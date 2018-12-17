西北三省區嚴令禁止「泛清真化」　清理清真標識整治宗教建築

甘肅省13日發出通告，決定廢止《清真食品認證通則》，此舉被視為中共整治宗教的又一動作。實際上，西北三省區近月已推出多項措施，如整治違規宗教建築、嚴令禁止「泛化清真概念」等，加強對當地的宗教控制。

官方近月加強宗教管理。圖為新疆喀什艾提尕尔清真寺。（視覺中國）

甘肅省市場監督管理局網站12月13日發佈公告，稱根據《中華人民共和國標準化法》相關要求，甘肅省市場監督管理局決定廢止《清真食品認證通則》等4項甘肅省地方標準。

同在中國西北部的寧夏回族自治區，則在今年的8月15日決定廢止「自治區人民政府關於認真貫徹執行《寧夏回族自治區清真食品管理條例》的實施意見」。政府稱，上述舉動是根据「黨中央、國務院有关政策精神和法律法規規定」。

新疆則在2017年4月1日施行《新疆維吾爾自治區去極端化條例》，其中將「泛化清真概念，將清真概念擴大到清真食品領域之外的其他領域，借不清真之名排斥、干預他人世俗生活的」列入極端化表現，予以禁止。

寧夏官員赴新疆「取經」

除廢止相關法規條例外，甘肅、寧夏、新疆三地亦對沿街商鋪所謂的「清真標識」等進行清理，或徹底禁止，或更換官方制作的清真標誌。三地還對清真寺等宗教建築作出整治，包括禁止未成年人入寺；清理「阿化」風格，拆除高音喇叭；定期升國旗；登記宗教人員等。

不過，官方加強宗教控制的行動有時受到阻撓。今年8月初，寧夏同心韋州鎮政府發出通知，要求拆除違建的韋州清真大寺，但因眾多信眾反對，且進行多省「串聯」，寧夏官方最終只能妥協。此後才有寧夏高層帶隊赴新疆「取經」一事。11月28日，寧夏回族自治區政法委書記張韻聲帶隊赴新疆考察「政法綜治」、「反恐維穩」、「管理宗教」等。