓在身心。據近年香港的統計資料顯示，每五個人當中就有一人，會在一生中受到不同程度情緒病的困擾。一次又一次的無力感來襲時，感覺就在汪洋大海中飄蕩、溺水般，需要一根浮木稍作歇息。也許過程有些跌跌撞撞，昐望各位能帶著勇氣，找到自己的浮木。



對於有些人而言，音樂也許是一根浮木、又或者靈感來源、也許是失意相伴的好戰友，又或是代替那些不敢明言的心聲。而對於近年受到不少關注的獨立唱作樂團「南西肯恩」而言，他倆溫柔的聲線既成為不少人心中的溫暖與支撐，同時亦將自己的傷痛與掙扎，藏在創作當中，一一描繪出真摯、共情的心聲剖白。

獨立唱作樂團南西肯恩,近年受到不少關注,更被譽為台灣樂壇超新星（受訪者提供）

透過創作挖掘自我 以專輯記載成長

肯恩（Ken Chen）與南西（Neci Wei），一步步從共同表演一首歌，相知相識、走到 2017 年組團成立「南西肯恩」，再成為為人所知的「療癒系」唱作男女雙合唱歌手。

一路走來，他們都相當受寵若驚：「組團之初，也沒有任何預設自己將會達到怎麼樣的目標與成就，也沒想過能把音樂當作正職。直到現在，音樂已經是我們的職業，我們所付出的心力跟態度也更加積極，雖然也有比較疲憊的時候，但至少對音樂的熱愛從來沒有動搖過！」

對於樂曲大獲好評、被譽為超新星等的評價，「南西肯恩」很感恩音樂能夠與聽眾達到共嗚：「很開心這份能量能夠一直傳遞下去。」對於「療癒系」的稱謂，一方面樂見自己的音樂創作、情緒獲得聽眾的見解，他們更認為自己的樂團風格偏向共情、壓抑、矛盾的，之所以能夠獲得「療癒系」的稱謂，是源自與聽眾貼近的音樂作品，感同身受地創作。由自身的壓抑、矛盾與自我掙扎中出發，不單紀錄生活周遭軌跡，更探討人生課題。

南西肯恩分享透過創作，挖掘自我、詮釋情緒以及自我成長（IG＠ncknband）

為什麼會選擇表達自身的壓抑、矛盾與自我掙扎？「南西肯恩」認為最美好的創作狀態，就是透過創作作品詮釋情緒或自我成長：「我們的創作就是在記錄生活，當時過得怎麼樣，創作就會長得怎麼樣。」而《一個不屬於自己的地方》、《你是平靜的》兩張專輯都反映出各自的成長階段：「每個時期的創作代表著不同時期的體悟以及心境，更希望自己能在挖掘自我的當下，擁抱每一刻不同的情緒，當再次唱起創作，也能夠更直接坦然去面對。」

照亮他人黑暗前 一起摸黑前行

「南西肯恩」如此無懼地創作、面對自己，每一個創作都可比痛與愛的交織成果，正正應對了他們《煙花》中的曲詞：「成一道光 就得要熾熱的綻放，哪怕路再長 哪怕受再多的傷，哪怕前方有阻擋 也要照亮。」

其實在成為他人的光前，兩人亦是一起摸黑前行，兩人分享籌備到發行首張專輯《一個不屬於自己的地方》，當時正值疫情時期，因疫情爆發計畫好的專場巡演、安排好的商演通告，都戛然而止。肯恩更指曾一度懷疑自己選擇音樂的心：「對我來說，就像是人生突然失去了重心。」

正因為停滯不前的疫情，與自我追求、期待的理想衝撞下，達成了當時專輯的最後一句歌詞：「我想我還沒有辦法面對自己」。正是為無法正視自己的內心，一次次陷入負能量當中，還沒有完全的準備好面對，為會逃避現實的自己寫下伏筆。

在寫第一張專輯的時候，太急於逃離不屬於自己的地方，因此在最後迷失了自己，像是做了一場惡夢，美好的想像都深埋入大海之中。 南西肯恩

南西肯恩的首張專輯（IG＠ncknband）

面對自己這一個課題，兩人指需要很長時間消化。經過了將近兩年，透過對話溝通與歲月洗滌，內心亦變得柔和，不再糾結、執著：「即便有很多對於自己的選擇感到不解的時刻，這兩年間在生自己的氣之前，會願意花更多的時間去溝通了解自己的想法。」

受傷了不再逃避，跌倒了不再懦弱，用擁抱代替自責，用和解代替不解。 南西肯恩

全新專輯審視自我 從執著到自我和解

來到第二張全新專輯《你是平靜的》，「南西肯恩」決定願意嘗試撥開兩年前最深層的疤痕，回應當時留下的伏筆。由單曲《我也曾經想過這樣殺了我自己》作開首，回應曾經想殺死不在意自己的感受、沒有想要突破現況的自己，並好好的原諒自己：「我想回到每個不諒解自己的時刻，跟當時的自己好好的擁抱，告訴自己，我已經原諒你，你不必再哭泣。」

南西肯恩的全新專輯（受訪者提供）

新專輯並不是「南西肯恩」自說自話，回應過往，而是不再侷限於第一人稱的痛苦和掙扎，用上不同客觀的人稱角度。新專輯更是首度與各國國際音樂人合作，包括瑞士氛圍民謠奇才 Michael Benjamin、日本清澈系搖滾組合 UNIDOTS等。在回顧過往的遍體鱗傷、告別過往、放下執著，同時挑戰另類的曲風與外文演唱，打造出豐沛的「新民謠（Neofolk）」曲風。

該軟弱就軟弱，該喊痛就喊痛，我們沒辦法感同身受你的過往或是經歷，但希望你知道那顆永遠陪伴著你的心，雖然受傷著，但依舊用力地跳動著。 南西肯恩

當提到新專輯中，兩人最喜歡的曲目，肯恩選擇了《我也曾經想過這樣殺了我自己》，因為這是一首沒有辦法重頭來過的歌，就像是人生，我們只是走了一條不習慣的路，並非錯的路。而走向不習慣、陰影，正正需要更多的眼淚、更多的不捨、更多的淚水。而南西選擇了《我已經原諒你》，因為每當她唱到這歌：「眼前真的像有無數的星星，陪伴著我走下去。」

南西肯恩《你是平靜的 Return to Serenity》專輯巡迴香港場

日期：2024年2月6日

位置：香港西九文化區自由空間大盒

