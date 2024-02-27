結婚喜餅推薦｜人氣得體喜餅卡：傳統嫁喜餅、分享喜悅的西式蛋糕

【嫁女餅｜中式、西式禮餅】結婚是人生一大喜事，為身邊親朋好友分享喜悅，在傳統婚嫁習俗中女家會向親朋好友派發喜餅以宣布此喜訊，所以喜餅亦稱為嫁女餅。時至今日，不少新人會選擇以嫁女餅卡或西餅卡代替，既有遵照傳統習俗又更方便大家。這次《01女生》為大家精選了多家中式和西式禮餅，都是精緻又大方得體，最適合用作宣布結婚喜訊！



結婚餅卡優惠1. 奇華餅家 $50嫁喜禮券餅咭

奇華餅家的餅咭是不少新人的首選，作為香港老字號餅家，品牌禮餅款式非常豐富，無論是傳統嫁喜禮餅，抑或經典懷舊小食都能從中挑選。此外奇華嫁喜禮餅禮券均經精心設計，典雅外形令傳統更添矜貴，充滿傳式感。

奇華餅家$50嫁喜禮券餅咭優惠

*嫁喜禮餅禮券最少訂購5張。

-嫁喜餅咭滿20張95折優惠

-嫁喜餅咭滿50張9折優惠

-嫁喜餅咭滿100張85折優惠

折實滿$380免費送貨（香港指定地區適用）



結婚餅卡優惠2. Lady M $150 禮劵

Lady M一直是許多女生喜愛的蛋糕品牌，蛋糕款式多、精緻又美味，亦是結婚餅卡優選之一！Lady M所推出$150 禮劵，可在全港6間分店可供換外賣蛋糕及飲品。現時於BESPOKE推出獨家首賣，凡購買20-49張即時可節省2%，特價每張$147，非常划算！

Lady M $150 禮劵

-購買 20-49張 即可節省2%， 特價每張 $147

-購買 50-99張 即可節省5%， 特價每張 $142.5

-購買 100-149張 即可節省10%， 特價每張 $135

-購買 150-199張 即可節省12%， 特價每張 $132

-購買 200-499張 即可節省15%， 特價每張 $127.5

-購買 500張以上 即可節省20%， 特價每張 $120



結婚餅卡優惠3. 榮華餅家 囍榮華六個裝囍餅券 HK$148

榮華餅家的禮餅，可說是傳統中式嫁女餅的首選，由包裝到禮餅款式都是充滿傳統氣息，大方矜貴！這款囍榮華六個裝囍餅券，可換取囍餅禮盒1盒，包括：蛋黃白蓮酥1個、紅綾蓮蓉酥1個、黃綾豆蓉酥1個、白綾伍仁酥1個、欖仁合桃酥1個及蓮蓉雞蛋糕1個，是送給家中長輩最佳選擇！

結婚餅卡優惠4. GODIVA婚禮系列 結婚$100現金電子禮劵 HK$100

想讓親朋好友也感受你們結婚的甜蜜喜悅，GODIVA的精緻巧克力是不錯的選擇！GODIVA推出的婚禮系列禮盒及禮券，不僅內有甜蜜的巧克力，包裝亦是十分精美，很適合作為結婚禮物。而婚禮系列的電子禮劵同樣有浪漫的設計，賓客亦更方便換領甜蜜的巧克力禮盒。

結婚餅卡優惠4. GODIVA婚禮系列 結婚$100現金電子禮劵 HK$100（GODIVA）

結婚餅卡優惠5. Paul Lafayet $50 嫁喜禮券 （買20得22）HK$$1,000

精緻又浪費的法式甜點，作為結婚喜餅，可代表著一對新人的對於結婚的喜悅。Paul Lafayet的法式甜點，不論是法式焦糖燉蛋還是馬卡龍，一直備受女生們喜歡，而品牌推出的嫁喜禮券亦將這份法式浪漫延續至禮券設計上，大家可把名字印製在餅卡上，非常浪漫！不過最少需訂購100張，每張禮券另加$8。

結婚餅卡優惠5. Paul Lafayet $50 嫁喜禮券 （買20得22）HK$$1,000（Paul Lafayet）

結婚餅卡優惠6. 皇玥囍餅禮券 HK$88/$138/$198

皇玥以寓意榮華貴氣的唐果子為喜餅，外型色彩豐富繽紛，包裹著香甜的豆沙果蓉餡料，寓意甜蜜恩愛，幸福美滿。每一件都為新人獻上真摯的祝福。相知相守共品嚐，幸福的滋味。除了有多款囍餅禮盒外，品牌亦推出3款囍餅禮券，可於全線分店換取囍餅禮盒。

皇玥囍餅禮券 優惠

-50-99張 8折

-100-199張 75折

-200張或以上 7折



結婚餅卡優惠7. LIFETASTIC HK$80禮券

LIFETASTIC 的蛋糕款式精緻又美味，都是選用時令水果製作，推出逾20款不同口味的蛋糕，包括海綿蛋糕、無麩質、純素及生酮款式以供選擇，滿足大家不同需要。LIFETASTIC亦有推出餅卡禮券，附有精緻封套，為新人和賓客帶來無比難忘的甜蜜回憶。