【孟晚舟被捕】外交部：美加自詡守法治是國王的新衣　讓世人恥笑

美國與加拿大在12月14日（上周五）舉行高級別會談，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示加方拘捕華為副董事長孟晚舟是「依據法治原則和國際條約的義務進行的，美加都是遵守法治和規則的國家」；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在回應有兩名加拿大人在中國被捕時則稱「非法拘留加國公民是不能接受的，他們應該被釋放」。

外交部發言人華春瑩今日（17日）回應，表示當這麼多事情發生之後，美加還自詡遵守法治和規則，令人吃驚。美加的做法無異於現代版「皇帝的新裝」（安徒生童話，香港又稱國王的新衣），無論他們以甚麼堂皇的託辭，披上甚麼「合法」的外衣，都無不大寫著對事實的無視和對法治的蔑視，讓世人恥笑。