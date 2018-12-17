中國發展和改革藍皮書在京發布：新時代民生至上不猛追GDP

中國《發展和改革藍皮書：中國經濟發展和體制改革報告No.8》（以下簡稱《藍皮書》）日前由中國社科院在北京發布。《藍皮書》指出，中國已經進入新時代，不是過去猛追GDP、「多多益善」的時代，而是民生至上、健康至上、質量至上、精準至上的時代，讓全民共享改革和發展成就，提高國民生活質量。

中國發展和改革藍皮書在京發布，當中指出，新時代「民生至上」，不猛追GDP。（視覺中國）

此次發布的藍皮書由中國社會科學院社會科學文獻出版社發布，全書50餘萬字，分為總報告、專題篇和案例篇，由來自國家部委、高校理論界、實業界的專家學者撰寫。

藍皮書主編、中國社科院研究生院原常務副院長鄒東濤表示，中國堅持改革開放40年，不僅讓國民經濟發生了翻天地覆的變化，更為全球經濟增長做出了重大貢獻，因此總結和回顧改革開放經驗，探索改革開放路線具有非常重要的民族意義和全球意義。

建立現代財稅體制六大重點方向

藍皮書指出，財政體制改革是全面深化改革的關鍵之舉，將建立現代財稅體制的六大重點方向：以政府扁平化改革為框架、以合理調整事權為匹配邏輯、以稅制改革為配合，完善政府間收入劃分改革、以規範的轉移支付制度體現事權優先原則、以建立現代公共預算管理制度為基礎性支撐、以舉債權和產權管理為重要組成要素。

藍皮書表示，改革開放後，中國區域發展戰略發生重大轉變，由區域均衡發展戰略轉為支持東部沿海地區發展的區域非均衡發展戰略。之後，中國劃分為東、中、西三大地帶與七大經濟區。中共十九大把「區域協調發展戰略」作為國家七大戰略之一，京津冀協同發展、長江經濟帶建設、粵港澳大灣區是實施區域協同發展的三大舉措，不僅對本區域的發展起到推動作用，對全國的發展起到支撐作用，也對其他區域的發展起到示範作用。

藍皮書指出，區域協調發展的目標是「人」不是「物」，不是簡單地縮小地區之間經濟總量的差距，而是縮小不同地區之間人均收入、生活水平和公共服務的差距；又說「一帶一路」倡議提出以來，中國區域格局的總體態勢將是東西兩翼帶動中部崛起，從而形成海陸統籌、東西互濟、面向全球的開放新格局。

將建成「全球負責任大國、開放型大國、包容性大國」

藍皮書續指，改革開放40年，中國已成為世界第一貿易大國。當中稱，1978年是極不平凡的一年，中國有12位國家級領導人，先後20次訪問歐洲、東南亞等50多個國家和地區。當年也是對外開放最困難的時期。港澳台企業和海外華人企業用「三來一補」的方式，送來了中國參與國際分工、國際交換和國際競爭的第一桶金。40年過去，中國不再猛追GDP，而是以民生至上、健康至上、質量至上、精準至上，讓全民共享改革和發展成就。

藍皮書強調，對外開放的本質是改革，未來的對外開放，中國將建成全球負責任大國，在構建國際經濟秩序和規則方面做出重大貢獻，在推進國際宏觀政策協調機製做出表率，在承擔全球公共產品供給責任以身作則；中國還將建成全球開放型經濟強國、全球包容性發展大國。