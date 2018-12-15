【孟晚舟被捕】三省省委書記先後造訪華為機構：華為是中國驕傲

對於華為太子女孟晚舟在加拿大被捕的風波，中方對外除了強勢交涉外，對內亦有不少動作表示支持華為。當中，湖南、江西及雲南的省委書記近日就先後造訪當地的華為機構，並同指華為是「中國的驕傲」。

湖南省委書記杜家毫、江西省委書記劉奇及雲南省委書記陳豪（左至右）近日先後造訪當地的華為機構，並同指華為是「中國的驕傲」。（資料圖片）

湖南省委書記杜家毫本月11日首先前往華為軟件長沙分部調研；江西省委書記劉奇則在本月12日至13日赴華為在鷹潭的分支機構調研；雲南省委書記陳豪及省長阮成發也在本月13日至14日，赴廣東東莞考察華為終端總部項目及華為機器有限公司。

據內媒報道，杜家毫在華為調研時表示，華為過去30年「由小變大，創造了驕人的業績，為我國乃至全球通信事業發展作出了巨大貢獻」，強調華為既是「民族品牌的驕傲」，也是中國「改革開放的一個縮影」，湖南省委、省政府將「堅定不移支持華為在湘發展」。杜家毫還意有所指地指：「越是企業面臨『嚴峻挑戰和考驗』，我們越要加大支持、服務的力度，與企業攜手一道『掃除前進道路上的障礙』，不斷做強做優做大」。

劉奇在華為鷹潭分支機構調研時也指：「華為是中國的驕傲」，是「中國製造業的璀璨名片」。江西將堅定不移支持華為發展，希望華為進一步深化與江西的合作，亦將提供更加優質高效的服務「支持華為在贛發展壯大」。而陳豪、阮成發率領的代表團在東莞參訪華為機器有限公司時，亦「交口稱讚『華為是中國的驕傲，中華民族的驕傲』」。

（北京日報）