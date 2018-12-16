女護士慘被精神病人用刀片毀容　稱被醫院屈曾打病人致被報復

河南一家精神疾病專科醫院早前發生一宗病人用刀片割傷女護士的事件，女護士慘遭毀容。事後該女護士聲稱院方處理手法不公，意圖將事情定性為「報復性傷害」：因為她打過病人，才發生這件事。但女護士堅稱自己從未打過病人。 事件又揭露傷人的病人在入院時將刀片藏在內褲裏，成功逃過醫護人員的檢查。

涉事的開封市第五人民醫院。（《大河報》）

今年10月9日凌晨4時左右，在專門收治精神病人的開封市第五人民醫院當護士的刑女士值班時，患有輕躁狂的65歲女病人汪某趁其不備，用刀片從後方在刑女士的臉上橫斜著劃了一下。當邢女士一轉頭時，汪某又在邢女士的額頭上豎著劃了一下。邢女士受傷後被送到河南省人民醫院進行治療。

邢女士說：「數不清縫了多少針，後來醫生告訴我縫了八十多針。如果她劃到我的眼睛，後果更是不堪設想。」據報道，邢女士臉上橫斜的傷口橫貫臉部，一側耳朵也被劃傷，另一道傷口則從額頭自上而下至少有一指的長度。邢女士接受治療出院後將近兩個月，臉上橫斜長達十多厘米的傷疤依然十分明顯。

邢女士的臉部被一名精神病人割傷。（《大河報》）

對事件是否屬於「報復性傷害」各執一詞

事後醫院對此事的處理讓邢女士感到十分不公。邢女士指，她要求院方為她申報工傷，但是醫院將這件事情定性為「報復性傷害」：是因為她打了汪某，才發生這事件。後來她的家人多次找院方，院方最終才答應上報工傷。邢女士還說，院方要求醫護人員做偽證，以「證明」她打過汪某。邢女士聲稱自己是冤枉，她不怕調查。

對汪某是否屬於「報復性傷害」邢女士的問題，醫院院長助理陳金紅12月13日則表示：「病人從年輕時就在這裏住院，到今年63歲，前後住了18次院。從來沒有發生過傷人的事兒，為什麼偏偏就傷了她呢？」

病人進院時將刀片藏於內褲

至於患有輕躁狂的汪某是如何將刀片帶入醫院的，陳金紅則表示，汪某入院時把刀片偷偷藏在內褲裏，醫護人員未能發現。事發時醫護人員也是在一名女病人的幫忙下，才在汪某的會陰部找到刀片。

（《大河報》）