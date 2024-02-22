結婚蛋糕推薦2024｜9高質夢幻款！這店由英女王蛋糕師的徒弟創辦

結婚蛋糕推薦2024｜婚禮若少了個結婚蛋糕，感覺缺點慶祝的儀式感，因此絕不可或缺。一般而言，結婚蛋糕的裝飾有著不同設計和風格，如簡約、夢幻和多層等，寓意新人們獨一無二的愛情，以下整理9大人氣熱門的結婚蛋糕店，當中包括鮮花蛋糕、蝴蝶結設計及繽紛色彩款式等，而這款更是充滿環保理念。



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店1. Vive Cake Boutique

相信大家對這家蛋糕店並不陌生，常見於各大名星紅人的社交媒體裡，包括阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）、周麗淇及胡杏兒等，以不同的夢幻及高雅的設計和立體公仔，打造出充滿童心的氛圍。除了結婚蛋糕，蛋糕店亦設多種主題選擇，味道甜度適中、口感鬆軟，無論視覺或味覺都充滿享受。

阿Sa（蔡卓妍）都曾試過Vive Cake Boutique的蛋糕。(IG@choisaaaa)

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店1. Vive Cake Boutique (IG@vivecakeboutique)

結婚蛋糕推薦2024｜Vive Cake Boutique

價錢：/

訂製時間：需預早訂購



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店2. Cake Co

在早前馬國明和湯洛雯的婚禮內，結婚蛋糕便是出自Cake Co之手，以馬仔和獨角獸為主角，並在底層唧出漸變皺褶，看來就像條裙子般迷人。結婚蛋糕以外，蛋糕店的設計較多樣化，可以打造出不同感覺的蛋糕，更曾為影帝周潤發設計生日蛋糕。

在早前馬國明和湯洛雯的婚禮內，結婚蛋糕便是出自Cake Co之手。(IG@cakecohk)

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店2. Cake Co (IG@cakecohk)

結婚蛋糕推薦2024｜Cake Co

價錢：約HK$1,580起

訂製時間：需預早訂購



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店3. Moei Sugar Art

蛋糕店的款式充滿繽紛歡樂感覺，雖然有著多個元素拼湊，但位置比例編排精心，沒顯任何違和感，反而有種熱鬧和舒適的氛圍。蛋糕店主理人原為空姐，隨後曾跟隨英女王蛋糕師學習唧花，並在英國國際蛋糕比賽中奪金，可見實力相當深厚。

YouTube頻道「智障情侶」辦婚禮時，也是選擇Moei Sugar Art。(IG@moeisugarart)

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店3. Moei Sugar Art (IG@moeisugarart)

結婚蛋糕推薦2024｜Moei Sugar Art

價錢：約HK$3,580起

訂製時間：至少21日



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店4. Taylor-made Cake

結婚蛋糕以低糖製作，部分可食用鮮花裝飾更是每周由法國空運過來，因此設計充滿法式浪漫，連陳柏宇和符曉薇的婚禮，都是向這家蛋糕店訂購。蛋糕店前身為人氣店YellowCircle，喜歡在平滑的奶油表面上，加入不同紋路和質感，以提升層次魅力，讓蛋糕更顯細緻和高級感。

陳柏宇和符曉薇的婚禮都是向這家蛋糕店訂購。(Taylor-made Cake官網)

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店4. Taylor-made Cake (IG@taylormadecakehk)

結婚蛋糕推薦2024｜Taylor-made Cake

價錢：約HK$1,680起

訂製時間：約1至2星期



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店5. BOW Artisan Cakery

顧名思義，蛋糕店售賣多種蝴蝶設計的蛋糕，非常適合時下流行的蝴蝶結元素，感覺夢幻和神秘，予人與別不同的設計。此外，蛋糕店亦設計出多款可愛動物造型，非常適合充滿童心的人。

蛋糕店售賣多種蝴蝶設計的蛋糕。(IG@dessertswithabow)

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店5. BOW Artisan Cakery (IG@dessertswithabow)

結婚蛋糕推薦2024｜BOW Artisan Cakery

價錢：約HK$4,080起

訂製時間：約14至21日



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店6. Panda Tiger Baking Factory

以簡約優雅感覺為主，於蛋糕唧花中加入蘭花、桔梗和玫瑰等，增添知性魅力，亦會打造金箔及漸變層次，讓整體更顯精神活力。

廚師泰山也曾訂購Panda Tiger Baking Factory的蛋糕。(IG@pandatigerbakingfactory)

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店6. Panda Tiger Baking Factory (IG@pandatigerbakingfactory)

結婚蛋糕推薦2024｜Panda Tiger Baking Factory

價錢：按不同款定價

訂製時間：至少2個月



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店7. Pandora Cake Shop

敢於挑戰不同造型和形狀的蛋糕設計，製出細緻迫真的款式，如金魚、神龍和金馬等，曾為張敬軒、汪詩詩製作生日蛋糕，並在多國贏得蛋糕金獎，有著一定的實力。

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店7. Pandora Cake Shop曾為汪詩詩製作生日蛋糕。(IG@pandora_cake_shop)

結婚蛋糕推薦2024｜Pandora Cake Shop

價錢：按不同款定價

訂製時間：需預早訂購



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店8. BUNPHANT

若是喜歡知性優雅感覺的女生，定會喜歡這家蛋糕店，款式會加入不少浪漫鮮花元素，如玫瑰、滿天星和尤加利葉等，細看還可發現，奶油蛋糕表面，壓有或繪有植物的感覺，讓整體更顯和諧和細緻。

若是喜歡知性優雅感覺的女生，定會喜歡這家蛋糕店。(IG@bunphant.cake)

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店8. BUNPHANT (IG@bunphant.cake)

結婚蛋糕推薦2024｜BUNPHANT

價錢：按不同款定價

訂製時間：需預早訂購



結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店9. Glamorous Wedding Cake

由於結婚蛋糕一般較大，很少會整個吃完，因此若然不想浪費，不妨仿真蛋糕。這家店為全港首家仿真蛋糕製作及出租公司，款式和設計多樣化，還有千層蛋糕選擇。仿真蛋糕的出租期，一般為3日2夜，會根據款式提供自取和送貨服務。

結婚蛋糕推薦2024｜蛋糕店9. Glamorous Wedding Cake （IG@glamorousweddingcake)

結婚蛋糕推薦2024｜Glamorous Wedding Cake

價錢：按不同款定價

訂製時間：/

