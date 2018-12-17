【孟晚舟被捕】外交部：美加自詡守法治是國王的新衣　讓世人恥笑

撰文：朱加樟
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美國與加拿大在12月14日（上周五）舉行高級別會談，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示加方拘捕華為副董事長孟晚舟是「依據法治原則和國際條約的義務進行的，美加都是遵守法治和規則的國家」；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在回應有兩名加拿大人在中國被捕時則稱「非法拘留加國公民是不能接受的，他們應該被釋放」。
外交部發言人華春瑩今日（17日）回應，表示當這麼多事情發生之後，美加還自詡遵守法治和規則，令人吃驚。美加的做法無異於現代版「皇帝的新裝」（安徒生童話，香港又稱國王的新衣），無論他們以甚麼堂皇的託辭，披上甚麼「合法」的外衣，都無不大寫著對事實的無視和對法治的蔑視，讓世人恥笑。
加拿大外交部長方慧蘭（左）及美國國務卿蓬佩奧（右）在12月14日均有就孟晚舟被捕事件作出回應。（美聯社）
華春瑩又表示，連日來，許多富有正義感的加拿大民眾紛紛致函中國駐加拿大使館或通過加拿大媒體，公開批評加方做法不合理、不合法。美方很多人包括著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）也都公開發文，一針見血地指出這件事情的本質和危害。
華春瑩又稱，中方強烈敦促加方立即改正錯誤，釋放孟晚舟，切實保障她的合法、正當權益，並強烈敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令。