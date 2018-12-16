環時：中國依法拘捕兩名加拿大人是正當的　這個「法」是中國的法

自華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘留後，中國政府至今已先後將兩名加拿大公民，以涉嫌從事危害中國國家安全活動為由拘留，當中包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人托德（Spavor Michael Peter Todd）。 中國官媒《環球時報》刊文評論道，中方毫無疑問是有權力依法抓外國人的，「這個法是中國的法，而非美國加拿大的法」；又說中國的國家利益像其他國家的一樣真實，是中國國安部門必須加以捍衛的，相關拘捕決定也是正當的。

文章批評，美加抓孟晚舟嚴重衝擊國際商業競爭領域的秩序，打破人們對處理商業糾紛方式的想像。（視覺中國）

文章題為〈抓兩名加拿大人，怎麼看都是正當的〉，稱國際媒體和中國互聯網的輿論，大多認為中國在報復加拿大拘捕孟晚舟；又說目前中美加之間形成非常敏感、微妙的格局，美加用他們擅長的「法律」武器打壓華為，抓捕孟晚舟，在法律程序上做得似乎「挺完美」。

文章指出，美加知道中方很難在同類事件做到與他們一樣公開透明，比如舉行保釋聽證會，因中國的司法體系和信息公開制度與他們不同，雙方很難在相同的軌道上進行交流。中方毫無疑問是有權力依法抓外國人的，「這個法是中國的法，而非美國加拿大的法。」中國的法律程序展示能力和輿論發布能力弱於美加，其行動顯得有點「笨拙」，這是中國現代化治理能力需要加強的反映。

兩名加拿大人大概會被「驅逐出境」

文章強調，中國的國家利益像其他國家的一樣真實，是國安部門必須加以捍衛的。美加的法治和國際輿論工具比中國的強大，這不意味著他們做壞事時也握有道義。「常識告訴人們，中國依法審查兩名加拿大人是正當的，無論是按照中國安全部門所做的宣布，還是按照輿論猜測的邏輯，都是這樣。」

文章又說，美加抓孟晚舟嚴重衝擊國際商業競爭領域的秩序，打破人們對處理商業糾紛方式的想像。一些西方人指責中國在破壞秩序，「那麼我們要問的是，是美加用抓孟晚舟來維護美國的安全更加出乎人們的意料，還是中國抓兩名加拿大人維護國家安全，更出乎意料呢？」

文章結尾道，中國社會尊重加拿大，希望中加的危機早日化解。加方應盡快徹底恢復孟晚舟的自由，中國將依法審查兩名被抓的加拿大人，在這個過程中他們的基本權益將得到保障。「過去西方人在中國被抓基本最後都被『驅逐出境』了，這一次的兩名加拿大人大概早晚也會如此。」