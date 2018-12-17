人民日報刊文籲打擊抄襲「洗稿」：加大處罰觸碰痛點方能知道敬畏

「洗稿」（按：匿名轉載、抄襲文章內容撰寫另一文章等）在內地近年屢見不鮮，不少網絡平台寫手利用這方式將別人的文章變成自己的文章，以增加自己的人氣。 官媒《人民日報》今日（17日）就刊文評論事件，呼籲加大力度打擊，斬斷「洗稿」的利益鏈條，而官方亦應加大處罰力度，才能形成尊重原創、呵護創新的風氣

近微信公眾平台推出「洗稿投訴合議小組」，引起多番討論。（視覺中國）

文章以〈打擊「洗稿」重塑良性內容生態〉為題，開首先說，法律應明確界定的抄襲或「洗稿」內容，直接判斷處理，存在爭議的交由平台隨機邀請的成員參與合議；認定為「洗稿」的不僅內容會被替換，還將對違規賬號進行處罰。

文章批評，洗稿行為讓不少自媒體人深惡痛絕，也日益成為網絡空間「藏污納垢」的一角。「從花樣百出的洗稿方法，到層出不窮的洗稿軟件，再到槍手集團化規模化運營，近年來屢見不鮮的報導，揭示了洗稿背後的灰色利益鏈條。」

洗稿根源是利益驅動

文章直言，現時難有行動有效阻止「洗稿」，起訴侵權的舉證難度不小，且成本太高，且洗稿是否構成侵權，業界尚有爭議；就平台方而言，標準化的監管固然重要，但是很多洗稿行為「道高一尺魔高一丈」，有的故事、重要語句類似，但沒有一段話完全相同，有的剽竊核心觀點，但是讀起來似乎內容完全不同。凡此種種，都讓洗稿行為陷入「法律管不著，平台沒法管」的境地，客觀上也給不少違規者以可乘之機。

文章指出，最近微信公眾平台推出「洗稿投訴合議小組」，引起多番討論。引入合議機制加大對洗稿行為的甄別力度，不失為一種主動作為和管理創新，但即便合議機制真的能夠發揮實效，要想根治頑疾，恐怕還有很長一段路要走。洗稿行為屢禁不止，根源是利益的驅動，單靠一兩個公司、平台的努力不行，必須靠行業自律、監管部門出台行之有效的管理辦法，斬斷洗稿行為的利益鏈條，重塑內容生產良性的生態環境。

文章結尾道，「洗稿」還涉及成本和收益的問題。即便訴諸法律，法院的處罰沒有觸碰到痛點，違法違規成本太低。「抄襲洗稿的名利雙收、登上事業巔峰，苦心孤詣從事原創的卻投訴無門，這顯然不是一個良性的內容創作環境。必須加大對洗稿行為的處罰力度，觸碰到痛點方能讓其知道敬畏，否則尊重原創、呵護創新的風氣也就難以形成。」